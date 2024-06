La ‘tele de pago’ engancha a 61.000 hogares: de Netflix a eFilm y el último videoclub

La revolución del consumo audiovisual ha experimentado una transformación radical en la última década. El visionado de cine, series y documentales en casa, en escalada desde hace años, experimentó en Castellón su momento álgido durante la pandemia. Pero la oferta de contenidos se ha multiplicado exponencialmente con las plataformas en streaming y, actualmente, 10,6 hogares por cada 100 habitantes de la provincia cuentan con televisión de pago.

El informe más reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), actualizado a 21 de junio, así lo refleja y sus indicadores apuntan que se ha alcanzado el máximo de la serie histórica. Una estadística que arranca en el 2007, justo cuando había un punto menos de eclosión, con 9,6 hogares por cada 100 suscritos a esta súpervideoteca on line. Comparada con Valencia (una tasa de 12,7) y Alicante (12), Castellón se halla por debajo en expansión de esta tele de suscripción.

Plataformas audiovisuales de pago. / Mediterráneo

El nuevo entretenimiento

Son 61.071 los hogares castellonenses con acceso a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ o Max; frente a los 45.518 que había hace una década. Un periodo donde este nuevo hábito de ocio audiovisual ha ganado terreno, pese a su coste económico, con un incremento del 34% en estos diez años en los que los nuevos canales de pago han ganado suscritos de Castellón. Estos hábitos han cambiado para siempre el panorama del entretenimiento y, de manera paralela, formatos como las salas de cine y los videoclubs han registrado un declive de usuarios, si bien aún perviven los adeptos a la gran pantalla física que disfrutan con la experiencia social y la resistencia de los cinéfilos que curiosean las joyas cinematográficas de alquiler.

La opción de ver contenidos gratuitos de cine y series es otra pata de esta nueva realidad, con plataformas on line como eFilm, menos conocidas por el gran público, disponibles para usuarios de la red pública de bibliotecas.

Las tendencias y las más vistas

Avacu. / Mediterráneo/ Rebeca Gracia

Una reciente encuesta de la Asociación Valenciana de Usuarios y Consumidores (Avacu) en Castellón, Valencia y Alicante sobre la televisión de pago concluye que las cinco más vistas este 2024 son Amazon Prime Video (64,5%), seguido por Netflix (62,6%), Disney+ (38,7 %), Movistar+ (33,4 %) y Max (28,7 %), siendo en el tramo de edad de 26 a 35 años el de más distancia entre Amazon y el resto.

«Antes de contratar uno u otro canal, es clave tomar una decisión en base a los contenidos que se ofertan, que son muy variados. También tener en cuenta los servicios con coste adicional o el dispositivo requerido para visualizar los títulos (Smart TV, transmisión para conectarse a internet...). Contratar una suscripción mensual o anual, o revisar condiciones y plazos para darse de baja son otros aspectos a examinar», aconsejan.

Informe de consumo de contenidos por edades

Un mando a distancia, con el botón directo que lleva las grandes plataformas de ‘streaming’. / Ferran Nadeu

El informe del panel de hogares de la CNMC revela que en España «dos de cada tres hogares que consumen contenidos audiovisuales on line de pago usan más de una plataforma». Por edades, «en días laborables, los más jóvenes (10 a 15 años) pasaron 1,6 horas diarias frente a estas (subieron a 2,5 el fin de semana); mientras que los mayores de 65 años o más dedicaron 3,3 horas diarias, pero a ver la tele en abierto/TDT».

El usuario de 50 a 60 años ve más pelis; de 35 a 49, series; y los de 65 años o más, documentales

A escala nacional, Netflix es líder y se ve en cuatro de cada diez hogares con tele de pago. Los audiovisuales más consumidos en 2023 fueron películas, series e informativos. Por edades, los que ven más filmes como formato nº1 tienen de 50 a 64 años; series (de 35 a 49 años); documentales e informativos (de 65 o más); vídeos cortos, deportes y contenido generado por amigos o familiares (de 15 a 24 años); y vídeos de las partidas de gamers con videojuegos en red, con cada jugador interactuando a distancia (de 10 a 14 años).

Matías, del último videoclub de Castellón: «Nos ha matado el bajón de los estrenos de cine; no Netflix»

Matías, con uno de sus clientes actuales, Cayetano. / Fernando Falcó

Con 11 años Matías Fernández le propuso al dueño del videoclub de debajo de su casa ayudarle a quitar los cartelitos de alquilado a cambio de llevarse más pelis gratis para ver en el sofá de casa. A los 17 años abrió su propio videoclub en Alicante. Pero se vino a Castelló y, tras un par de años, fundó otro en Sensal en 2007, que sigue funcionando en pleno 2024, en un mundo dominado por el streaming.

