El carnet a los 16 años agravaría aún más el colapso de los exámenes de conducir en Castellón

Más de 14.000 castellonenses podrían beneficiarse del nuevo permiso de conducir a partir de 16 años. Una medida que las autoescuelas Castellón ven positiva, si bien solicitan medidas como reforzar la plantilla de examinadores para que no suponga aún más colapso a la hora de obtener el carnet.

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Fernando Alonso, explica cómo sería el nuevo carnet. « Ahora mismo tenemos el B, que es el genérico para turismos que se saca a partir de los 18 años. La dirección general de Tráfico tiene sobre la mesa sacar el permiso B1 para este vehículo de cuatro ruedas de unas características concretas; en su día se planteó que fuera eléctrico y limitado en cuanto a potencia o velocidad», señaló Alonso.

Sobre la valoración que sobre el mismo hacen las autoescuelas, Alonso consideró que «siempre que sean unas pruebas igual de exigentes que las que a día de hoy se exigen a los alumnos se sacan el permiso B a los 18 años y con limitación de potencia lo veíamos correcto. Al fin y al cabo supondría equipararlo a las mototocicletas, en las que también está el A1 que se saca a los 16 años pero con la potencia limitada (125 centímetros cúbicos)». Sin embargo, no aprobarían que fuera sin limitación, en general. «Vemos que necesitas una madurez para poder llevar un vehículo potente como un turismo. Pensamos que a los 16 años no es obtenida aún a la hora de valorar el riesgo que se corre a la hora de manejar estas máquinas», añadió.

Refuerzos

Cuestión aparte merece la capacidad actual del sistema para absorber nuevos potenciales alumnos. «Si no mejora el servicio de examinadores no podemos las autoescuelas absorber más trabajo. Si a los 16 empiezan a sacarse más carnets tienen que poner más medidas para poder dar servicio, si no un servicio que ya está colapsado y enquistado solo hace que empeorar», aseveró.

No obstante, matizó, todo dependerá del interés que despierte entre los jóvenes de esa franja de edad despierte este tipo de permiso. «Si bajas la edad a 16 primero tienes que hacer apetecible este tipo de permiso. Si limitas el vehículo a cierta potencia, este será válido de los 16 a los 18 porque a partir de esa edad querrán sacarse el de turismo sin limitación. Por tanto puede ser poco atractivo gastarse ese dinero en ese vehículo con limitaciones», apuntó.

Refuerzo estival

La Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón cuenta con un refuerzo estival de examinadores. Ahora mismo, hay cinco extras, dos interinos, dos que vienen a cubrir una plaza que el día de mañana será fija, con lo que no se van a perder, y un itinerante en julio para aliviar faena. Es una bocanada de aire fresco pero de los cinco en poco tiempo se irán 3 y quedarán dos a expensas de que vengan las persona s a las que les corresponde dicha plaza. Un año más nos ponen la tirita en verano y en septiembre nos volvemos a quedar sin personal», apuntó.

Precisamente la semana pasada la Confederación Nacional de Autoescuelas criticó la situación de las largas listas de espera para obtener el carnet y vio insuficiente el refuerzo de examinadores.

En fase de alegaciones

Mientras, desde la Dirección General de Tráfico explicaron que el proyecto de modificación del decreto que regula el reglamento de conductores está en fase de alegaciones (termina el 23 de julio) y, una vez recibidas, el Ministerio del Interior consultará al resto de ministerios antes de aprobarlo por Consejo de Ministros. Lo más probable es que el plazo sea de un año y no se apruebe en el 2024.

