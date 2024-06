L'UJI i l'Hospital Provincial de Castelló proven un robot per a previndre infeccions

La Universitat Jaume I i el Consorci de l’Hospital Provincial de Castelló han provat l’eficàcia d’un robot mòbil omnidireccional terrestre teleoperat per a utilitzar-lo en situacions d’aïllament per riscos infecciosos o radiològics. El primer assaig del robot ha consistit en una prova de mobilitat, navegació pelpassadís i l’habitació, obertura de portes, adquisició de dades per a la reconstrucció en 3D de l’entorn i abast amb el braç manipulador.

La iniciativa s’emmarca en el projecte europeu H2020 El-Peacetolero i el desenvolupa un equip multidisciplinar d’investigadors universitaris i personal sanitari.

Aquest robot pilot s’ocuparia del traslladat del menjar i la medicació als pacients que es troben en situació d’aïllament perquè pateixen patologies infeccioses o estan ingressats en la Unitat d’Hospitalització Especial, on s’atén persones que requereixen tractaments radiològics, com ara teràpia metabòlica o braquiteràpia ginecològica, evitant l’exposició innecessària del personal sanitari.

La unitat robòtica l’ha desenvolupat l’equip IRSLab del Centre de Recerca en Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques (CIRTESU) de l’UJI per a la inspecció de canonades plàstiques en escenaris amb riscos radioactius, en els quals no és viable la intervenció humana, encara que el sistema va ser plantejat també per a la seua aplicació en entorns de risc biològic, com és un centre hospitalari.

Prevenció de riscos

En el cas de la teràpia metabòlica, el pacient rep per via oral o intravenosa medicaments radioactius. Aquest tractament requereix l’ingrés en una habitació especialment adaptada a les normes de protecció radiològica que estableix el Consell de Seguretat Nuclear.

El Consorci disposa de dues habitacions exclusives per a l’aplicació d’aquests tractaments. Així, el malalt roman en les habitacions en aïllament sense poder eixir ni rebre visites fins que els nivells de radiació disminueixen fins a límits legals, que sol ser al cap de dos o tres dies. Durant aquest temps, el pacient rep atenció permanent a distància per part del personal mèdic i d’infermeria del centre.

La braquiteràpia ginecològica, que s’efectua en una altra habitació especial, té un paper decisiu en el tractament del càncer perquè permet administrar una dosi elevada de radiació en un volum tumoral molt ben definit i amb dany mínim per als teixits sans propers.

Els pacients que reben aquest tractament són traslladats a l’habitació de la Unitat d’Hospitalització Especial, on ha de romandre aïllada, sense personal ni acompanyants, durant els minuts d’irradiació, uns 10 minuts cada hora durant un període que pot oscil·lar entre un i quatre dies.

El control radiològic dels treballadors exposats a les radiacions ionitzants es duu a terme mitjançant sistemes de detecció de tipus passiu, denominats dosímetres, la lectura dels quals és realitzada per entitats o institucions expressament autoritzades i controlades pel Consell de Seguretat Nuclear.

Projecte UJI

Els primers passos per a l’adaptació de l’equip tecnològic a l’entorn i les necessitats hospitalàries s’han realitzat en el marc de la tesi doctoral d’Amparo Tirado, del programa de doctorat en Informàtica, dirigida per Raúl Marín del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors, amb el suport dels professors Pedro J. Sanz i Juan J. Echagüe del CIRTESU; Eladio Collado, del Departament d’Infermeria i degà de la Facultat de Ciències de la Salut; i el personal investigador dels diferents equips i els professionals de l’Hospital Provincial, que han aportat idees i aplicacions potencials per a millorar la seguretat i el benestar en l’atenció mèdica.

L'unitat robòtica a una habitació de l'Hospital Provincial / Universitat Jaume I

En termes més tècnics, el robot integra un sensor intel·ligent dotat d'intel·ligència artificial, usa sistemes LIDAR 2D i 3D muntats en el capçal mòbil i compta amb un braç manipulador per a realitzar assistències futures al pacient. El projecte El-Peacetolero (Embedded Electronic Solutions for Polymer Innovative Scanning Tools using Light-Emitting Devices for Diagnostic Routines) ha rebut finançament del programa d'investigació i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea.