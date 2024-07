"El próximo año se pondrán en marcha dos nuevos equipamientos en la Universitat Jaume I de Castelló"

--¿Qué balance haría del curso recién terminado?

--El balance es muy satisfactorio. Hemos impulsado la hoja de ruta que nos permite fortalecer las capacidades docentes, investigadoras y de innovación de la UJI con un objetivo claro: prestar el servicio público de calidad en educación superior e investigación que la sociedad demanda ante los retos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales que tenemos por delante. En esta línea, se enmarcan medidas como la incorporación del nuevo grado de Marketing o la renovación de planes de estudio de 9 grados, 10 másteres y un programa de doctorado; la apuesta por la formación dual y las microcredenciales universitarias. Igualmente, el plan propio de promoción de la investigación y la transferencia con la incorporación de novedades, como las becas de iniciación a la investigación para el estudiantado; el fortalecimiento de los institutos y los grupos de investigación y el aseguramiento de la calidad investigadora, que nos ayudan a estimular la actividad científica. Asimismo, hemos impulsado las competencias en emprendimiento y compromiso social del estudiantado y consolidado Espaitec como hub tecnológico y de innovación.

--¿Algún avance más?

Asimismo, seguimos avanzando en la internacionalización de la UJI a través del consorcio EDUC, en el que estamos integradas ocho universidades europeas, con la puesta en marcha de nuevas iniciativas como EDUC-WIDE, que constituirá el marco para el desarrollo y la implementación de varias políticas en el ámbito de la investigación dentro de la alianza y contará con una financiación de 3,5 millones de euros del programa Horizonte Europa.

Con la finalidad de ser también una universidad de valor social añadido, hemos aprobado planes como el responsabilidad social universitaria orientada a los ODS y el de salud integral como muestra de nuestro compromiso social y con la comunidad unviersitaria para generar un entorno óptimo donde desplegar nuestras misiones universitarias. Ya en clave más interna, hemos avanzado en la estabilización y consolidación del personal de la UJI, tanto del PDI como del PTGAS, así como en la conexión con nuestro entorno, a través del programa de cátedras y aulas, de la extensión universitaria y de los convenios de prácticas. Sin olvidar iniciativas como el portal UJIProSkills, con la voluntad de poner al alcance de nuestro estudiantado toda la formación disponible para una mayor preparación en competencias transversales que complementa el aprendizaje formal con la adquisición de habilidades y destrezas complementarias y el programa como ProDigital para la formación digital de la comunidad universitaria.

Y lo hemos hecho en un contexto muy exigente de adaptación a nuevas normativas estatales, como la LOSU, la modificación de la Ley de Ciencia y el Real Decreto de organización de las enseñanzas universitarias, y sin un modelo de financiación que permita una mejor planificación a medio y largo plazo.

Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I / Mediterráneo

-A nivel económico ¿salen las cuentas?

--Salen las cuentas con mucho esfuerzo y por un ejercicio de responsabilidad institucional y de compromiso con la sociedad. Me explico. La UJI elaboró el presupuesto de 2024 con ingresos similares a los de 2023, año en el que, en la liquidación del presupuesto, se ha alcanzado un equilibrio entre los ingresos y los gastos no afectados (que no se refieren a la ejecución de proyectos que cuentan con una financiación específica) . Por tanto, teniendo en cuenta que cada año crecen los gastos vegetativos estructurales en apartados como la antigüedad de las plantillas, el único modo de cuadrar las cuentas es reducir gastos e inversiones.

Por ello, considerando el escenario de austeridad en el presupuesto autonómico, el presupuesto de la UJI, y con él las líneas de gobierno que definen la acción institucional, son prudentes y realistas, ajustadas a la situación financiera, y permiten garantizar la continuidad de los proyectos, programas y acciones previstos en nuestra planificación. Ha sido posible también debido al esfuerzo realizado por la UJI por reducir algunos costes, por ejemplo, con medidas de ahorro energético.

Pero necesitamos instrumentos plurianuales de financiación que no solo garanticen los recursos estructurales de funcionamiento de la universidad, sino que nos permita una planificación más estratégica y más ambiciosa ya no solo para responder a los desafíos que tenemos como sociedad, sino, sobre todo, para aprovechar todo el potencial de la actividad universitaria para liderar el cambio hacia un progreso responsable y sostenible que beneficie al conjunto de la sociedad.

--¿Qué le pediría a la Generalitat a nivel de financiación este próximo curso para la UJI?

