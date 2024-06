Marta Barrachina: "No me temblará el pulso para defender a la provincia de Castellón ante cualquier gobierno"

A solo unos días de cumplirse el primer año al frente de la Diputación de Castellón, su máxima responsable, Marta Barrachina, hace balance de lo conseguido desde que el PP recuperó el gobierno y aborda las acciones políticas impulsadas y pendientes de desarrollar en Castellón relacionadas con el turismo, la sanidad, la gestión hídrica o la despoblación.

El 5 de julio cumple el primer año al frente de la Diputación de Castellón. ¿Qué balance hace?

La Diputación camina con paso firme y el cambio se cumple. El balance es más que positivo. El trabajo que estamos haciendo desde el primer día es apasionante. Nos estamos dejando la piel al servicio de los castellonenses y hemos conseguido poner en marcha la Diputación. Hemos dado un giro de 180 grados a esta casa y mi objetivo es seguir trabajando con esfuerzo y ambición muchos años más para que la provincia ocupe el lugar que merece. Le aseguro que en esta casa se está trabajando como nunca y el ritmo no va a parar porque los castellonenses necesitan una Diputación que les atienda en sus competencias y les defienda ante el resto de administraciones para que nuestra provincia salga del furgón de cola en el que se encontraba y gane liderazgo.

¿Han hallado muchas sorpresas en los cajones?

En los cajones no hemos encontrado nada. Ni proyectos, ni remanentes ni planes estratégicos ni absolutamente nada. Encontramos una Diputación dormida y totalmente sumisa a una Generalitat gobernada por PSOE y Compromís que, lejos de atender a la provincia, estaba de espaldas a Castellón, sin inversiones y echando el cierre de servicios tan importantes como el CICU. El anterior Gobierno provincial no ha dejado ninguna impronta pese a que despilfarró 102 millones de euros en remanentes.

Precisamente, desde la oposición fue muy crítica con el anterior ejecutivo provincial sobre la tibieza en las reivindicaciones al Consell. ¿Ha cambiado esto?

El cambio ha sido exponencial. La Diputación de Castellón ha dejado de estar con los brazos cruzados y a las pruebas me remito. El anterior Gobierno provincial no gestionaba ni alzaba la voz para defender a esta provincia. En solo un año hemos avanzado más que en los cuatro años de la pasada legislatura. Para mí Castellón y las necesidades de los castellonenses siempre estarán por encima de las siglas políticas. No me temblará el pulso para ir ante cualquier Gobierno si se trata de defender la provincia aunque sea de mi partido.

"Tenemos un presidente (de la Generalitat) que cree, escucha y apuesta por Castellón, que reduce la burocracia y simplifica los trámites y defiende nuestras señas de identidad"

¿En qué se concreta el cambio?

Le pongo algunos ejemplos. En materia hídrica hemos incrementado un 25% el presupuesto para emergencias hasta alcanzar el millón de euros, hemos creado el Consorcio Provincial de Aguas, hemos firmado con el Consell de Carlos Mazón un protocolo de actuaciones que contempla una inversión de 40 millones en obras de abastecimiento en municipios de la provincia durante esta legislatura, y hemos cerrado un segundo convenio con la Generalitat con una dotación de 11 millones para impulsar depuradoras, un acuerdo que estaba parado desde hacía tres años. El presidente Mazón también ha avanzado en tiempo récord en materia de vivienda, el plan Viu del Consell ha devuelto la esperanza a miles de familias y jóvenes, y esta misma semana conocíamos que la Generalitat avalará a compradores de primera vivienda para que los bancos les ofrezcan hasta el 95% de financiación. Tenemos un presidente que cree, escucha y apuesta por Castellón, que reduce la burocracia y simplifica los trámites y defiende nuestras señas de identidad, como los bous al carrer. En sanidad, la Generalitat de Carlos Mazón está trabajando desde el primer día para arreglar el caos que ha dejado el Botànic... Y empieza la cuenta atrás para el nuevo Hospital General de Castellón, con una inversión inicial de 13,5 millones de euros. Agradezco el esfuerzo y la sensibilidad del presidente Mazón y su Consell para mejorar la sanidad de los más de 600.000 castellonenses. Lo merecen pacientes y equipo médico. El cambio se cumple.

A principios de año solicitó reuniones con Ministerios sobre la situación del azulejo o la problemática de Cercanías, aunque no se han llegado a producir. ¿Insistirá para que finalmente le reciban?

