El mejor coctelero de la Comunitat Valenciana y Murcia es de Castellón: "Es mi pasión"

Pascual Fernández Della es un apasionado de la hostelería y, en concreto, de los cócteles. Residente en Castelló, donde trabaja, aunque nacido en Peñíscola, acaba de conseguir en Valencia alzarse por segundo año consecutivo con el primer premio al mejor coctelero de la Comunitat Valenciana y Murcia, lo que le ha dado el billete para competir en el Campeonato de España que se disputará en Lanzarote a finales del próximo mes de noviembre. «Ojalá pueda ganar el Nacional ahora porque el año pasado acabé en quinta posición», recuerda.

Pascual compitió en esta ocasión frente a otros siete especialistas en la última cita celebrada en el Palau Alameda de València, pero pese a la notable competencia que tuvo consiguió no solo el título de mejor coctelero sino el reconocimiento al mejor gin tonic de la cita. Curiosamente en la preparación de este combinado utilizó también una ginebra de Castellón: «Utilicé la Caracol de las bodegas Carmelitano, que elaboran con una base de uva. Le añadí tónica Schweppes y un preparado casero para darle más potencia cítrica, amarga y alcohólica que elaboré con enebro, limón, pomelo y un licor amargo».

El afamado coctelero da también algunos consejos para los amantes de esta bebida, que recomendamos beber con moderación ante su importante graduación del alcohol: «Le puse piel de pomelo, no la pulpa porque da acidez, sino la piel. Y mucho hielo, que también desagüé a la hora de echar la ginebra, la tónica y el preparado».

La inspiración del cóctel

Sobre el cóctel ganador Pascual desvela que está compuesto de «ron, coñac y un preparado casero a base de café. Se llama GoGa y está inspirado en mi pareja, pues me basé en sus gustos», desvela el castellonense, que admite que hay mucho trabajo detrás de este premiado combinado con el que intentará imponerse también en el próximo Campeonato de España de la especialidad. También el gin tonic elaborado con ginebra de Benicàssim será el que intentará que se imponga en Lanzarote.

Imagen del cóctel con el que se impuso en València. / MEDITERRÁNEO

Sobre el concurso organizado por la Asociación de Bartenders en el que se impuso recientemente en la capital del Túria, Pascual desvela que «había tres categorías. Una era de los considerados jefes, que éramos los que nos presentábamos con más de 27 años, y otra modalidad para los que tenían menos de esa edad. También había otros que se presentaban por los malabares».

Pese a su nutrida experiencia en el sector, este profesional de los cócteles no oculta que «para acertar y que convenza al jurado hay muchos elementos». No en vano, al margen del sabor del cóctel en cuestión también les examinan en apartados tan variados como en sus conocimientos teóricos, decoración o incluso ponen a prueba su nivel de inglés.

Foto de familia del citado concurso autonómico. / MEDITERRÁNEO

Pascual Fernández, que pone en liza su saber tras la barra del bar Canalla en pleno centro de la capital de la Plana, fue el que se erigió como «el coctelero más completo de la Comunitat Valenciana y Murcia», un galardón que ya conquistó en la pasada edición celebrada en el año 2023.

Sobre cómo comenzó a hacer cócteles, este reconocido ‘barman’ afirma que desde los inicios de su trayectoria profesional se ha dedicado a la hostelería: «Con el paso de los años me fui especializando porque cada vez vi que me gustaba más. Es mi pasión. Sigo formándome y trabajando cada día para hacer nuevos cócteles y por eso no me gusta tampoco dar todos los detalles de los combinados porque hay muchas horas detrás de cada una de las elaboraciones».