--Que garantice los recursos justos que requiere la Universitat Jaume I teniendo en cuenta nuestro papel como motor de transformación, nuestra aportación a la vertebración social y territorial y nuestra contribución al tejido social y productivo local en un contexto de desafíos globales. En poco más de 30 años, la UJI ha diseñado una oferta académica que da respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad y suficientemente atractiva para atraer estudiantado, y ha demostrado una capacidad investigadora que nos sitúa entre las mejores universidades jóvenes del mundo. Por tanto, lo que pedimos es, en definitiva, una financiación justa para fortalecer la educación superior, la investigación y la innovación de valor añadido que genera la UJI con el objetivo irrenunciable garantizar más y mejores oportunidades para las personas y para el territorio.

--¿Y al Gobierno?

Que confíe en el sistema universitario español como vector fundamental de progreso económico y social y que apueste por las capacidades científicas de los campus, donde se genera el 70% de la investigación de nuestro país. Eso pasa, entre otras medidas, por un marco legislativo adecuado, una carrera científica atractiva para captar y retener talento, y una financiación que nos permita competir en igualdad de condiciones con los países de nuestro entorno. Y, por supuesto, las universidades necesitamos que se alcance el objetivo general de destinar, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto al gasto en educación universitaria pública en el conjunto del Estado que reconoce explícitamente la LOSU, un objetivo que requiere de la colaboración entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

--Estamos ante un cambio de modelo en la Selectividad. ¿Qué opinión le merece la propuesta del PP de unificar la prueba en sus autonomías? ¿Y la propuesta del Gobierno?

--En primer lugar, y con carácter general, creo que lo más importante es trasladar un mensaje de confianza a la sociedad sobre las pruebas de acceso a la universidad, que hasta el momento han funcionado razonablemente bien, e insistir en que cualquier modificación de una prueba tan compleja como esta debe hacerse desde un enfoque colaborativo con todas las administraciones implicadas y contando, por supuesto, con la experiencia de los vicerrectorados y de los técnicos que gestionan la EvAU dentro de las universidades. En segundo lugar, y así lo hemos manifestado desde CRUE, sería necesario avanzar hacia un calendario único que tenga en cuenta no solo la realización de las pruebas, sino la preinscripción y la matrícula, con el objetivo de quitar tensión a las familias y a los estudiantes, que tienen que estar pendientes de los plazos que establece cada comunidad autónoma.

Dicho esto, respecto a la propuesta del PP, en CRUE no podemos hacer una valoración precisa hasta que dispongamos de la documentación completa, entonces se podrá analizar y valorar. Y en cuanto al Real Decreto por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, valoramos que se aceptaran las alegaciones presentadas por CRUE, como la duración de 90 minutos de la prueba, que se valore la coherencia, cohesión y corrección gramatical y ortográfica de todos los ejercicios que impliquen producción de texto, y que se evalúe por competencias.

En la actualidad, el Grupo de trabajo de Acceso de la comisión sectorial de Crue-Asuntos Estudiantiles está trabajando en un documento de orientaciones, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto, en el que expresamente se atribuye a las administraciones educativas y a las universidades la posibilidad de hacer una homogeneización tanto en lo relativo a las características de los ejercicios como en lo concerniente a los criterios de corrección y de calificación.

--Un alto porcentaje del alumnado de la UJI procede de otras provincias o municipios ¿cree que los altos precios del alquiler puede suponer una desventaja competitiva a la UJI? ¿cómo se puede combatir esta situación?

--Creo que las desventajas, en todo caso, tienen más que ver con la falta de recursos suficientes para competir en igualdad de condiciones con el resto de universidades porque, entre otras cuestiones, condiciona la oferta académica que puedes tener o la capacidad de atraer y retener talento. Pero lo que es evidente es que los altos precios de alquiler suponen no ya solo un problema para los universitarios, sino para los jóvenes en general y la posibilidad de que puedan emanciparse e iniciar su proyecto vital. Y aquí es donde deberían dirigirse todos los esfuerzos, a garantizar que todas las personas, pero especialmente los más jóvenes, puedan acceder a una vivienda digna, que es un derecho constitucional.

--El próximo curso ¿le gustaría incorporar nuevas titulaciones?

El próximo curso incorporamos el Grado en Márketing, una titulación que ya ha estado disponible en el proceso de preinscripción universitaria. Pero también es importante destacar, y así lo hago, la profunda renovación de los planes de estudio de 9 grados ya existentes, que nos permiten adaptar las titulaciones a las demandas del entorno social y productivo y así garantizar una formación actualizada y óptima. Cabe destacar que también se ofertarán cinco nuevos títulos de formación permanente que amplían las posibilidades de orientar o reorientar la carrera profesional, además de garantizar el aprendizaje a lo largo de la vida. En este sentido, es especialmente reseñable el diseño de microcredenciales universitarias, en la línea con las políticas europeas, que ya suponen el 20% de nuestra oferta de cursos de formación permanente.

-¿Qué retos tiene para este próximo curso la UJI?