Por supuesto que insistiré, todo lo que sea necesario y más. Ni siquiera me han contestado. Al Gobierno del PSOE nuestra provincia le es indiferente, el abandono es total. Seguiré alzando la voz por los castellonenses. A la presidencia del Gobierno de España se viene a trabajar. Y eso es lo que exigimos a Sánchez, que trabaje para que lleguen las inversiones que merece la provincia y para que nuestra agricultura, pesca, ganadería y cerámica tengan la atención que merecen.

El 5 de julio se cumplirá el primer año desde la toma de posesión de Barrachina. / JAVIER VILAR

¿Qué papel está desempeñando la Diputación en el apoyo a la industria cerámica?

Esta Diputación está apoyando a la industria cerámica con hechos frente a otros que solo colgaron pancartas con las que pretendían esconder la vergüenza del ninguneo de Sánchez con la provincia. Aún sin tener competencias, actuamos. Hemos firmado el primer convenio con Ascer para ayudar a la promoción cerámica, también apoyamos a Anffecc. Impulsamos el Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU), que es sinónimo de uso de cerámica, regeneración en los municipios más pequeños y orgullo de la provincia, y es una de las iniciativas de apoyo al sector cerámico industrial y artesanal pero, sobre todo, nuestra labor es ser altavoces ante el resto de administraciones. Esta industria tiene un efecto multiplicador en el empleo y la economía de la provincia. El sector cerámico representa el 23% del PIB y el 21% del empleo total de la provincia. Unas 70.000 familias dependen de manera directa, indirecta o inducida de la industria. El futuro es muy incierto y nos preocupa porque del futuro del sector depende en gran medida el futuro de la provincia.

Un pilar de la economía provincial es el turismo. ¿Son suficientes los esfuerzos para avanzar en su desestacionalización?

El turismo es motor económico y social para nuestra provincia. Tenemos una estrategia turística clara y definida. Hemos incrementado un 32% el presupuesto del Patronato Provincial de Turismo y destinaremos casi 10 millones de euros este año para posicionar Castellón como destino de excelencia. Nuestra apuesta se centra en potenciar la desestacionalización y la internacionalización del sector y, para ello, estamos desarrollando productos que complementen el sol y playa, que es nuestro gran atractivo. Hemos invertido en cicloturismo bajo la marca Castellón Cycling y trabajamos para que la provincia sea receptora de eventos deportivos y aumente el impacto turístico de la mano de los training camp. También apostamos por el turismo de congresos y, por supuesto, por nuestra gastronomía a través de Castellón Ruta de Sabor. Potenciamos el tan demandado programa de viajes para mayores Castellón Sénior, así como los festivales de música con Castellón Tierra de Festivales.

"Si es necesario volveremos a Madrid junto a todos los municipios para que las inversiones lleguen a nuestra costa"

En mayo se constituyó un frente común para exigir a Costas acciones frente a la regresión. ¿Cómo se le dará continuidad?

Siguiendo muy de cerca que el Gobierno de España cumpla con los compromisos adquiridos tras la reunión que lideré con el Ministerio. Hemos conseguido hacer un frente común en la defensa del futuro del litoral castellonense que nadie había hecho antes. No tenemos competencia en Costas, pero sí que nos compete la defensa de los castellonenses. Si es necesario volveremos a Madrid junto a todos los municipios para que las inversiones lleguen a nuestra costa. No nos vamos a quedar de brazos cruzados como hicieron los anteriores gobiernos en la provincia, la Comunitat y como sigue haciendo el Ejecutivo de Sánchez. El Consell de Mazón también atiende al litoral de la provincia y del conjunto de la Comunitat con la ley de Costas valenciana que dará la batalla por cada metro de arena, propietario, negocio y empleo.

El mandato arrancó el 5 de julio con la toma de posesión de Marta Barrachina como presidenta. de la Diputación. / Javier Vilar

Castellón no es ajena a la sequía. Recientemente echó a andar el Consorcio Provincial de Aguas precisamente para garantizar el suministro. ¿Qué metas se marca?

Ponerlo en marcha cuanto antes. En tiempo récord hemos hecho grandes avances que contrastan con la parálisis de los años del Gobierno anterior. Ahora trabajamos para aprobar los estatutos y culminarlos cuanto antes y para dotar de personalidad jurídica al Consorcio Provincial de Aguas, al que se sumarán de forma paulatina los ayuntamientos de la provincia, porque para afrontar este gran reto tenemos que ir todos juntos de manera coordinada y cohesionada. Es un camino largo, pero sabemos lo que queremos y vamos a alcanzar la meta con éxito.