Espera jubilarse en su negocio: cuando lo abrió era el nº18 de la ciudad y ahora, a sus 48 años, el suyo es el único superviviente en Castellón y uno de los apenas 200 que calcula quedan en España.

La pandemia supuso un punto y aparte

Videoclub Sensal Smartcenter, en Castelló. / Fernando Falcó

La rentabilidad frenó en seco con la pandemia. Pero reconvertirse en un smartcenter con servicios extra como telefonía y paquetería, ha sido su salvavidas. «Todo el mundo piensa que Netflix ha matado al cine y los videoclubs, y no es así. Con el covid las productoras se arruinaron y dejaron de producir tanto: si en 2019 se ofrecían 80 estrenos nuevos al mes, ahora apenas llegan a 20», repasa.

La baza es que, a los 100 días de salir un título en el cine, llega al videoclub. «La gente aprecia encontrar novedades y estrenos que no están disponibles en las plataformas», relata. Su principal fortaleza radica en la calidad y diversidad de su catálogo, con 6.000 títulos que conoce al 98%. Se enorgullece de recomendar a la carta, en contraste con los algoritmos impersonales de los canales de pago. «Yo también tengo en casa y te das cuenta que te reconducen de modo interesado a una producción que nadie ve. Pero todo clic cuenta, aunque no la termines», desvela.

Fue pionero con el formato Blu-Ray

Blu-Ray, en Videoclub Sensal. / Mediterráneo

El DVD es el formato líder en sus estantes. Del formato VHS ya no tiene nada, pero sí de Blu-Ray: «en este fui pionero y el mayorista se sorprendía porque me vendía 10 veces más que a videoclubs de Barcelona o Madrid». En su trayectoria desafió a la piratería en los 90, «ahora es residual»; y comprobó el fracaso del 3D: «la gente no se acostumbró a usar gafas».

El precio de alquilar una peli lo mantiene constante desde 1989: 2,60 euros (antes, 400 pesetas). En su apogeo, alcanzó los 2.000 socios mensuales; ahora, el centenar. El perfil actual es un hombre, de 40 años, que busca dramas, «el mejor género de todos los tiempos». Su socio nº1 ya falleció y el más veterano ahora, Carlos (el nº58), supera los 60. «Muchos vienen con sus hijos pero no se llevan animación. Ha caído a cero. A un niño le das un mando y cuatro canales infantiles y es feliz», repasa. Su top histórico de alquiler abarca Avatar, Intocable, Crepúsculo y Los Juegos del Hambre. Conserva clásicos como Casablanca y obras de Hitchcock, pero el 90% son del año 2000 en adelante.

El mejor ‘streaming’ gratuito, con tu carné de biblioteca y a partir de 14 años

El portal de eFilm Comunitat cuenta con películas para ver en streaming y gratis, y buena parte pertenece al catálogo de la plataforma Filmin (con cine de autor, independiente y comercial, de pago pero que sí tiene una parte abierta en la red on line de las bibliotecas públicas). En la sección de más populares hay títulos como El quinto poder, Herida o La vida ante sus ojos. Risas aseguradas, Joyas del cine o Basado en hechos reales son otros apartados; o el de novedades, eso sí, más limitado: la más reciente es Clara y Claire (con Juliette Binoche, pero del año 2019).

Videoteca en Moncofa. / Mediterráneo

Efilm es una multiplataforma donde se pueden ver sin coste películas, revistas, series y juegos en ordenador, tablet, móvil y televisión, a la carta. Es necesario ser mayor de 14 años, tener correo electrónico, carné de biblioteca y solicitar las contraseñas en cualquier sala de lectura pública. Da acceso a dos audiovisuales a la semana, para ver entre 48 y 72 horas cuantas veces desee.

Clásicos y cine independiente

El catálogo es algo más amplio en Cataluña o Madrid. Ana Melchor, de la biblioteca municipal de Moncofa, explica que, además de eFilm otro servicio anterior es el de eBiblio (con libros electrónicos o revistas on line) y la videoteca física, con géneros como drama, suspense, acción o infantil. «Se presta mucho cine clásico, de las que más, Bailando bajo la lluvia o Cinema Paradiso. Es un usuario de más de 60 años que se ha criado con VHS o DVD», indica. «Pero con el boom de las plataformas se presta mucho menos, hace cuatro años que no compramos novedades en DVD porque la salida es poca. Antes dos de cada diez personas cogía libros y películas. Ahora solo libros», apunta. Joan Carles Usó, de la biblioteca de la calle Mayor de Castelló, cuenta que no disponen de sección audiovisual por falta de espacio -sí, en Rafalafena-, aunque no lo descarta cuando reformen el inmueble. Tiene almacenada e inventariada música y cine, «de regalos de revistas, como Los Grandes del Jazz o Las 100 mejores películas de la historia». «Con todo, el formato DVD o CD se han quedado anticuados», reflexiona.

Suscríbete para seguir leyendo