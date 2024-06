L'UJI i el Cefire lliuren els guardons als joves investigadors del concurs 'El gust d'investigar'

El lliurament de premis de la XIII Reunió Científica «El gust d'investigar» ha posat el punt final a la jornada celebrada a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE) de la Universitat Jaume I, en la qual s'han presentat disset treballs de recerca realitzats al llarg del curs acadèmic per joves investigadors i investigadores d'ESO i batxillerat. A més, els grups també havien confeccionat un pòster explicatiu que s'ha exposat a l'entrada de l'Aula Magna de l'Escola.

«És com els congressos als que assistim habitualment els investigadors i investigadores, en els que presentem treballs, compartim coneixement i fem contactes amb col·legues d’altres centres», ha explicat la directora de l'ESTCE Ana Piquer. A més, ha felicitat l’alumnat i el professorat pel seu interès per la ciència i la tecnologia i ha agraït a Víctor Roda, de l’Aula Fundació Torrecid, en representació de tots els patrocinadors, el suport per a fer possible aquesta cita científica.

Sergio Meseguer, membre del comitè científic en representació del Cefire (Centre de formació, innovació i recursos educatius) de Castelló ha agraït al professorat i alumnat l’esforç per portar a terme els projectes d’investigació: «És un repte plantejar i fer realitat treballs d’aquesta magnitud, però això us ha permès ampliar els vostres coneixements en matèries vinculades a la ciència i a la tecnologia, i aplicades a la vida quotidiana».

En la jornada científica, el professor de l’UJI i investigador de l’Institut Universitari de Materials Avançats (INAM), Francisco García Cirujano, ha impartit la conferència «Catalitzadors per a una vida millor». Així, ha explicat que els catalitzadors són els responsables de l’obtenció de productes que usen cada dia i de molts altres que han revolucionat la societat.

L’expert en Química Sostenible ha explicat com la investigació aporta riquesa al territori que l’envolta i a la societat que la promou i ha assegurat que el camp en el que treballa «està en constant evolució per adaptar-se a les necessitats que demanda una societat i el seu paper és fonamental per avançar cap a un futur sostenible».

Per la seua part, el director de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana, Lluís Martínez, ha assegurat que ha estat complicat triar els treballs guanyadors perquè tots tenien un nivell excel·lent i que ha sigut «un plaer escoltar totes les presentacions, mostrant l’interès i curiositat per aquestes disciplines vinculades a la ciència i a la tecnologia».

Guardons «El Gust d’Investigar»

El premi de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals ha sigut per a la investigació titulada «L’amargor del Món Rural» presentada per Idaira Pinazo Pozo i Jorge Pérez Debón de l’IES La Serrania-SES Alpuente, i tutoritzat per Salvadora Català Martínez.

L’equip guanyador en l’Àrea de Matemàtiques, Física i Química ha sigut el format per Lluís Castellet Ortells i Rehab Hachefa Rahmani, de l’IES Francesc Tàrrega, amb el treball «Brillo estelar Cosmokit» tutoritzat per la professora Helena Gonell Aragó.

El guardó en l’Àrea de Ciències de la Vida, la Terra i el Medi Ambient ha sigut per a l’equip format per Laura Paricio Clofent, Anastasia Kalinaichera i Ángel Daniel García Correa de l’IES Gilabert de Centelles amb el treball «Estudio del Homúnculo Sensitivo en función del sexo y edad» tutoritzat per Mª Carmen Ripollés Balaguer.

En l’Àrea de Tecnologia i Enginyeria el guardó ha sigut per a Daniel Monfort Moreno; Dario Serrano Moreno i Juan Pablo Londoño Arbeláez, de l’IES Penyagolosa, amb el treball «Parking autosuficiente controlado por Arduino uno», amb la tutorització de la professora Isabel Peña Marco.

El guardó a la millor pòster ha sigut per a Carla González Roig de l’IES Francesc Ribalta, amb el treball «Tenen ferro els cereals? », sota la tutorització de Diego González Babiloni.

I el premi a la millor presentació oral ha sigut per a Neus Planell Vidal, Claudia Ortiz Arnau i Kenza Mellak, de l’IES Torre del Rei, pel treball «Bacteris resistents als antibiòtics: importància de la macrobiota» tutoritzat per Sergi Bodí Diego.

El concurs «El gust d'investigar», organitzat per l’ESTCE i el Cefire de Castelló, amb la col·laboració de la Càtedra bp de Medi Ambient i Industrial, l’Aula Fundació Torrecid de Lideratge i Innovació, l’Aula Zschimmer & Schwarz de Química Sostenible i Circular, les empreses Aquarama i Becsa, i els vicerectorats d’Estudiantat i Vida Saludable i d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica de l’UJI, ha comptat amb la participació de 42 alumnes de centres d’educació secundària de Castelló de la Plana, Nules, Orpesa, Alpuente i Vila-real.

El comitè científic d’aquesta edició ha estat format per Sergio Meseguer i Leticia Lorenz de Cefire Castelló; M. Victoria Ibáñez, Antonio Gallardo, Arianna Renau, Ana Belén Vicente, José A. Mata, Lluís Martínez i Iván Sorribes de l’UJI. L'objectiu del concurs és que els joves, en equips d’un màxim de tres persones i tutoritzats per un membre del seu professorat, desenvolupen un treball d'investigació en diverses àrees de coneixement.