La sanidad fue caballo de batalla en su campaña electoral y la Diputación tiene mucho que ver en el Hospital Provincial. ¿Es partidaria de integrarlo en la red autonómica?

El problema es que esa integración está ya en marcha desde hace años. La situación que se ha encontrado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en el Hospital Provincial es muy deficiente y compleja. La integración no es una opción en estos momentos, es una realidad a la que nos abocó el anterior Consell que, además, se dedicó a desmantelar año tras año un centro que nació desde el Gobierno provincial, del mismo modo que el Aeropuerto de Castellón. El conseller está trabajando para poner solución a los problemas del Provincial, y muestra de ello es que el Servicio de Radiodiagnóstico prevé finalizar junio con un incremento de la actividad del 25% respecto a mayo, o el aumento de mamografías y resonancias magnéticas con más citas de mañana y tardes extra, por poner un par de ejemplos de esta semana. Soy partidaria de que todos los castellonenses reciban la mejor atención y que el refuerzo de la seguridad sanitaria llegue a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, porque todos han de tener los mismos derechos y atenciones. Y el fin de la Generalitat es que el Provincial esté coordinado dentro de la red. Por eso, por primera vez, en el Consejo de Gobierno hay un representante del General y de La Plana.

"Si el Gobierno de Pedro Sánchez no suspende las reglas fiscales, ayuntamientos y diputaciones no tendremos ningún margen de maniobra"

Pese a las dificultades manifestadas, aprobó un presupuesto récord, con 193,7 millones. ¿Mantendrá la senda expansionista?

No depende de mí, depende del Gobierno de España. Si el Gobierno de Pedro Sánchez no suspende las reglas fiscales, ayuntamientos y diputaciones no tendremos ningún margen de maniobra. La aplicación de las reglas fiscales restará oportunidades y crecimiento. Sánchez no puede poner en jaque una vez más a la provincia de Castellón. El PSOE vuelve a cargar contra nuestra provincia, castigando a los castellonenses a quedarse con un modelo de financiación injusto y con la ruptura de la igualdad territorial. El Gobierno de Sánchez va a quitar el dinero a los castellonenses para dárselo en exclusiva a los separatistas por un sillón, por unas horas más en el poder. Y todo mientras los socialistas de la provincia no le plantan cara aunque los castellonenses tengamos 205 millones menos para invertir en sanidad, seguridad o infraestructuras.

El pleno aprobó además la incorporación de 10,2 millones de remanentes. ¿Prevén sumar más fondos a las cuentas este año?

No todos los que quisiéramos. Ojalá pudiéramos sumar más remanentes para dar respuesta a situaciones extraordinarias o emergencias que puedan producirse, pero como le he dicho anteriormente todo dependerá del Gobierno de Sánchez y de lo que decida hacer en materia fiscal. Del Ejecutivo del PSOE dependerá que los ayuntamientos y diputaciones tengamos margen de maniobra o que nos ate de pies y manos en una gestión que es fundamental para los pueblos y los ciudadanos.

El plan Impulsa es una de las estrategias más relevantes de la institución con 31,6 millones para dos años e introdujo cambios respecto al anterior plan de obras y servicios. ¿Contempla más reformas para esta estrategia?

Hemos hecho una profunda reforma que agradecen los 135 municipios de la provincia. Hemos incorporado todas las demandas que nos han traslado los municipios porque todos nuestros programas nacen de la escucha activa. Los datos del Plan Impulsa así lo demuestran, con un total de 576 expedientes de manera inicial frente a los 340 del Gobierno anterior, por lo que la cifra se ha incrementado un 69,4%. Este aumento es buen reflejo del duro trabajo que hemos realizado. Hemos dado más libertad, más recursos y más flexibilidad a los municipios frente a las exigencias del Gobierno anterior que ahogaban con burocracia a los pueblos más pequeños.

Barrachina, en su despacho en el Palacio Provincial. / JAVIER VILAR

En los últimos años se ha apostado firmemente por el fondo de cooperación municipal. ¿Mantendrá el mismo apoyo económico?

