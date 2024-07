Diez años desde que el castellonense 'Torrechiva' fue el héroe de San Fermín

Alberto Guillamón, Torrechiva, se ha convertido hoy en uno de los protagonistas del último encierro de San Fermín, dejando una espectacular estampa después de quelo arrollara un toro, afortunadamente sin consecuencias. Curiosamente, el destino ha querido que hoy se cumplieran exactamente diez años desde que el ondense fuera también uno de los nombres que corría de boca en boca en Pamplona, esta vez por una acción heróica.

Y es que en los adoquines de la calle Mercaderes, el conocido aficionado salvó la vida de un australiano de 25 años al colear a Olivito, el toro de Miura que se había rezagado de la manada, también durante la última carrera de las fiestas. “He visto muchas situaciones parecidas, pero esta es la que más me ha traumatizado. Me he agobiado mucho porque creía que lo mataba”, confesaba en ese momento.

Momento de la intervención de Ángel Guillamón. / Mediterráneo

“El astado estaba encelado con el chico y mi reacción fue la de ayudar”. Y así lo hizo, puesto que se agarró al rabo del toro cuando este había atrapado al mozo contra el vallado, “y así conseguí cambiar la dirección de una cornada que era mortal y también despistarlo”.

La tradición y la normativa no permiten tocar a los toros, “pero en momentos así da igual la norma si es para salvar una vida”, puntualizó el ondense.

Un fijo

Torrechiva nunca falta a la cita sanferminera y cada año corre con sus amuletos. En su cuello lleva colgadas las cenizas de su hijo, fallecido en junio de 1999, poco tiempo después de haber corrido en Pamplona en lo que fue su debut y despedida de los sanfermines.

Aquel año, padre e hijo corrieron juntos un encierro y, a punta de periódico, llevaron a un toro rezagado hasta la plaza. Aquellas fotografías de ese momento histórico e inolvidable para Torrechiva, las lleva estampadas en su camiseta desde entonces, otro amuleto más que esta vez le ha echado un capote.