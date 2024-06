El aeropuerto de Castellón prepara dos nuevas rutas a Europa

El aeropuerto de Castellón afronta otro verano con récord de vuelos regulares, a través de las 11 rutas vigentes en este año. El objetivo es volver a superar la marca de visitantes, que en el 2023 quedó fijada en 283.259 personas. Por el momento, el periodo de enero a mayo se saldó con 87.679 usuarios.

Mientras se está en pleno periodo estival, los responsables de la instalación ya trabajan en la puesta en marcha de nuevas rutas, que consoliden las capacidades de conectividad aérea desde Castellón a importantes destinos. En esta ocasión, se plantea la incorporación de dos conexiones con Europa.

Licitación

La compañía pública de la Generalitat que gestiona el aeropuerto, Aerocas, ha anunciado la salida a licitación de una campaña de consolidación en los mercados europeos encaminada al establecimiento de sendas conexiones con Budapest y Polonia a partir del próximo año 2025.

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha manifestado que esta nueva licitación "responde a los objetivos del Gobierno de la Generalitat de reforzar la conectividad aérea de Castellón y de impulsar la actividad comercial del aeropuerto".

Recuperación

No son dos destinos inéditos en Castellón. Estas zonas de centro Europa han tenido en los últimos años conexión aérea, pero en la actualidad no hay vuelos. Tal y como explicó el director general del aeropuerto, Justo Vellón, en una entrevista en Mediterráneo, "a pérdida de las líneas de Budapest y Katowice, por motivos ajenos al aeropuerto, nos ha hecho perder presencia en el centro de Europa. Hemos de trabajar para recuperarlo". El paso dado a conocer por la consellera va en esta dirección.

Frecuencias

La campaña que va a salir a concurso está estructurada en dos lotes. Se establecerá que las compañías deberán operar un mínimo de 30 semanas al año con, al menos, dos frecuencias semanales. En la línea de anteriores campañas, la compañía adjudicataria deberá realizar un plan de promoción en el que posicione el aeropuerto de Castellón y su área de influencia como destino. La campaña tendrá una duración de cuatro años y cada ruta tiene asignado un importe anual máximo de 250.000 euros.

Actuales conexiones

En este 2024 hay conexiones regulares desde Castellón con once destinos: Roma, Londres, Bruselas, Milán, Berlín, Düsseldorf, Oporto, Bucarest, Bilbao, Madrid y Asturias (a partir de diciembre).