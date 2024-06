La moda de los retoques estéticos ‘explota’ en Castellón: “Hay jóvenes obsesionadas con parecerse a las influencers”

En los últimos años, ha habido un incremento de chicas jóvenes que deciden someterse a retoques estéticos. Esta tendencia, impulsada en gran parte por influencers en redes sociales y la presión por alcanzar ciertos estándares de belleza, ha conllevado a que muchas adolescentes se realicen procedimientos cosméticos que pueden ir desde simples tratamientos faciales hasta cirugías.

Lledó Sales es doctora en Medicina Estética de Castelló y asegura que el cambio generacional de pacientes es evidente. La población empieza a cuidarse mucho antes. Además, los cuidados que más suelen realizarse son la inyección de ácido hialurónico, para hidratar y dar volumen, o de baby botox en pequeñas dosis para prevenir arrugas. «Este aumento creo que se debe a tres factores. Dos me gustan y uno no. En primer lugar, gracias a Internet y las redes sociales hay más acceso a información de medicina estética y se ha quitado un poco el tabú que había. Se veía como algo negativo. Por otro lado, los retoques se han asociado a llevar un estilo de vida saludable, a cuidarse y a mejorar tu aspecto. Antes se los hacían las personas que tenían algún complejo. Y, el aspecto negativo, es que hay una mala gestión de las redes sociales e influencers, puesto que los usuarios pueden ver una cara o un cuerpo considerado “perfecto” y tienden a compararse y a bajarse la autoestima. Se equiparan con algo que puede ser mentira», afirma la doctora.

El famoso aumento de labios

Con este boom desmesurado, los retoques más comunes que piden las jóvenes son el aumento de labios y mejorar la calidad de la piel. Andrea tiene 25 años y es la segunda vez que acude a una clínica de medicina estética para pincharse ácido hialurónico en sus labios. La primera vez que se los hizo tenía 19. «Personalmente, no me lo hice por complejo. Es cierto que siempre he tenido muy poquito labio, por eso quería un poco de hidratación y volumen pero, sobre todo, que fueran naturales», reconoce la joven.

Sales manifiesta que este retoque se lo realizan las mujeres para sentirse «más guapas» y verse los labios grandes, aunque alguna puede ser por inseguridad de su sonrisa o del tamaño de estos. Además, la rinoplastia es otro de los retoques más demandados. Andrea cuenta que tuvo un complejo con su nariz durante una temporada y las redes sociales fueron una de las causas. «Me obsesioné mucho. Pero, un día, empecé a trabajar en mí misma y en mi autoestima y vi que mi nariz no era para tanto. Lo primero es aceptarse a uno mismo y saber cuándo quieres retocarte para mejorar o por una obsesión», asegura la chica.

Un aumento de labios. / Clínica Lledó Sales

La huella estética

Uno de los problemas que conllevan los retoques, como el aumento de labios o el botox, es la adicción que pueden crear al paciente. Se trata de una de las causas por las que el rostro de algunas personas puede cambiar radicalmente en poco tiempo. «Todo lo que te hagas cambia tu evolución en el envejecimiento, aunque el producto sea reabsorbible. También depende de lo bueno o malo que sea este. Aun así, todo deja huella y, dependiendo del retoque, nunca vuelves a estar como si no te lo hubieras hecho», manifiesta Sales. Este fenómeno se conoce como “huella estética”, la cual empeora si un tratamiento no se realiza de manera correcta.

La doctora Lledó Sales en su clínica. / Belén Nebot

Marisa Tirado, mujer pionera en la estética dentro de la dermatología en Castelló, reconoce que se cometen «muchos excesos» en los pacientes. «Hay jóvenes que están obsesionadas con parecerse a las influencers y no acuden a los profesionales adecuados, ya que hay personas que hacen cursillos, pero no son médicos», dice Tirado.

La doctora Sales aconseja a esas personas que quieren someterse a algún retoque estético que primero piensen por qué se lo quieren hacer, y que la respuesta sea para mejorar o para sentirte mejor contigo mismo. Además, es fundamental elegir a una buena especialista e informarte con ella acerca de ese tratamiento.

El miedo a envejecer

La dermatóloga Tirado asegura que existen mujeres jóvenes que desde temprana edad empiezan a utilizar cremas antiedad para evitar el aparecimiento de arrugas. «Sin duda, la mejor crema antienvejecimiento es un fotoprotector, pero hay chicas que deciden seguir la moda del retinol y esto les provoca irritaciones o quemaduras», explica la doctora.

La doctora Marisa Tirado en su clínica. / Belén Nebot

Es el claro ejemplo del fenómeno que se está viviendo a través de TikTok. Niñas de tan solo 10 años se dedican a publicar vídeos mientras se realizan una rutina de cuidado facial, también llamada skincare routine. «Me parece una barbaridad porque, insisto, con esos años no se requiere ácido retinoico tópico. Se puede empezar a utilizar a partir de cierta edad en pocas dosis, pero jamás desde tan joven porque esto puede causar irritación, enrojecimiento, descamación o incluso quemaduras. Si son niñas pequeñas, les recomiendo un jabón suave y usar protector solar», expone Tirado.

La búsqueda de la belleza y la perfección física no es un acontecimiento nuevo, pero la presión que ejercen las redes sociales y la cultura de la imagen han intensificado este deseo en las generaciones más jóvenes. La medicina estética puede ofrecer soluciones rápidas y accesibles, aunque hay que considerar las implicaciones a largo plazo de estos procedimientos. Por ello, es esencial confiar en una buena especialista e informarte sobre el tratamiento que te desees realizar.