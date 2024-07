La ITV estrena web para reducir una espera que en Castellón llega a dos meses y medio

Novedades en la ITV en Castellón. Sitval, la empresa pública que gestiona todas las estaciones de la Comunitat Valenciana, ha puesto ya en marcha la nueva plataforma web de gestión de la reserva y pago de las citas previas. Y el cambio más importante es que los usuarios una vez reservan el día y la hora en la que podrán pasar la inspección tienen que abonar el servicio, con lo que de esta manera se intenta poner fin al mercado negro de citas en la misma puerta de algunas de estas instalaciones.

La nueva plataforma nace con el objetivo de acabar con el fraude y, además, aligerar una espera que en la provincia es cada vez más larga. Un ejemplo. En estos momentos si el conductor de un turismo intenta pedir fecha en la ITV de Castelló a través de la página web, la primera cita disponible es dentro de dos meses y medio, el 1 de octubre. En el caso de Vila-real, la demora es algo menor y el primer hueco libre es el 11 de septiembre, mientras que en Vinaròs los plazos son algo más cortos y el primer día disponible es el 29 de agosto.

El colapso en las ITV de Castellón sigue sin estar resuelto y en plena temporada vacacional, cuando la demanda se dispara, muchos conductores están optando por pasar la inspección técnica fuera de la Comunitat. Es el caso de Eva, una usuaria de Castelló que cansada de no conseguir cita ni en la capital ni en Vila-real sopesa desplazarse hasta Cantavieja, en la provincia de Teruel. «La ITV me caducó a finales de junio. Durante días traté de conseguir hora, pero en julio y agosto estaba todo lleno y no me daba opción de otros meses. Ahora con la nueva web se ha abierto la agenda para septiembre y octubre, aunque como tengo que esperar hasta el 11 de septiembre seguramente iré a Cantavieja. Es eso o exponerme a que me multen», explica esta conductora.

23 nuevos inspectores

La Conselleria de Industria destaca que quien gestiona los datos de tarjetas de crédito en la nueva plataforma es la pasarela bancaria RedSys, lo que «aporta mayor seguridad y tranquilidad a los usuarios». La web forma parte del plan de choque de Sitval para acabar con el colapso. Un plan que incluye el refuerzo de un call center para la recepción de llamadas de solicitud de cita previa o la contratación de 90 empleados fijos, 230 inspectores temporales (23 de ellos en las tres instalaciones de Castellón) y unos 50 administrativos que permitirán tener más horas y más líneas para atender más citas.

La consellera Nuria Montes recordó que este plan de choque también consiste en dedicar una línea específica de atención para aquellas personas usuarias que necesitan con urgencia pasar la ITV por motivos laborales al ser el vehículo su principal herramienta de trabajo. «De esta forma se da respuesta a lo reclamado por las federaciones y asociaciones del transporte de carretera y de viajeros», dijo la titular de Industria.

