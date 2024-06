Rafa Simó: "Hay que pulsar la opinión de la calle para ser útiles a los ciudadanos"

Hace apenas una semana, Rafa Simó fue proclamado nuevo secretario general del PSPV de Castelló con el 96,5% de los apoyos, abriendo así una nueva etapa para la agrupación

Ha sido concejal de Castelló, presidente de la Autoridad Portuaria, ahora es diputado autonómico y desde hace una semana secretario general del PSPV de la capital. ¿Qué supone para usted asumir este cargo?

Supone un tremendo honor y una enorme responsabilidad. Para alguien como yo que ha vivido el socialismo y el feminismo en casa desde pequeño, ser secretario general de un proyecto tan potente como el que queremos poner en marcha en la agrupación socialista de Castelló supone, además, un reto de grandes dimensiones. Y es en estas situaciones, cuando uno debe rodearse de gente con capacidades muy diversas, llenos de ilusión y ganas de trabajar.

El PSPV ha pasado a la oposición en la capital tras ocho años de gobierno. Entre sus objetivos ha hablado estos días de reactivar el partido. ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Qué retos se marca?

Los tres retos básicos a los que nos enfrentamos es hacer el partido más grande y más activo, convertirnos en la referencia del progresismo en todos los temas de la ciudad y presentarnos como una alternativa real y rigurosa a los gobiernos de PP-Vox. Para cambiar las dinámicas lo esencial es activar mecanismos de trabajo diferentes. Por eso, vamos a darle una visión más estratégica al funcionamiento de la ejecutiva municipal. Y vamos a estar en contacto permanente con el tejido asociativo de la ciudad, es algo que siempre se dice, pero si no pulsamos la opinión de la calle no seremos capaces de identificar qué necesita Castelló y como el PSPV-PSOE puede ser una herramienta útil para la ciudadanía. También vamos a abrir y a llenar de actividad la sede del partido, la Casa del Pueblo. Resulta algo esencial y para ello vamos a implicar en la vida orgánica a todos los cargos institucionales, vamos a reactivar los grupos de trabajos sectoriales y crear grupos de trabajo de barrio y distrito, además de ofrecer a la militancia, y a todos los simpatizantes que se quieran acercar, ciclos de conferencias, charlas y foros de debate, análisis y reflexión.

La de Castelló es una agrupación históricamente muy complicada, y usted ha conseguido el respaldo para su ejecutiva del 96,5%. Es para estar satisfecho, aunque le ha faltado la guinda de la integración total...

Siempre dije que lo verdaderamente importante en un proceso de este tipo no era el número que saliera de la asamblea, sino la fuerza y la capacidad de trabajo de la ejecutiva que saliera de ella. Estoy muy agradecido y muy satisfecho con ese 96,5%, pero para mí lo principal es haber conseguido una dirección en la que está todo aquel que quiere aportar, que ha querido incorporarse al proyecto. En una asamblea no se consiguen guindas, las guindas hay que conseguirlas trabajando día día desde ya.

¿Por qué no se ha conseguido aunar al sector de Germán Renau?

Hay que respetar las decisiones de todos los compañeros. Creo que para que ciertas heridas cicatricen, debe pasar algo de tiempo. Yo he hecho saber a todo el mundo que mi proyecto aspira a aunar cuanta más gente mejor, ahora o después, pero esta unión, respetando las diferencias, es uno de mis objetivos.

El año que viene tendrá lugar la asamblea ordinaria. Con el respaldo de ese 96,5% no debería de haber problemas. ¿Teme que vuelvan a surgir las diferencias o hay tiempo para pactar esa integración total de la que hablamos?

Creo que es un error enfocar este proyecto pensando en qué puede ocurrir en el siguiente proceso. Nos debemos focalizar en cómo cambiamos el rumbo que habíamos perdido después del golpe electoral del año pasado. Si somos capaces de revitalizar la agrupación, mi intención, aunque queda mucho tiempo por delante, es proponer a esa asamblea ordinaria el mismo equipo que ha salido de esta, solo con algún retoque si fuera necesario. Con un año de trabajo por delante, podemos poner las bases de esta nueva etapa en la agrupación, pero no es tiempo suficiente para consolidar el nuevo proyecto que lidero.

Como portavoz del PSPV de Sanidad en Les Corts, que posición tomará ante el nuevo hospital General, el gran proyecto de legislatura del Consell para Castelló.

Algunos temas deberían estar fuera del debate partidista. Pero para que eso ocurra se necesita honestidad por todas las partes. No entiendo por qué el presidente Mazón ha parado durante casi un año el trabajo realizado por Ximo Puig, ni por qué la derecha está utilizando mentiras para esconder lo evidente: las bases y la documentación de este nuevo proyecto ya estaban encima de la mesa hace ahora un año. Nos hubiera gustado que el Partido Popular no hubiera aplicado este parón en la tramitación de un proyecto tan importante para la ciudad, y nos gustaría que se pusieran a trabajar y no se preocuparan tanto por los titulares, porque cada mes que se le reste a la planificación inicial será bueno para todos. Nuestra mano está tendida para colaborar, pero tampoco renunciaremos a nuestro derecho a fiscalizar a la Conselleria. Como respuesta a una iniciativa parlamentaria, me han remitido el cronograma previsto, y puedo asegurar que vamos a estar muy pendientes de su cumplimiento porque nos parece una muy mala noticia que en esta legislatura no se vayan a iniciar las obras.

Estos días se ha cumplido un año de la toma de posesión de Begoña Carrasco al frente del Ayuntamiento de Castelló y de Carlos Mazón en el Consell. ¿Qué balance hace usted?

Hay tres rasgos comunes a los gobiernos de PP-Vox. Se han abrazado las tesis de la extrema derecha, como hemos podido ver en los episodios de censura cultural, de desprecio al valenciano, de ataque al colectivo LGTBI o de negacionismo climático y de la violencia machista. En segundo lugar, son gobiernos que no gestionan, viven de las rentas que les proporcionan los proyectos heredados, y se ve en datos como que la Generalitat solo ha ejecutado el 3% de las inversiones en el primer cuatrimestre del año. Y, en tercer lugar, son gobiernos que no aceptan la crítica política, cuando cometen algún error o sale a la luz su ineficiencia, la culpa siempre es de los gobiernos anteriores, o de Pedro Sánchez, o de un manido problema informático. No nos parece que esa sea la forma de asumir responsabilidades. El ejemplo más reciente es la falta de respuesta ante el escándalo de las 134 multas presuntamente impagadas por el concejal Cristian Ramírez, la fiscalía provincial ya ha abierto diligencias y, mientras tanto, Begoña Carrasco mira hacia otro lado. Llevan un año de la legislatura, pero este Partido Popular ya se parece mucho al antiguo PP, que tanto mal trajo a nuestra ciudad y a nuestra Comunitat. Por todo ello, tenemos que suspender su primer año de gobierno. Eso sí, tengo que admitir que en la gestión de su imagen pública y de las redes sociales, les pongo un sobresaliente.

¿Rafa Simó será el candidato a la alcaldía en 2027?

Eso debe decidirlo la militancia cuando sea el momento. Lo que tengo claro es que esta ejecutiva va a trabajar para recuperar la alcaldía en 2027 porque la ciudadanía de Castelló es en su mayoría progresista, y tenemos que ser el referente de esa mayoría social.