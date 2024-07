La Diputació de Castelló inverteix 200.000 euros per a la millora de les sendes municipals

La Diputació Provincial de Castelló, dins del seu compromís amb la naturalesa, concedix 200.000 euros per a la millora de les sendes de titularitat pública o homologades.

La institució provincial ha aprovat les bases de la convocatòria d'ajudes destinada als ajuntaments de la província per a la realització d'actuacions en el medi natural. “Estes ajudes són un reflex del compromís que este equip de Govern, presidit per Marta Barrachina, té per anar amb els ajuntaments de la nostra província i reforçar les nostres ajudes amb l'objectiu de protegir el nostre ric i variat patrimoni natural”, ha subratllat el diputat de Medi Natural, José María Andrés.

El diputat provincial, en este sentit, ha ressaltat la importància que tenen estes ajudes, dirigides a ajuntaments de la província, ja que “permetran protegir l'entorn natural, mantindre i conservar les zones verdes de la nostra terra i facilitar el pas dels esportistes”.

Impuls a la conservació del patrimoni

“Som una província envejable, amb milers de quilòmetres de paratges naturals que emboliquen el nostre territori i embellixen els 135 municipis de la nostra terra i amb estes ajudes pretenem impulsar actuacions per a la protecció, conservació i promoció del patrimoni arbori i monumental de la província”, ha assenyalat José María Andrés.

A més, amb estes subvencions la Diputació de Castelló vol promoure “la realització d'activitats de conservació i millora dels paratges i espais naturals i impulsar actuacions per a l'adequació, millora i divulgació de senderes”, ha manifestat el diputat, qui ha posat l'accent en la importància de “tindre unes senderes en bon estat i senyalitzats perquè el senderista i esportista puga gaudir de les nostres muntanyes en seguretat i també apreciar el seu entorn”.

Quant a les bases que regiran la convocatòria, el diputat responsable de l'àrea ha explicat que “podran beneficiar-se d'estes ajudes els ajuntaments de la província de Castelló que tinguen en el seu àmbit territorial senderes de titularitat pública o senderes homologades”.

Pel que fa a les activitats subvencionables, el diputat ha apuntat que “les subvencions es destinaran a actuacions de manteniment i conservació de les zones naturals dels municipis, actuacions d'homologació, referits als tràmits de preparació i homologació de senderes, així com a actuacions de divulgació”. En tot cas, les actuacions han de respectar les normes de marcatge i homologació establides per les federacions senderistes a nivell nacional i autonòmic.

Quantia de l'aportació

La quantia de l'ajuda no podrà superar el 90% en municipis de fins a 500 habitants; el 75% en municipis de 501 a 5.000 habitants; i el 50% en pobles de més de 5.000 habitants dels gastos subvencionables de l'activitat, sent la subvenció màxima per beneficiari de 5.000 euros, excepte en aquells casos especials. Així mateix, el gasto màxim subvencionable de la memòria justificativa per a l'homologació de la sendera serà de 1.5000 euros.

Els interessats a concórrer en este procediment hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).