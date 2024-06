El administrador concursal de Marie Claire no se rinde: «Aún no hay nada perdido»

La decisión del juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón de rechazar la venta de Marie Claire al grupo hispano-polaco Formen y Koltex por el veto del Fondo de Garantía salarial (Fogasa) ha supuesto un mazazo para la plantilla de la textil de Vilafranca, que prácticamente da por hecho que en las próximas semanas la empresa entrará en liquidación. Mucho menos pesimista se muestra el administrador concursal que, pese al revés judicial, asegura que «todavía no hay nada perdido» .

Jordi Casserras, el responsable concursal de Marie Claire desde el pasado mes de septiembre, reconoce que tras el no del juzgado a la operación de compraventa que partía como favorita (la jueza también rechazó la oferta del propietario de la textil valenciana Ferry’s), la situación es compleja pero en absoluto va a tirar la toalla. «Jurídicamente la resolución de la magistrada es muy ajustada, pero hasta el último segundo trabajaré y haré lo que esté en mi mano para evitar la liquidación», explica en declaraciones a este periódico.

El abogado apunta que, tal y como señaló la jueza en su auto, las partes tienen hasta el próximo martes para presentar un recurso de reposición. El no utilizará esa vía, mientras que los trabajadores y las dos firmas ofertantes (Formen-Koltex y Ferry’s) están todavía analizando qué hacer «Vamos a esperar a que analicen la resolución y decidan», explica Casserras que apunta a que está buscando «alternativas» y «soluciones» para no tener que dar por extinguida Marie Claire. «La liquidación es lo último y hoy por hoy no la contemplo. Voy a seguir peleando por encontrar una solución», dice.

La alternativa de la que habla el administrador concursal podría consistir, tal y como ya publicó este rotativo, en que el grupo inversor hispano-polaco replanteara su oferta, ofreciera algo más al Fogasa y que este organismo que depende del Ministerio de Trabajo aceptara, aunque la última decisión sería de la magistrada. Una modificación de la oferta que, según fuentes jurídicas, no tiene necesariamente que basarse en el dinero de más que el inversor esté dispuesto a pagar al Fogasa, entidad a la que Marie Claire adeuda 1,3 millones de euros y que Fomen y Koltex han excluido de su oferta. Y ese ha sido el motivo del rechazo a la operación de compraventa.

Y mientras el administrador sigue analizando posibles soluciones, la plantilla todavía no ha decidido cuáles van a ser sus siguientes pasos. «Estamos a la espera de tener el auto y analizarlo con nuestros abogados. Podemos presentar recurso, pero ese escrito necesita de un fundamento jurídico y no sabemos si nos encaja», explican desde el comité de empresa.

PP y PSPV se cumplan mutuamente El revés sufrido por Marie Claire por la oposición del Fogasa a la operación de compraventa por parte del grupo hispano-polaco ha servido para que el PP y el PSOE se echaran mutuamente. Si el martes, nada más conocerse la decisión judicial, desde el Consell arremetieron contra el PSOE, Compromís y Sumar (la consellera Nuria Montes aseguró que la culpa de todo era del Botànic y del Gobierno), ayer el PP volvió a ahondar en esa tesis. El secretario general de PP de Castellón, Salvador Aguilella, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe para «que el Fogasa rectifique en su negativa a la compra» de Marie Claire y garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo en Els Ports. Para los populares la responsabilidad es del Gobierno y para los socialistas la culpa la tiene el PP de Carlos Mazón. «Este Consell ha dejado caer Marie Claire. En doce meses la consellera de Industria no ha hecho nada por aportar una solución a la grave crisis de la empresa», explicóla portavoz adjunta del grupo socialista en les Corts, María José Salvador. La plantilla de Vilafranca, por su parte, carga contra el Fogasa a quien responsabiliza de abortar la compra.

