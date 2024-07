El PP exhibe gestión en la Diputación de Castellón frente a las críticas de la oposición por falta de diálogo

El primer Debate sobre el Estado de la Provincia de Castellón de la legislatura se ha saldado en la Diputación con una exhibición de gestión en el primer año de gobierno del PP con Marta Barrachina al frente y las acusaciones de la oposición de falta de diálogo, a las que la presidenta respondió con el argumento de que solo las «mentiras» de PSPV y Compromís han impedido la interlocución. Mientras, Vox resaltó las limitaciones de competencias y recursos de la institución para resolver los problemas del territorio, entre los que destacó la despoblación rural.

«No soy una presidenta acomodada» afirmó Barrachina en su intervención de dación de cuentas al inicio de la sesión, en la que repitió que el equipo de Gobierno se «deja la piel» y «seguirá haciéndolo» porque «queda mucho por hacer todavía». La dirigente provincial puso énfasis en la idea de que han «cumplido» con sus compromisos, resolviendo problemas desde la escucha a los municipios y a los ciudadanos.

Marta Barrachina preside el pleno en el que se ha celebrado el Debate sobre el Estado de la Provincia en la Diputación de Castellón, este viernes / Toni Losas

Objetivos

A la hora de concretar los objetivos sobre los que trabajan, Marta Barrachina destacó cinco, impulsar los 135 municipios; dinamizar la provincia; mejorar la atención directa de las personas; generar más oportunidades en nuestra tierra; y apostar por las señas de identidad del territorio.

«Nos gustaría ir más rápido, sin duda. Nos gustaría llegar más lejos, también. Pero los ayuntamientos notan el cambio, que es de lo que se trata. Por eso estamos poniendo más recursos que nunca a su alcance», añadió.

Los retos

La dirigente provincial también enumeró los tres principales retos por lo que trabaja la Diputación, el agua, la desigualdad entre territorios y un marco normativo que debilita a las entidades locales, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños. Ante estos tres retos, la presidenta Marta Barrachina reafirmó su compromiso por seguir «alzando la voz», al tiempo que lanzó críticas a la Administración central por su falta de respuesta ante la petición de atención desde la presidencia de la Diputación.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Samuel Falomir, criticó con dureza lo que estimó como una ausencia completa de interacción por parte del equipo de Gobierno con la oposición al señalar que «el PP solo cumple con los suyos y ha construido barricadas en torno a su gobierno, señalando al resto como enemigos y dinamitando cualquier tipo de puente de diálogo con la oposición».

Mesa de trabajo

En una línea similar y dando un paso más con la propuesta de crear una mesa de trabajo entre todos los partidos con representación en la institución se pronunció el portavoz de Compromís, David Guardiola. La respuesta más contundente vino de la propia Marta Barrachina quien aseguró que «PSPV y Compromís mienten constantemente», al «decir una cosa aquí y otra fuera», argumento en el que situó la razón de la ruptura del diálogo con ambos partidos, para añadir que está dispuesta a «un punto y aparte» y retomar las negociaciones, siempre que las marcas de la izquierda dejen de mentir.

El portavoz del PP Héctor Folgado fue tajante también al reprochar a los protagonistas del Gobierno provincial de la anterior legislatura, de los que dijo que «les gusta depender de València», y criticó también que en el debate «solo» usaron «el tema del diálogo para dejar pasar el tiempo, porque no tienen argumentos y no me han rebatido ni una sola cifra, porque no las tienen».