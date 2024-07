Vicent Marzà: «Lucho por poder encargarme en Europa de temas clave para Castellón»

«Tomo posesión como eurodiputado de Compromís con la voluntad y con el reto de representar los intereses de los valencianos y de todos nuestros sectores productivos». Con esta frase asumió su acta como parlamentario europeo el pasado lunes el castellonense Vicent Marzà, quien se adscribirá al grupo Los Verdes/ALE (Alianza Libre Europea). El exconseller de Educación, que prometió el cargo «por el pueblo valenciano y la justicia social», dejó tres días antes su escaño en Les Corts Valencianes, nueve años después de su entrada en la cámara autonómica. Fue en 2015, en la legislatura en la que se convirtió en conseller de Educación. En 2019 revalidó el acta y el cargo al frente de este departamento hasta que en 2022 dejó el Consell y pasó a ser síndic adjunto, puesto en el que ha continuado hasta ahora tras las elecciones del 28M del año pasado.

-La constitución del nuevo Parlamento Europeo no será hasta el 16 de julio, pero lleva ya trabajando varias semanas con diversas reuniones ¿qué ocupaciones han centrado estos primeros días como eurodiputado electo?

-Sí, ya estoy trabajando intensamente. Somos 720 diputados de 27 países, estoy luchando por poder encargarme dentro del grupo de temas clave para defender el trabajo de nuestra industria y agricultura, el acceso a la vivienda, frenar la influencia de la extrema derecha y denunciar los ataques de PP y Vox a la democracia y a nuestra cultura.

-Anunció que defendería intereses de Castellón como son los de la cerámica y la naranja ¿ve factible cambiar las cosas ahora que está sobre el terreno? ¿en qué medida?

-Por supuesto, se puede trabajar para que las normas y los fondos europeos se adapten a las necesidades de nuestra industria y no vayan en contra. Para ello tiene que haber diputados que tengan claro que por encima de el interés de sus partidos están los de los valencianos y hasta ahora eso no ha pasado. Ese es el valor diferencial que aportamos. Es posible acompañar a nuestra industria, mejorar las condiciones laborales y luchar contra el cambio climático sin broncas estériles y para ello estamos aquí.

El eurodiputado castellonense Vicent Marzà, en una sesión de trabajo / Mediterráneo

-El acceso a la vivienda es otro tema que ha señalado que le preocupa ¿qué se puede hacer desde Bruselas para mejorar la situación? ¿qué planes de trabajo tiene al respecto?

-Mi primera reunión ha sido con el sindicato europeo de inquilinos, gente que trabaja en contra de los precios abusivos de las viviendas en toda Europa. Me he comprometido a ser su voz y a llevar sus propuestas al Parlamento. Se debe crear una normativa europea que limite los precios de alquiler, destine fondos a rehabilitación para alquiler social y que termine con la actual precariedad de los sueldos que impide a una persona que está trabajando tener su propia casa mientras las grandes fortunas hacen negocio de nuestro sufrimiento.

-¿Cómo ve el avance de la ultraderecha y los euroescépticos en la Unión Europea?

-Con preocupación y con rabia. No podemos dejar que el odio arrase Europa otra vez. Para ello hay que hacer políticas valientes que suban los sueldos, mejoren las condiciones de vida de la mayoría trabajadora, que sea el 1% de la población mas rica la que pague mucho mas para poder mejorar la vida del 99% restante. Ir al fondo del problema y no quedarse con consignas vacías. Nuestro voto servirá para eso y nunca para normalizar el odio.

-Su escaño en Les Corts Valencianes lo cubrirá Vicente Granell, pero está por anunciar quién le sustituirá como síndic adjunto. Este cargo ¿debería ser para Vero Ruiz o Mónica Álvaro para cubrir una cuota territorial?

-Vicent Granel hará un gran trabajo. Lo ha demostrado estos años en Borriana tanto desde el gobierno municipal cómo ahora denunciando la censura del concejal de cultura. El grupo parlamentario va a decidir quien me sustituye cómo portavoz en breve, ya no me toca a mi decidir. Sea quién sea lo hará muy bien tenemos gente muy buena en Compromís.

Vicent Marzà, en la sede del Parlamento Europeo / Mediterráneo

-En clave de partido, en octubre Més celebra su congreso y Amparo Piquer ya ha anunciado que optará a seguir en la secretaría general ¿apoya su opción? ¿estaría en una ejecutiva con Piquer al frente?

-Tenemos que reflexionar cómo ser todavía más útiles para la ciudadanía. Tiene que ser un congreso con mucho debate, de autocrítica y de propuesta, con una dirección cohesionada que combine gente con experiencia y gente nueva. Tengo claro que Amparo tiene que estar en el núcleo de esa ejecutiva y sumar a otra gente también muy potente que hasta ahora no ha estado y que incluso ha sido crítica con la actual directiva. Yo de momento no tengo previsto estar en ninguna lista, daré mi apoyo a quien vaya en esa línea.

