El PSPV de Castellón exigeix al Consell recursos per garantir la seguretat dels banyistes

El PSPV de Castellón ha exigit aquest dilluns al PP de Mazónrecursos per a garantir la seguretat dels banyistes de tots els municipis de costa de Castelló. La vicesecretària general, Maria Jiménez, ha alertat que «davant l’augment desmesurat dels ofegaments a les platges valencianes, cal que la Generalitat prenga mesures i no es llave les mans com si no anara amb ells».

El grup socialista a les Corts ha presentat una iniciativa parlamentària sol·licitant «una línia de subvencions a ajuntaments perquè puguen disposar de mitjans materials i personals davant l’augment d’ofegaments». Així, Jiménez ha proposat «augmentar la coordinació de les emergències ordinàries i de protecció civil en les platges de la província» per garantir la seguretat de les platges.

La representant socialista ha explicat que amb la iniciativa proposada pel PSPV-PSOE a les Corts «sol·licitem a la consellera Núñez que establisca una línia de subvencions directa perquè tots els municipis costaners puguen estar dotats dels mitjans necessaris durant tots els mesos de calor, i no només en juliol i agost». Jiménez ha afegit que «d'aquesta manera, es podran revisar també els plans de seguretat i salvament i implementar mesures per a la modernització i digitalització de la resposta». «És una mesura urgent que no pot esperar ni un minut més a posar-se en marxa», ha conclòs.