No es lo mismo sudar en un clima seco de Madrid que en el húmedo de Castellón: los consejos de una experta para sobrellevar el calor

María Elena Puzzi, médico responsable de la planta de medicina interna de Vithas Castellón, explica algunos consejos para afrontar las altas temperaturas este verano.

--¿Qué consecuencias puede tener la exposición a altas temperaturas para la salud?

--Normalmente los pacientes que más sufren en esta época son aquellos que sufren una cardiopatía y los renales. Al sudar más tenemos menos líquido dentro de nuestro cuerpo y se pierden electrolitos. Además, en el caso de los cardiópatas, normalmente toman hipertensivos y diuréticos, por lo que suelen descompesarse más. Recomiendo mantenerse hidratados pero que no recorten la sal yodada del todo porque al sudar se pierden electrolitos y de esta forma se pueden evitar las descompensaciones.

--¿Y respecto a los trabajadores de aquellos sectores laborales más afectados por el calor?

---Sobre todo la gente que trabaje en exteriores, como la construcción o el sector agropecuario. Por ejemplo, un obrero puede tener golpes de calor ya que al estar realizando un trabajo de fuerza si está en medios ambientales que no son los óptimos el cuerpo se descompensa porque no puede mantener la temperatura, la frecuencia cardiaca y la tensión. También puede ocurrir en grandes almacenes donde no se tenga una ventilación y climatización correcta, como en azulejeras.

--¿Qué consejos podríamos darles?

--Sobre todo, la recomendación es tratar de mantenerse bien hidratados, tomar frutas ricas en agua (pomelos, sandía, tomate, melón pepinos) que ayudan con sus minerales y vitaminas a no descompensarse. Porque siempre seguimos el patrón de dar agua, pero a veces el agua solo no compensa todos los electrolitos que perdemos.

--¿Hay algún tipo de conductas de riesgo que deberían evitarse?

--Por ejemplo, la gente que hace ejercicio físico en exteriores debería evitar salir a trotar o a montar en bicicleta en horarios en los que las temperaturas sean más altas. Tratar de hacerlo muy temprano por la mañana o ya más cercano a la noche para que la incidencia del sol no sea tan directa y haya menor riesgo. Aunque sean atletas de alto rendimiento el calor no afecta a todo el mundo igual. Por ejemplo, la gente que hace migraciones aunque sea de ciudad, sea el caso de alguien que viene de Madrid a Castellón el calor, que está acostumbrada a un clima muy seco y pasa a un calor húmedo, la forma de sudar no es la misma y tienden a descompensarse.

--¿Y el consumo de alcohol?

--El exceso de alcohol nos deshidrata, por tanto si tomamos mucho alcohol tenemos 2 razones para deshidratarnos el calor y el exceso de alcohol. Por tanto, hay que evitar el consumo excesivo de alcohol y tratar de mantener hábitos saludables.

--¿Hay colectivos más vulnerables?

--En el caso de los niños hay que tratar de ofrecerles fruta, verduras ricas en agua e hidratarlos así como evitar la exposición directa al sol, especialmente los menores de seis meses que no tienen una termorregulación adecuada. Las personas mayores también son vulnerables. No solo eso, por lo general suelen ser pacientes que toman muchas medicaciones, suelen tener edemas en miembros inferiores, pueden sufrir descompensaciones cardiacas. Hay que evitar la exposición al sol en horarios donde la incidencia es mayor.

--¿Los episodios largos de calor pueden contribuir a agravar estos problemas de salud?

--Lo que pasa es que en esta época es común que veas que la gente migra de población y sale más a comer en lugares que no son su casa, que los alimentos los procesan ellos, por tanto, cuando no tienen los medios correctos, hay más incidencia de bacterias o rotavirus con diarreas, vómitos, porque con el calor tienden a acelerarse estos procesos.

--¿Alguna cuestión que quiera destacar?

--La protección solar es importante si nos vamos a exponer al sol para evitar quemaduras de primer y segundo grado porque no todas las pieles son necesariamente iguales, hay pieles con mejor predisposición al sol que otras, que al ser muy blancas, lejos de broncearse se harían una quemadura. Una persona con insolación tiene fiebre, náuseas, vómitos, mareos porque está calentando demasiado el cuerpo. Además, evitar salir a horas con temperaturas más extremas, informarse sobre los efectos que sobre la salud tienen las medicaciones que uno está tomando, sobre todo en los ancianos, porque suelen estar polimedicados.

--¿Le preocupan los mensajes que se transmiten a través de redes sociales sobre el cuidado de la piel, exposición solar, al calor?

--Sí porque hay verdades encontradas. Lo cierto es que cada día más vamos en ascenso con el cáncer de piel. No podemos pensar que el uso del protector solar es algo que esté obsoleto. Es algo que deberíamos tener en cuenta todos. Y reaplicarlo dependiendo del lugar donde estemos. Si nos vamos a bañar es importante reaplicarlo a la hora o dos horas porque el agua hace que el efecto se pierda. No todos los protectores son de la misma gama o calidad. Se han retirado muchos protectores que no cumplen las condiciones que decían. A los menores de seis meses intentar cuidarlos. Existen camisas, sombreros, gafas con protección solar