Cara y cruz para el azulejo: Ascer aún no ve el final de la crisis, pero el sector crea 110 empleos al mes

Una de cal y otra de arena. El azulejo, la principal industria de Castellón, todavía está lejos de dar por superada la crisis de costes provocada por el alza de los precios del gas, pero sin embargo el empleo en el sector crece con fuerza. En los cinco primeros meses de este año, y tras un 2023 en negativo, las empresas cerámicas crearon 551 nuevos de trabajo. O lo que es lo mismo: 110 al mes.

La patronal azulejera Ascer ha celebrado este jueves su Asamblea General y en ella su presidente, Vicente Nomdedeu, no se ha mostrado demasiado optimista sobre la situación por la que atraviesa una actividad que supone el 25% del PIB de Castellón. "Resulta prematuro hablar de una recuperación y que hay que tomar con cautela los últimos datos estadísticos", ha apuntado.

Así, el máximo dirigente de Ascer ha manifestado que el azulejo "sigue inmerso en la crisis de demanda en los mercados como consecuencia de los vaivenes de los últimos años" y ha recordado que "la crisis energética y la falta de ayudas de Estado en la industria española nos forzaron a aplicar distintas políticas comerciales que han provocado una pérdida de competitividad" frente a otros competidores europeos. Además, ha advertido que "se ha acrecentado la brecha frente a productores extracomunitarios menos afectados por las oscilaciones de la energía y con regulaciones mucho más laxas".

La factura energética dobla a la del 2019

La patronal cerámica ha presentado en la Asamblea General los resultados de un informe en base a encuestas internas y en el que, entre otros aspectos, se concluye que la factura energética para el sector español fabricante de baldosas cerámicas en 2023 fue de 1.031 millones de euros para una producción de 394 millones de metros cuadrados(-21,2%). "La factura sigue siendo más del doble de lo que se pagaba antes del covid", ha descrito Ascer.

En cuanto a la demanda, las ventas en 2023 disminuyeron un 14,3% en valor y un 19,7% en volumen. Además, y según las últimas estadísticas oficiales, las exportaciones hasta el mes de abril todavía muestran un signo negativo con una caída acumulada del 5% respecto al mismo periodo de 2023. "El empleo es el único indicador que revela cierto cambio de tendencia", han concluido.

Nomdedeu ha destacado en su intervención la importancia de la defensa de la industria europea. "Si no somos capaces de garantizar que los mercados europeos sean igual de exigentes para los fabricantes extracomunitarios que para los comunitarios, en el medio plazo muchos de los fabricantes europeos se convertirán en extracomunitarios forzados a una deslocalización a mercados cercanos con menores exigencias regulatorias o medioambientales", ha avisado. Un proceso que, según ha dicho, "tendrá como primera consecuencia el empobrecimiento de toda una región que verá cómo desaparece no solo la actividad industrial cerámica de la provincia, si no la destrucción de todo el entramado económico y social que depende directa o indirectamente de nuestro sector".

Además, el presidente de Ascer ha trasladado a los asociados “el compromiso de la asociación para seguir trasladando con veracidad y realismo cuáles son los objetivos exigibles y alcanzables y los plazos reales para alcanzarlos, de una industria que trabaja incansablemente para ser eficiente y competitiva, siempre respetando su entorno medio ambiental, social y laboral”.