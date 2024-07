L'UJI crea avatars per a treballar amb pacients en rehabilitació dins la realitat virtual

La realitat estesa (XR) és una tecnologia emergent amb un potencial prometedor en molts àmbits, però encara queda superar diverses limitacions per a enriquir l'experiència interactiva de les persones. El repte és dirigir aquesta transformació de la realitat cap a la creació de noves oportunitats d'interacció social centrada en l'ésser humà, segura, gratificant i integradora en aquest futur híbrid.

L'objectiu del projecte Sharespace, en el qual participa el Laboratori de Psicologia i Tecnologia de la Universitat Jaume I de Castelló (LabPsiTec), coordinat per la catedràtica Azucena García Palacios, és crear un prototip nou d'avatar o agent socialment interactiu basat en la comunicació sensitiva motora humana que captarà els moviments naturals del cos, les expressions facials i els gestos de les mans i permetrà interaccions intuïtives i intel·ligents entre humans i avatars.

Equipo integrado por 13 universidades

L'equip investigador del projecte, en el qual s'integren 13 institucions, traslladarà al món digital les interaccions socials naturals i per a aconseguir-ho s'oferiran tres avanços científics i tecnològics interconnectats: noves arquitectures cognitives computacionals, una xarxa única de sensors corporals autocalibrats i un renderitzat humà virtual i de realitat augmentada espacial, totalment mòbil.

Les proves en l'hospital de Barcelona amb pacients amb dolor crònic. / Mediterráneo

La nova tecnologia es provarà de manera interactiva en dues proves amb agents humans i artificials en espais híbrids socials i en tres casos reals en els àmbits de la salut, l'esport i l'art. La universitat pública de Castelló s'encarregarà d'identificar i avaluar la influència de variables psicològiques i socials en la realitat estesa dels espais híbrids compartits. L'objectiu és aconseguir un prototip funcional adaptat a les característiques personalitzades dels agents (gènere, cultura i disposicions socials).

Els primers estudis d'usabilitat

El consorci ha realitzat ja els primers estudis d'usabilitat dels prototips. En el realitzat a l'Hospital Vall d'Hebron s'ha posat a prova el sistema per a la rehabilitació física en dolor crònic amb especialistes en aquest àmbit de les especialitats de Medicina, Fisioteràpia i Infermeria. Les primeres dades han indicat que el sistema és fàcil d'usar i útil per a millorar l'accés a la pràctica rehabilitadora.

La idea és que els fisioterapeutes des de l'hospital i els pacients a les seues cases puguen entrar en remot en un món virtual en el qual estaran els seus avatars. Així, podran realitzar els exercicis de rehabilitació a les seues cases seguint els passos de l'avatar professional sanitari en el món virtual i podran observar a la resta de pacients fent els exercicis. Es permetrà el feedback entre pacients i professionals en temps real per a corregir la realització d'exercicis.

La configuració dels avatars per a les proves pilot del projecte amb pacients de Barcelona. / Mediterráneo

Las instituciones europeas

El consorci està integrat pel German Research Center for Artificial Intelligence, encarregat de la coordinació, la University of Montpeller, el CRdC Nuove Tecnologie per le Attività Produttive Scarl, la University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Alcatel-Lucent Enterprise, la Universitat Jaume I, Golaem S.A., Lightspace Technologies SIA, la University of Montford, el Cyens Center of Excellence, Ricoh Europe, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, Ars Electronica Linz GmbH & Co KG i l'Hospital Vall d'Hebron (VHIR).

Aquest projecte està finançat per la Unió Europea dins del programa Horitzó Europa, en la categoria digital, indústria i especial.