La gent de la mar de Castelló s'encomana a la Verge del Carme

Castelló, de nord a sud, de Vinaròs a Almenara, ha celebrat aquest dimartes, com cada 16 de juliol, la festa de la Mare de Déu marinera, la Verge del Carme, Estel de la gent de la mar, patrona i guardiana de totes i tots ells en el seu navegar. Amb procesó marinera o sense, és una festivitat que es celebra amb devoció als pobles del litoral de Castelló, i en privat de la mà de les quasi 13.000 dones castellonenques que porten el seu nom, según l’Institut Nacional d’Estadística.

A Castelló

A Castelló, el Carme ha estat portada a muscle des de la parròquia de Sant Pere, on es va celebrar la misa tradional, fins al port, on l’orgullosa barca Nou Gregal ha sigut la seua casa en la processó marítima, seguida per altres embarcacions que, cual flota devocional, ha acompanyat a la Verge en el seu recorregut, en el que tota la comunitat marinera es va encomanar als seus braços i a la seua imatge.

Mantindre la tradició

Manuel Peña, patró major de la Confraria de Pescadors de Castelló, ha assenyalat que «és una tradició que mai s’ha de perdre; és la festa de la gent de la mar, que la venera contra tot mal». L’acte ha conclòs en l’edifici Morú, on els porteadors van elevar la imatge a la peanya en el seu santuari per a beneïr el districte marítim fins l’any 2025.

A Burriana i Vinaròs, festa gran

Misa a Burriana a la parròquia de la Verge i posterior processó marítima, el mateix que a Vinaròs, amb una eucaristía a la llotja i la posterior processó marítima amb la imatge de la Mare de Déu sobre la barca Katambo, seguida per nombroses embarcacions de pesca i d’esbarjo, amb les reines, dames i cavallers de festes.

La missa en la llotja, en la qual no ha faltat com és tradicional, la coral García Julbe, dirigida per Enrique Melià, el trompetista Antoni Barberà i l'acordió de Pili Torné, va ser com sempre multitudinària. I quan ha finalitzat, amb el càntic de la Salve Marinera, unes dues desenes d'embarcacions pesqueres, tant d'arrossegament com d'arts menors i les d'esbarjo van sortir a la mar en la tradicional processó marítima.

En la barca “Katambo” van ser el capítol de la confraria de pescadors, amb el seu patró major Mateo Fresquet, reines, dames i cavallers de festes i autoritats. Donada la nodrida cort d'honor d'enguany, 41 en total, s'ha permet l'accés a un sol acompanyant per dama o cavaller.

Flors a la mar

Les reines, dames i cavallers han llançat els seus rams de flors a la mar en el moment en què l'embarcació “Katambo” estava envoltada per la resta de barques.

Com és costum també després de tornar a port, la barca que portava a la Verge del Carmen s'ha detingut en la bocana, perquè passessin davant ella rendint honors a la patrona totes les embarcacions, mentre feien sonar les seves respectives botzines.

Una vegada en terra, la imatge de la Verge ha sigut portada a coll per un grup de mariners fins a la parròquia de Santa Magdalena, acompanyada de la banda de tambors i bombos dels portants de la Confraria de Sant Pere.

El barri del Carmen de Castelló tanca la festa

La capital va celebrar la festivitat de la Verge del Carme amb una jornada festiva que va començar amb l’ofrena floral a la seua parròquia al districte nord. Una celebració que va comptar amb la reina de les festes de Castelló, Lourdes Climent, i les seues corts, a més d’autoritats i veïnat, que va participar en l’eucaristia i la processó solemne fins a casa del clavari, Antonio Cruz; i de la festera, Pepi Ortiz.