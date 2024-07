El Gobierno saca pecho sus inversiones "históricas" en Castellón frente a la «inacción» del Consell

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha sacado este viernes pecho de las inversiones «históricas» que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez en Castellón y ha arremetido contra el Consell a quien ha acusado de no llevar a cabo «ningún proyecto nuevo» y buscar la «confrontación permanente» con el Ejecutivo central.

En un encuentro con los medios de comunicación para hacer balance del curso político, y en el que también ha participado Antonia García Valls, subdelegada del Gobierno en Castellón, Bernabé ha cifrado en casi 1.000 millones de euros la inversión del Gobierno de Sánchez en la provincia. Y entre los proyectos ha destacado el Corredor Mediterráneo, con obras en marcha por valor de 2.000 millones de euros; el acceso ferroviario sur a PortCastelló, con una inversión de 338 millones de euros ; la regeneración de la costa en Nules, Moncofa o La Llosa, con 30 millones; o la mejora del último tramo de la N-232 entre la Torreta y Morella. «Estas obras cuentan con un presupuesto de más de 22 millones de euros, y que comenzarán a final de verano», ha dicho.

La máxima representante del Gobierno en la Comunitat ha aludido asimismo a las políticas hídricas llevadas a cabo por el Ejecutivo. «Hoy la Comunitat y la provincia de Castellón, en el año más seco de la última década, es una comunidad que cede agua», ha manifestado y ha señalado que «se ha pasado de las paellas del PP y las manifestaciones en contra de las desaladoras a que la Comunitat Valenciana puede ceder agua a otros territorios».

Tras hacer un llamamiento a combatir los «discursos que niegan el cambio climático», Bernabé ha defendido que «la prioridad» del Gobierno es que las inversiones en materia hídrica «vayan destinadas a garantizar el agua para siempre, de forma sostenible» y se refirió a la mejora de la desaladora de Moncofa. También ha puesto en valor que desde el Ministerio de Agricultura se hayan puesto en marcha «los mecanismos para ayudar a los agricultores y ganaderos».

Apoyo al azulejo

Tras recordar la revalorización histórica de las pensiones llevada a cabo por el Ejecutivo de PSOE y Sumar, Bernabé se ha defendido de quienes acusan al Gobierno de no haber apoyado al sector cerámico y también de discriminar a sus trabajadores al no querer aplicar un ERTE Red, como sí se hará en la empresa Ford de Almussafes. «Ha habido dos crisis terribles en el sector, en 2010 y 2022. En la primera, el gobierno del PP no dio ninguna ayuda directa al sector, y ha sido el Gobierno el que ha puesto en marcha la única iniciativa de ayudas directas al azulejo y de las que se han beneficiado 130 empresas», ha argumentado añadiendo que el Ministerio de industria «ha ampliado seis meses para que la empresas se pongan al corriente con el pago a sus proveedores y puedan acceder a las ayudas».

Tras comparar lo que hizo el PP cuando estaba en la Moncloa y lo que ahora ha hecho el PSOE, la delegada ha insistido en que el compromiso del Gobierno con el sector cerámico «es firme y de diálogo permanente». «Ningún gobierno ha protegido tanto a los trabajadores de este país como Sánchez».