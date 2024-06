Estos son los supermercados que abren hoy en Castellón

Hoy 24 de junio se celebra el día de Sant Joan en la Comunitat Valenciana. Es un día festivo sí, pero un festivo que lleva un apellido: recuperable.

Un festivo recuperable es un día festivo en el que, aunque no se trabaje, se tiene la obligación de recuperar las horas de trabajo perdidas en otra fecha. Esto significa que los empleados no trabajan en el día festivo, pero posteriormente deben compensar las horas no trabajadas. Este tipo de festivo es común en algunos convenios colectivos y en ciertas normativas laborales.

La fórmula del festivo recuperable, utilizada por la Generalitat Valenciana otros años, es porque los 14 festivos anuales ya estaban cubiertos y solo existía esa posibilidad. Ello ha provocado caos a trabajadores y empresarios de Castellón (enlazar a noticia).

¿Cuáles sí y cuáles no?

Así que la cuestión que se plantea este lunes, al margen de si trabajas o no, es si los supermercados abrirán sus puertas y, por tanto, si muchos podrán hacer o no la compra. Aquí te lo explicamos.

Mercadona tendrá en la jornada de hoy todas las tiendas cerradas, con la excepción de los establecimientos de las localidades turísticas (Benicarló-Papa Luna, Benicàssim-Playa, Moncofa, Marina d’Or y Peñíscola). Consum hará lo mismo y también cerrará (las tiendas Charter sí atenderán al público), mientras que otros como Carrefour o Lidl, por su lado, han optado por abrir.

Asimismo, los centros comerciales de Salera y Estepark también estarán operativos, así como El Corte Inglés de Castelló, aunque tendrá un horario especial de 11.00 a 21.00 horas.