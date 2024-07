Novedades en Marie Claire: El Fogasa se abre a negociar con el grupo inversor si este presenta una alternativa

El futuro de Marie Claire sigue pendiendo de un hilo. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que ha vetado la operación de compra de la textil por parte del grupo hispano-polaco Formen y Koltex, se abre ahora a negociar con este grupo inversor si en las próximas horas presenta una modificación en la oferta que la haga viable. Así lo han trasladado este lunes representantes de este organismo que depende del Ministerio de Trabajo al comité de empresa de la textil de Vilafranca, un encuentro en el que el Fogasa se ha defendido de las críticas y ha dejado claro que si la operación de compraventa no ha salido adelante "no ha sido por ellos".

Tras la decisión, el pasado martes, de la titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón de rechazar la oferta de compra del grupo hispano-polaco por el veto del Fogasa al no incluir la operación un crédito con privilegio especial por importe de 1.310.003 euros y unos terrenos anexos que albergan la planta de gas y las balsas de tratamiento de aguas, los representantes de los trabajadores han mantenido un encuentro con los reponsables de la unidad del Fogasa en Castellón. Y el mensaje ha sido claro. "El Fogasa nos ha dicho que se comprometen a estudiar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el grupo inversor si este subsana algunos de los puntos de la oferta", explican fuentes de la empresa.

En esta misma reunión el Fogasa ha querido dejar muy claro que si la propuesta de Formen Koltex no ha salido adelante no ha sido por su veto. " El mensaje que se ha dado es que si la operación de compraventa ha sido rechaza es por nuestra culpa, pero eso no es así. La oferta tenía grandes carencias y así lo ve tamién la magistrada en su auto. La primera es que la empresa que quiere comprar Marie Claire está inactiva desde hace 30 años. La segunda es que no ha acreeditado suficientemente su solvencia y la tercera es que no garantiza la continuidad de la textil ni del empleo", han trasladado los reponsables del Fogasa al comité de empresa.

Además, y siempre según fuentes sindicales, desde este organismo estatal han manifestado que los 1,3 millones que Marie Claire adeuda al Fogasa no son "un escollo". "Si el grupo inversor está dispuesto a mejorar su oferta, el Fogasa nos ha comunicado que están dispuestos a estudiarla, siempre dejando claro que la última palabra la va a tener la juez", añaden las mismas fuentes.

Tal y como ya publicó Mediterráneo, la jueza ha dado hasta este martes para que las partes presenten un recurso de reposición ante el auto que rechaza la venta de Marie Claire.