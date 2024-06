Un castellonense en China: El entrenador de fútbol Pablo Checa confiesa qué echa de menos de España en el 'Gigante asiático'

Pablo Checa Mena es un entrenador de fútbol de Castelló. Lleva ya seis de sus 35 años ejerciendo su profesión en China, residiendo en las dos ciudades más pobladas del ‘gigante asiático’ como son Shanghái y Pekín, donde se encuentra actualmente. “Lo que más echo de menos es abrazar a mis padres, que se van haciendo mayores, y el único miedo que tengo es que les pase algo y no pueda despedirme de ellos. También añoro la comida y la playa, pero estoy cumpliendo un sueño que tenía de niño, de hecho de adolescente mi salvapantallas en era el ‘skyline’ de Shanghái; así que no me puedo quejar”, asume.

Pablo cuenta con el carnet nacional de entrenador que le permitiría dirigir en cualquier categoría en España, pero tras pasar tres temporadas en la cantera del Villarreal recibió una oferta para emigrar a China y no se lo pensó: “Aquí cobro unas seis veces más de lo que cobraba en España y encima me dan casa. El sueldo medio de los chinos es de unos 400 euros, pero como el fútbol es minoritario, a los que venimos como entrenadores nos pagan bien. Lo que ahorro aquí en un año allí me costaría mínimo diez, si es que pudiera ahorrar algo”. Su idea, eso sí, no es la de perpetuarse en su país de adopción. “Tengo contrato hasta agosto del 2026, pero me gustaría prolongarlo un par de años más porque me encanta esta cultura y los sitios que estoy conociendo. Son experiencias que no habría vivido si me hubiera quedado en mi zona de confort en Castellón. De hecho no había salido de España hasta venir aquí”, recuerda.

Entre las muchas experiencias que ha vivido en China, la más dura, afirma, fue la pandemia: “Pasé tres cuarentenas, dos aquí y una en España. Además perdí todo lo que tenía en Shanghái porque al volver a Castellón alquilaron el piso en el que estaba y perdí el trabajo sin recibir además ninguna remuneración por el despido pese a que tenía contrato hasta el 2025. Por suerte me salió este que tengo ahora en Pekín y pude regresar”. Pablo asegura, eso sí, que lo pasó “peor con el covid en España que en China. Aquí lo tenían todo más controlado, de hecho aún hoy se ven muchas mascarillas en lugares públicos, aunque las restricciones eran tan grandes que hubo una huelga importante y el Gobierno aquí decidió parar en seco”.

Imagen de Pablo Checa Mena, entrenador castellonense en China. /

Sobre el fútbol propiamente dicho, Pablo afirma que “las limitaciones salariales han bajado el potencial de la Liga. Ahora el nivel es similar al de una Primera Federación en España cuando hace unos años había cracks como Tévez que cobraban 20 millones de euros al año”. En el fútbol base sí ve mejoría: “Entreno chavales desde 10 años hasta los 16 y da gusto verles. Salí campeón en Shanghái y también en Pekín con el combinado sub-13, pero al margen de los resultados me quedo con su actitud, que es de 10. Se nota que les apasiona, son muy educados y disciplinados, y siempre están dispuestos a aprender”. Y es que añade que "los que se apuntan a fútbol es porque realmente les apasiona, ya que aquí lo normal es que jueguen a bádminton o a ping pong; el baloncesto, béisbol y fútbol son deportes minoritarios".

También subraya el castellonense como uno de los aspectos más positivos de su país de adopción "la seguridad que existe. Te dejas la puerta abierta y no tienes ningún problema. Además hay una cámara cada cinco metros. Me dijeron que solo en el centro de Shanghái ya hay más de 3.000 y las penas son mucho más grandes aquí que en España". También llama la atención a los recién llegados las distancias, que en ciudades tan grandes como estas, son astronómicas: "Para ir al centro de Pekín a entrenar tardo unas dos horas en ir y otras dos en volver con metro, autobús y a veces hasta taxi, que es mucho más barato aquí que en Castellón". Sobre la comida, Pablo recomienda a los turistas que lleguen a China "probar el pato pekinés".