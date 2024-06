El atasco en el examen para el carnet de conducir atrapa ya a 4.700 castellonenses

Hasta 4.700 castellonenses se encuentran atrapados en el monumental atasco en el que se ha convertido la lista de espera para realizar el examen práctico de conducir en la provincia debido a la falta de examinadores.

La problemática, que se arrastra ya desde hace por lo menos una década, está plenamente cronificada y en lugar de corregirse va a más en Castellón como evidencian los datos. La primera mitad del 2024, según los datos aportados por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Castellón (Apacs), ha traído consigo un engrosamiento del listado de espera para superar la evaluación práctica en alrededor de 700 personas al pasar de 3.996 en el mes de enero a 4.700 en junio.

Esto lleva a que la demora llegue disparada al arranque de la época estival, que es la temporada que más demanda tiene año tras año al ser aprovechada por muchos jóvenes para tratar de obtener el carnet de conducir mientras descansan de sus estudios académicos o trabajos.

1.200 más en solo año y medio

Si la estadística se mira más atrás en el tiempo, en el arranque del 2023 eran 3.581 castellonenses pendientes de examinarse, por lo que en año y medio se han sumado 1.200 aspirantes a esta situación.

¿Y en qué se traduce esta espera? La parte más evidente son las molestias sobre los usuarios, que ven como su intención de sacarse el carnet en poco tiempo se va al traste, debiendo dedicar como mínimo varios meses.

No obstante, esta no es la única consecuencia y detrás también está el impacto sobre las autoescuelas. «Nos condiciona mucho nuestra actividad al depender de la lista de espera», explica el presidente de Apacs, Fernando Alonso, quien apunta a la repercusión de este escenario sobre sus «trabajadores o las familias de los aspirantes» e incide en la necesidad de visibilizar cara al público que «no es culpa de las autoescuelas que no podamos presentar a la gente a los exámenes».

Recogida de firmas

El hartazgo, además de impulsar movilizaciones anteriormente, les ha llevado a impulsar una recogida de firmas que ronda ya los 4.000 apoyos con la intención de elevarlas a la Dirección General de Tráfico «exigiendo una medida definitiva, ya que aquí Jefatura va haciendo lo que puede y la solución definitiva debe venir al final desde más arriba», sentencia Alonso.

La plantilla de examinadores en Castelló, en estos momentos, está conformada por cuatro efectivos, a los que se han incorporado dos más este mes de junio, según detalla el presidente de la asociación de autoescuelas. A ellos está previsto que se sumen otros cuatro más este próximo mes de julio, alcanzando así un total de diez efectivos en activo.

Unos refuerzos que, pese a considerarlos «positivos», la agrupación cree «insuficientes» sobre todo por su carácter temporal. «Ahora puede que se reduzca un poco la demora, pero volverá a recuperarse en septiembre cuando se pierdan los refuerzos», lamenta Alonso, quien exige a la DGT «continuidad» en las medidas planteadas para paliar el colapso que vive el servicio.

Con toda la mejoría derivada del incremento de personal, la provincia todavía queda por debajo de los efectivos necesarios para atender la demanda existente en las pruebas para el carnet de conducir, pues la Asociación Provincial de Autoescuelas de Castellón cifra en 12 los examinadores necesarios.

