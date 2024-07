El Consell creará un servicio veterinario de guardia para los bous al carrer

La Generalitat valenciana trabaja en un nuevo decreto que contemple un servicio veterinario de guardia para los bous al carrer. Así lo anunciaron este jueves fuentes de la Conselleria de Agricultura. Este fue uno de los asuntos que se abordaron en la comisión de festejos taurinos tradicionales, en la que también se valoró recomendar una franja horaria sin toros para evitar las horas de más calor por el bienestar animal y se explicó la instrucción sobre las guías de transporte de toros cerriles para dar seguridad jurídica, según avanzó la Conselleria de Justicia en su cuenta de Twitter.

Este servicio oficial público se encargará de elaborar las guías para mataderos, entre otras funciones, atendiendo a la problemática que los organizadores de festejos estaban teniendo los fines de semana para realizar este trámite cuando las Oficinas Comarcales Agrarias están cerradas, según explicaron el presidente de la federación de peñas de bous al carrer de la Comunitat, Germán Zaragoza y, la presidenta del colegio oficial de veterinarios de Castellón, Natalia Gil.

No obstante, debido a la tramitación que requiere este nuevo decreto, no estará listo hasta septiembre, por lo que los organizadores de los festejos tendrán que recurrir al veterinario habilitado durante estos dos meses, en los que se celebra gran parte de los festejos taurinos del año. Aun así, Zaragoza hizo una valoración muy positiva del encuentro, aunque "tengamos que pagar el veterinario por lo menos hasta que esté elaborado el decreto, que esperemos que salga en septiembre".

Por su parte la presidenta del colegio de veterinarios de Castellón, Natalia Gil, señaló que se alegra de que quede clara y prevista la presencia veterinaria. "Hasta que ese decreto vea la luz, los veterinarios podemos seguir ayudando a los municipios como hasta ahora", aseguró Gil, que hará llegar a los ayuntamientos que, además de hacer la necesaria guía pueden asesorarles sobre instalaciones, hacer trámites o asegurarles que el animal está bien. "Esto es un problema administrativo, no entre peñas y veterinarios", aseveró.

Desde la Conselleria se ha señalado que este servicio oficial podría funcionar, por ejemplo, de 9.00 a 14.00 horas, si bien desde la federación de peñas y el colegio de veterinarios se comentó que funcionaría 365 días del año.

Conselleria señaló que este servicio veterinario de guardia será gratuito, aunque sujeto a tasa.

Calor

Por otro lado, en el encuentro se abordó el impacto del calor en las reses, pero se descartó por el momento que sea una obligatoriedad el no celebrar festejos de 12.00 a 18.00 horas. A juicio de Zaragoza "no es lo mismo un 20 de agosto en Canet a 40º que en Castellfort a 20º". No obstante, tampoco se descarta la posibilidad de elaborar a futuro una instrucción vinculada a situaciones de emergencia meteorológica.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Veterinarios consideró que está bien que de momento sea una recomendación y defendió que sea valorado por el responsable del festejo con el asesoramiento del ganadero y el veterinario. No obstante matizó que no siempre hay un problema con las temperaturas extremas, ni tampoco el animal está siempre en las mismas condiciones. "no es lo mismo hacer una entrada de vaquillas de aquí a las 13.30 que unos ejemplares venidos de Huelva".

Por último, Gil señaló que en septiembre se retomará la necesaria modificación del decreto, en el que confía en que por fin aparezca la figura del veterinario.

Suscríbete para seguir leyendo