La Diputació llança un event didàctic de digitalització dirigit a les pimes

L’Oficina Acelera Pyme Rural de la Diputació de Castelló (OAPR) impulsa la trobada empresarial ‘Digitalitza’t’ que es realitzarà el pròxim 4 de juliol a Torreblanca. Aquesta jornada ajudarà a les persones autònomes i pimes de la província a accedir a les últimes ajudes i solucions tecnològiques disponibles per a millorar la seua competitivitat i afermar la seua transformació digital.

Així, professionals, experts i pimes pioneres participaran en taules redones que abordaran quatre àrees temàtiques d’actualitat tecnològica: ajudes a la digitalització, programari i ciberseguretat, presència digital i intel·ligència artificial. En la presentació de la cita empresarial, el diputat de Promoció Econòmica, Vicente Pallarés, ha explicat el valor d’aquestes activitats, que radica en «l’afany per difondre els fons europeus disponibles per a pimes que afavoriran els processos de digitalització».

Dins de l’àrea d’ajudes a la digitalització, Joaquín Catalán, d’OAPR; Red.es i Fernando Garrido, de l’Escola d’Organització Industrial; informaran sobre les ajudes existents en l’àmbit de Kit Consulting, Kit Digital i programes de formació com «Agentes de cambio». A més, els assistents rebran claus sobre software i ciberseguretat amb Altea Gimeno, del Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Castelló; Mario Blasco, de Ciberprotege; i Sara Muñoz, d’APP Vinaròs. I es presentarà el «Programa Incibe Emprende».

Presència digital

Sota la premissa de l’avanç de les noves tecnologies en el camp de la creació web, el màrqueting digital i les xarxes socials per a millorar la presència digital, Jorge Querol, d’Arc Estudi; Lucia Lledó, de Meraki Agencia Digital; i Víctor Rodríguez, de Pinchaaqui.es; comentaran les eines i tendències actuals, les mecàniques per a augmentar vendes i impactes i millores per a la presència en línia.

Tendències actuals

La intel·ligència artificial també tindrà un espai reservat per abordar solucions de IA, realitat virtual i robòtica aplicada a les pimes amb les intervencions de Dani Alias, de Hack by Security; Juanjo Ortiz, d’Amazing-up; i Xavi García, de Robottions. A més, en representació d’aquesta última empresa, Manuel Cheza realitzarà una demostració de tecnologia robòtica.

Pallarés ha incidit en que durant la jornada «hi haurà servei d’atenció personalitzada per a la digitalització empresarial on els tècnics de l’Oficina Acelera Pyme assessoraran les empreses presencialment». Les inscripcions estan obertes i la inscripció es realitza emplenant un formulari.

L’objectiu de l’OAPR és ajudar a les petites i mitjanes empreses de les zones rurals de Castelló a ser més competitives a través de l’ús de les TIC. Així, pretenen proporcionar les eines que necessiten per a tindre èxit amb les tecnologies digitals, oferint serveis de suport individualitzats. Les Oficines Acelera pyme posades en marxa en tota Espanya per Red.es, entitat pública adscrita al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, compten amb un pressupost global de 23,8 milions d’euros.