El PSPV de Castelló registra les seues al·legacions al canvi de topònim bilingüe per a impedir un «error històric»

El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Castelló ha registrat de manera oficial un escrit d'al·legacions a l'aprovació provisional, en el passat ple del 30 de maig de 2024, del canvi de denominació oficial del municipi en la forma bilingüe amb la introducció de la forma castellana: Castelló de la Plana/Castellón de la Plana. L'objectiu és impedir «un canvi inacceptable impulsat per PP i Vox que no compta amb cap aval històric ni filològic», tal com assenyala el regidor socialista, José Segura.

El Butlletí Oficial de la Província va recollir l'1 de juny l'anunci amb l'acord del canvi del topònim «d'acord amb els presumptes fonaments històrics i lingüístics detallats en l'informe del professor Santiago Fortuño, expert en Lingüística designat a aquest efecte per l'equip de govern PP-Vox de l'Ajuntament de Castelló», segons recull el grup socialista. L' informe «conté errors filològics i històrics i va en contra de les resolucions oficials i informes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la Fundació Huguet, del Cronista Oficial de la Ciutat i del propi Servei de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Castelló. I així ho remarca l'informe del Departament de Filologia i Cultures Europees de la Universitat Jaume I», ha denunciat Segura.

El PSPV aporta en les seues al·legacions una àmplia argumentació en defensa del topònim únicament en valencià, ‘Castelló’, «perquè és el que correspon a l'etimològicament evolucionat des del naixement de la ciutat», afegint en aquest sentit que «al llarg de la història s'han donat meres traduccions aplicades al topònim, quan no imposicions de tipus polític, que han portat a una doble denominació que no és tal a nivell oficial». Per tant, l'alternativa a la denominació valenciana «no seria una altra que consignar-la com un equivalent en una altra llengua, a continuació del nom original, i sempre considerada com una traducció», ha explicat el regidor socialista.

Tal com es desenvolupa en l'al·legació socialista, «no cap un altre camí que mantindre el nom oficial de la ciutat aprovat pel Consell de la Generalitat Valenciana el 22 de març de 2019». I, en aquest sentit, «el nom històric i vigent de la ciutat correspon a la denominació Castelló de la Plana, i en l'ús pràctic, Castelló», encara que per descomptat «compatible amb els usos socials, personals o col·lectius de les denominacions en castellà (Castellón, Castellón de la Plana) i en qualsevol altra llengua».

El Grup Municipal Socialista exposa que, en el cas que es decidira rebutjar les presents al·legacions i aprovar-se la sol·licitud de modificació per part de l'ajuntament al topònim bilingüe, «d'acord amb la doctrina onomàstica internacional i els organismes oficials de la Generalitat Valenciana, el nom oficial i institucional de referència d'ús preeminent i prioritari és ‘Castelló de la Plana’ per raons lingüístiques, històriques i institucionals locals, nacionals i internacionals -en contrast amb la creença o posició de l'ús bilingüe o multilingüe dels noms sense atendre eixe requeriment-, segons indiquen els criteris oficials de referència institucional», ha sintetitzat Segura.