El próximo año se pondrán en marcha dos nuevos equipamientos en el campus, como son el edificio de investigación de altas capacidades y el Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales. En el primer caso, queremos que contribuya a impulsar la investigación y transferencia de conocimiento en ámbitos estratégicos como los materiales avanzados y las tecnologías de la imagen, tanto en el ámbito científico como en la aplicación y el retorno de la inversión a la sociedad. En cuanto al CIETD, aspiramos a que se convierta en un referente a nivel estatal de innovación educativa y se consolide como espacio de colaboración entre los diferentes agentes del mundo educativo para generar y compartir conocimiento, un conocimiento que se proyectará hacia las aulas, pero que también vendrá de las aulas.

Y, por supuesto, daremos continuidad a los planes y programas que nos permiten consolidar los avances de la UJI como universidad diseñada a la medida de las personas, comprometida con su entorno, con proyección internacional, capacitada para responder a los desafíos de su tiempo y fiel a la vocación de servicio público de una institución convencida de que la educación superior y la generación y transmisión de conocimiento son esenciales para el progreso de la sociedad.

--¿Qué balance haría de su primer año al frente de la CRUE? ¿Qué retos le quedan pendientes?

Ha sido un año muy intenso, de mucha negociación para alcanzar acuerdos que beneficien al sistema universitario y de mucho trabajo para dar un nuevo impulso a CRUE como foro de reflexión y agente capaz de influir positivamente en la política universitaria y en las decisiones que afectan a la ciencia y a la innovación. Sin duda, el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas que ha permitido aprobar el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidad Públicas Españolas, que supondrá una inversión de al menos 900 millones en los próximos seis años es un buen ejemplo de este trabajo. ¿Retos por delante? Todavía son muchos, como por ejemplo una mayor internacionalización del sistema universitario, no solo en Europa, sino también en Iberoamérica, Asia y África. Pero, sin duda, el principal es la implantación de la LOSU. La propia ley marca una inversión, como mínimo, del 1% del PIB nacional en las universidades públicas y es prioritario que las administraciones sigan alcanzando acuerdos para que ese dinero llegue a las universidades cuanto antes y podamos competir en igualdad de condiciones con los países de nuestro entorno. Sin financiación, hablar del resto de desafíos, como la internacionalización o la transformación digital, es un puro brindis al sol.

--En cuanto a investigación ¿en qué áreas está despuntando la UJI? ¿Cuántos fondos se han conseguido este pasado curso? ¿se tendría que

incrementar la inversión?

--Más que destacar unas áreas u otras, me gustaría poner en valor el esfuerzo que se está haciendo para consolidar las estructuras investigadoras en su conjunto y estimular la actividad científica del campus, y que esta transversalidad se convierta en una fortaleza para la propia universidad y, sobre todo, para la sociedad.

Con esta voluntad, hemos incorporado nuevas acciones en el plan propio de promoción de la investigación y la transferencia de conocimiento, seguimos desarrollando la estrategia europea HRS4R de mejora continua de los procesos y procedimientos en el ámbito de la investigación, somos una de las primeras instituciones en publicar el Plan CoARA sobre la reforma del sistema de evaluación científica y hemos aprobado el primer reglamento marco de funcionamiento de los institutos de investigación. Son un conjunto de acciones alineadas estratégicamente para promover la cultura científica y la vocación investigadora de la UJI y, de esta manera, contribuir a que las unidades de investigación sean entornos óptimos para el desarrollo de la carrera científica de nuestro personal.

También hemos puesto en marcha acciones para que el resultado de los proyectos de investigación que se desarrollan en el campus lleguen a la sociedad, proporcionando soluciones innovadoras a alguno de los retos a los que se enfrentan las empresas o las administraciones públicas. O también creando nuevas empresas basadas en el conocimiento.

Y, sin duda, la UJI demuestra que tiene un enorme potencial científico. Por ejemplo, en 2023 la UJI ha captado 11,8 millones de euros a través de convocatorias en concurrencia pública competitiva para proyectos de investigación e innovación. Esta cantidad se añade a la que, procedente de años anteriores, estamos ejecutando en proyectos de I+D durante 2023. Todo ello, para desarrollar un total de 212 proyectos por un importe superior a los 26 millones de euros, récord de financiación para la I+D en la UJI. Son números que demuestran la fortaleza investigadora del campus.

Otro dato a tener en cuenta es la influencia que ha tenido la inyección de fondos Next Generation de la Unión Europea en los que la UJI se ha posicionado notablemente para convertirse en aliado natural del entorno socioeconómico para hacer innovación. Precisamente por eso, y por la importancia que ha demostrado la ciencia como pilar para garantizar la resiliencia y bienestar de las sociedades, es esencial que los gobiernos sean capaces de mantener unos niveles de inversión razonables y sostenidos en el tiempo más allá de los fondos europeos habilitados como respuesta a la pandemia.