Si puedo sí, y prestando especial atención a los pueblos más pequeños, porque una Diputación no puede ser un mero cajero que reparte dinero sin criterio. Todo dependerá de los criterios fiscales que imponga Sánchez en función de sus intereses personales de permanecer en la Moncloa a cualquier precio. Nuestra obligación es llegar donde otros no llegan y vertebrar esta provincia para que todos los castellonenses, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos y oportunidades. El fondo de cooperación es un instrumento más para dar respuesta a los municipios, pero no es el único. Vamos a ser muy responsables con nuestra gestión, que se ha de centrar de manera clara en atender las singularidades de esta provincia. Esta misma semana hemos aprobado una inyección extraordinaria de 300.000 euros para pueblos de la provincia que ya están recurriendo a cubas para abastecerse de agua potable. Esta es la Diputación que lidero, la que da respuestas ágiles a situaciones extraordinarias. Y así va a seguir.

La despoblación es todavía una de las principales amenazas para el interior. ¿Desde qué perspectiva se está abordando?

Desde una perspectiva global. Soy presidenta de la Diputación, pero soy alcaldesa de Vall d’Alba y conozco la realidad de nuestros pueblos. En cada decisión que se toma tenemos en cuenta la singularidad de este territorio y, por supuesto, la necesidad de trabajar por fijar población. Luchar contra la despoblación es invertir 15.000 euros en Matet, un pueblo de 84 habitantes, para acondicionar y equipar un local que permita abrir una tienda multiservicios después de muchos años con la persiana bajada. Luchar contra la despoblación es cumplir con la palabra dada y que en el plazo de tres meses un anuncio haya pasado a convertirse en realidad con la mejora de la CV-203 donde hemos invertido 1,2 millones de euros para adecuar la conexión de Higueras, Pavías y Torralba del Pinar. Luchar contra la despoblación es aumentar la inversión del Plan de Empleo hasta los 1,3 millones para generar más oportunidades, es incrementar las ayudas para el servicio de las unidades de conciliación familiar, es haber firmado 34 convenios singulares para atender a los municipios… El trabajo real contra la despoblación es escuchar las necesidades de los alcaldes y vecinos, y poner a su disposición recursos que ayuden a mejorar su bienestar y calidad de vida, algo que desde el Gobierno Provincial hacemos cada día.

Impulsa una ayuda para la defensa legal ante proyectos de fotovoltaicas. ¿Se está gestionando mal la implantación de renovables?

Si atentan contra el pan, la vida y la historia de las personas, sí. Estamos a favor de las renovables, pero no de cualquier manera y no sin escuchar y atender a los vecinos afectados y al territorio. Creemos en la compatibilidad de las energías renovables, la sostenibilidad medioambiental, la ordenación del territorio, el desarrollo económico, pero todo ello desde el consenso y el diálogo con todos los agentes implicados. Hemos sido pioneros en impulsar esta ayuda a los municipios pequeños porque queremos y debemos ir de su mano, ofrecerles los recursos que necesitan para que su voz se escuche a la hora de decidir sobre su futuro. Soy muy clara en esto y siempre lo voy a ser.

¿Qué tres metas más destacadas fija para lo que resta del 2024?

Hablar solo de tres retos en esta provincia es muy complicado, serán unos pocos más. Entre los más importantes está recuperar el liderazgo de la Diputación para que esta casa levante la voz ante otras administraciones en temas necesarios y que durante los últimos años no se han atendido. Otro desafío importantísimo es el impulso a la zona de actividades complementarias (ZAC) del aeropuerto de Castellón, que va a generar empleo en la comarca y en toda la provincia. Ya ha despegado el Aeropuerto, que salió desde esta casa y el PP, y ahora queremos que lo haga la ZAC. En tercer lugar, la parte sanitaria. Para mí no hay nada más importante que la salud de los castellonenses. Ya llevamos casi un año y se va recuperando la situación: han bajado listas de espera y empezamos a notar el cambio en la Generalitat. Trabajando de la mano del conseller y el president Mazón queremos que se revierta todo lo mal que lo ha pasado la provincia. Y luego, es fundamental recuperar todas las inversiones en infraestructuras dirigidas al abastecimiento de agua, volver a que esta casa sea el impulso de los municipios ayudándoles desde la parte técnica porque era una cosa que había estado olvidada e infraestructuras claves como las carreteras. Aún faltan muchísimos retos más, porque para dirigir esta casa hay que poner luces largas.