Compromís porta a la Diputació la reivindicació d’un finançament just

El ple de Les Corts Valencianes va aprovar el mes de juny passat iniciar la tramitació de la proposició de llei “de tracte just” sobre el finançament autonòmic. Una proposició de llei presentada per Compromís que se fonamenta en tres eixos principals.

Les qüestions principals per als valencianistes

D'una banda, una reforma del finançament autonòmic; per un altre, un fons d'anivellament, un mecanisme transitori amb el qual es reparteix diners entre les comunitats pitjor finançades perquè puguen acostar-se a la mitjana del conjunt de territoris; i finalment la regularització del deute històric.

El portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, David Guardiola, defensa “per aconseguir fer realitat una reclamació justa, compartida i inajornable, cal que totes les administracions valencianes se sumen al clam per un nou finançament, com ja van fer en el passat institucions com la Diputació de Castelló.

"Totes les administracions"

Per això, reobert el debat, el grup de Compromís a la institució provincial ha presentat una proposta perquè la Diputació se sume al clam per un tracte just. “Perquè després de 10 anys d’incompliments, i ara que Compromís ha aconseguit un acord a les Corts, cal sumar les veus de totes les administracions per fer pressió”. “És important que la corporació se manifeste al costat de les necessitats del poble valencià i de la gent de les comarques de Castelló”, explica Guardiola.

En la proposta, Compromís reclama “una reforma immediata del sistema de finançament i l'habilitació de mesures transitòries mentre aquesta es tramita; exigir unes inversions ajustades al nostre pes poblacional i sol·licitar el reconeixement dels dèficits de finançament acumulats directament pel mal funcionament dels diferents sistemes de finançament, la qual cosa ha generat un deute insostenible”, conclou.