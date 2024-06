La Diputació de Castelló dona la benvinguda a l'estiu amb una gran aposta pel cicloturisme, la gastronomia, els festivals i el turisme sènior

A unes hores perquè done principi de manera oficial l'estiu, la Diputació de Castelló dona la benvinguda a la temporada estival amb una gran aposta pel cicloturisme, la gastronomia, els festivals i el turisme sènior per a fer líder a la província. La presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, s'ha traslladat este dijous al municipi d'Orpesa per a donar inici a la campanya estival i, com ha explicat, “quan arriba l'estiu, diem Hola Castelló, que és on tot comença”.

Sota eixe fil argumental, la institució provincial ha llançat un vídeo promocional en el qual es destaquen els cinc productes turístics que formen part del pla d'acció de política turística per part de la institució provincial per a 2024 i que són: el consolidat producte de sol i platja; la gastronomia sota la marca Castelló Ruta de Sabor; el cicloturisme sota la marca Castelló Cycling; la província de Castelló com a Terra de Festivals; i el turisme Sènior. “L'atractiu de la nostra terra no para de créixer, captivant més turistes cada any”, ha indicat la presidenta de la Diputació, qui ha subratllat a més que “tenim una província que és una joia de primer nivell i gràcies a la destresa dels nostres professionals de costa i interior creguem experiències úniques, singulars i memorables”.

La institució provincial inicia així la campanya estival amb l'objectiu posat a aconseguir tancar el 2024 incrementant les dades de demanda turística respecte al passat any i que van aconseguir els 1,8 milions de turistes. Així mateix, les dades del 2023 es van tancar amb 8 milions de pernoctacions a la província. La presidenta de la Diputació ha incidit en l'important motor econòmic que suposa el turisme a la província de Castelló, “representant el 14% del PIB provincial i suposa el 10% de la població emprada, amb 25.000 llocs de treball”.

Així, per a aconseguir un any “de rècord”, des del Patronat Provincial de Turisme es treballa amb uns objectius prioritaris entre els quals s'emmarquen augmentar el nombre de turistes durant els 365 dies de l'any i aconseguir la desestacionalització, així com reforçar la internacionalització i continuar impulsant la col·laboració públic-privada a l'hora de definir actuacions.

Per a tot això, la Diputació de Castelló, a través del Patronat Provincial de Turisme, té definides una sèrie d'actuacions que compten amb un pressupost global de 9.765.000 euros. D'una banda, 3 milions d'euros es destinen a accions de màrqueting entre les quals s'inclouen la participació en 34 fires de turisme, quatre actuacions de street màrqueting, així com campanyes de publicitat en mercat nacional i britànic.

D'altra banda, el Patronat Provincial de Turisme gestiona 4 milions d'euros procedents de Fons Europeus per a impulsar el projecte cicloturista a la província i gaudir pedalant del conjunt del territori.

Així mateix, un altre eix d'actuacions són les subvencions. Sobre aquest tema, una de les actuacions incloses en l'estratègia turística provincial per al present any correspon a la subvenció dirigida a ajuntaments de la província per a possibilitar la contractació de personal en les oficines municipals d'informació turística. Esta línia de subvenció compta amb un import de 400.000 euros i 83 ajuntaments han sol·licitat ser beneficiaris. Un d'ells és Orpesa i és a la seua Oficina de Turisme a la qual s'ha traslladat este matí la presidenta de la Diputació de Castelló per a comprovar la important funció que realitzen estos espais des del primer moment en què el turista arriba al seu destí.

Seguint amb les actuacions a través de subvencions, ressaltar la creació de producte turístic i millora de l'atenció al turista en destí a través de línies de subvencions a entitats públiques i privades. Ací s'inclouen les subvencions dirigides a mancomunitats o consorcis i associacions d'ajuntaments de la província de Castelló, per a la realització d'actuacions d'enfortiment del producte turístic en els seus territoris. Per a este paquet de subvencions es compta amb una partida pressupostària de 550.000 euros, i l'han sol·licitat nou entitats.

Per import de 90.000 euros, el Patronat Provincial possibilita la creació d'esdeveniments gastronòmics a través de subvencions dirigides a ajuntaments de la província. Este tipus de subvenció ha sigut sol·licitada per 27 ajuntaments. Una altra subvenció dirigida a ajuntaments es referix quant a la producció de material gràfic en línia i offline de promoció turística del destí. Compta amb un import de 80.000 euros i l'han sol·licitat 59 ajuntaments.

I per a les Festes Declarades d'Interés Turístic d'àmbit Internacional, Nacional, Autonòmic i Provincial, i que tants visitants atrauen fins a la província de Castelló, el Patronat Provincial de Turisme destina una ajuda total de 125.000 euros i l'han sol·licitada 24 ajuntaments. I un altre dels eixos estratègics per a potenciar el turisme a la província, i sobretot per a reforçar la desestacionalització, destaca la subvenció dirigida a residents a la província de Castelló majors de 55 anys per a participar en el Programa d'Ocupació i Turisme Social, 'Castelló Sènior', una iniciativa que té l'objectiu d'afavorir el turisme intern, ja que els viatges subvencionats seran únicament dins de la província de Castelló. 'Castelló Sènior' compta amb un pressupost de 1,2 milions d'euros i pretén incentivar l'activitat turística durant tot l'any, així com la creació i manteniment de l'ocupació en el sector turístic, especialment en temporada baixa. Per al present exercici han sol·licitat esta subvenció al voltant de 14.000 persones i, en total es concediran 9.200 places, la qual cosa es traduïx en aproximadament 40.000 pernoctacions.

El paquet de subvencions es completa amb les dirigides en concurrència competitiva a entitats privades sense ànim de lucre per a l'organització d'actuacions de creació i difusió d'oferta turística, as quals compten amb una quantia total de 100.000 euros i l'han sol·licitada 13 entitats. I, finalment, la subvenció dirigida a entitats privades, per a l'organització de cicles de música a la província de Castelló. Estes tenen un pressupost de 300.000 euros i l'han sol·licitada 20 entitats. Amb tot, la Diputació de Castelló té tot disposat perquè la benvinguda a l'estiu compte amb tots els condicionants per a fer de la província una destinació turística de primer nivell.