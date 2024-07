El PSPV de Samuel Falomir reforça la seua acció política en el territori amb la renovació de l'Executiva Provincial

El PSPV de Samuel Falomir ha reforçat en l'últim Comité Provincial, celebrat a Vila-real, la seua acció política en el territori amb la renovació de l'Executiva Provincial. La nova direcció incorpora l'alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas, qui assumirà el rol de responsable de Municipis Menuts i Repte Demogràfic, i a Cristian Vartolomei, que s'uneix com a secretari d'Immigració.

Els canvis també donen més responsabilitats a membres actuals de l'Executiva. Així doncs, el secretari de Cultura, Carlos Ribés, suma Política Lingüística i Universitats, mentre que Vicente Gascó i Jorge Picó assumeixen la direcció de les àrees de Mobilitat Sostenible i Ocupació, respectivament.

Amb aquestes actualitzacions, el PSPV de Castelló busca “continuar apuntalant un projecte sòlid i coherent que responga a les necessitats actuals i futures de la província i amb el que guanyar les futures eleccions i expulsar els radicals de totes les institucions”. “El PP no ho farà”, lamenta Falomir. “Tenim tres anys per davant i per a això compte amb un equip fort i molt compromés”.

Primera reunió de la nova Executiva Provincial

L'Executiva Provincial, amb les altes ja involucrades al cent per cent, ha aprovat una resolució en defensa de l'increment del finançament de les entitats locals per part del Govern d'Espanya. A més a més, s'ha ratificat un acord de condemna de tota classe de declaracions polítiques que fomenten i inciten discursos d'odi i actituds xenòfobes i racistes cap a persones estrangeres.