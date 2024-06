Éxodo de enfermeros de Castellón a Noruega: "Aquí sí hay trabajo y los sueldos no son una risa como en España"

Noemí Almena Martín-Pozuelo nació en Castelló hace 24 años. Concluyó los estudios de Enfermería hace dos años en la Universitat Jaume I y su idea inicial era la de hacer carrera en su tierra natal. Sin embargo, su formación y voluntad no fueron suficientes para asentarse en la provincia como profesional, por lo que «como otros muchos compañeros» se vio obligada a hacer las maletas, en su caso para seguir su trayectoria laboral a más de 3.000 kilómetros, en Bergen (Noruega): «Solo en esta ciudad ya somos siete enfermeros de Castellón».

La joven realizó sus primeros pinitos como sanitaria en el Hospital General: «En verano no hay problema para trabajar por las vacaciones de los titulares, pero en invierno me puse a estudiar un Máster porque solo me salían contratos de uno o días en algunos pueblos de Castellón. Así no se puede vivir, así que cuando vi la opción de venir a Noruega no lo pensé». Considera Noemí Almena que «la situación de las enfermeras en España es mala», a diferencia de lo que pasa en su país de adopción: «En Castellón tuve que recurrir al sector privado y pasé por las plantas de neurología, UCI o cardiología, pero aquí estoy centrada en la enfermería domiciliaria. Voy a las casas de los pacientes que visito cada día».

Un componente de aventura

Al margen del componente económico -«aquí en Noruega los sueldos son unos tres veces más altos que en España, donde son una risa; y además nos pagan el alojamiento»-, también le convenció a Noemí la experiencia vital: «Me quedé con las ganas de salir de Erasmus, pero no pude hacerlo porque me coincidió con el covid, así que esta era una buena oportunidad».

Noemí disfruta de los increíbles paisajes del país nórdico desde su llegada. / MEDITERRÁNEO

Antes de hacer las maletas, la joven castellonense tuvo que estudiar noruego y el pasado abril ya comenzó a trabajar en el país nórdico. Sobre el tiempo que permanecerá viviendo en Bergen contesta lo siguiente: «Mi idea es la de ir fluyendo. Si sigo a gusto me quedaré más tiempo porque hay falta de personal y aunque es todo más caro económicamente vale la pena. Los paisajes también son increíbles; es todo verde y a poco que haga buen tiempo la gente se echa a la montaña a hacer rutas».

Pese a lo que pueda parecer por lo relatado hasta ahora, no todo es de color de rosa en su nuevo destino: «La comida no tiene nada que ver; comer bien es más difícil, aunque hay muchos productos españoles en los supermercados; sobre todo la verdura. También se hace difícil dormir ahora en verano porque apenas hay dos horas de noche; anochece sobre las dos de la madrugada y a las cuatro vuelve a salir el sol. Las cortinas apenas tapan la luz, por lo que me despierto 40.000 veces cada noche. Los ricos aquí tienen persianas, pero no es lo normal», asegura.

Admite también que ha sufrido algún episodio desagradable con algún paciente: «Aunque son más cerrados que los españoles, estoy socializando bastante y ya tengo amigos noruegos, aunque sobre todo me junto con los españoles. Sí es verdad que me he encontrado con algún enfermo que no quiere ser atendido por los españoles por racismo, pero por suerte no es la mayoría; el trato con nosotros por lo general es bueno».