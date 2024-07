La Unió denuncia que juny segueix la línia ascendent d'intercepcions de cítrics importats amb plagues

Les xifres d'intercepcions de cítrics importats en el territori de la Unió Europea que contenien plagues o malalties segueixen a l'alça i al juny es van detectar un total de 27, amb presència a més de diversos casos de Falsa Arna (Thaumatotibia leucotreta) i Taca Negra (Phyllosticta citricarpa), prova que alguns països segueixen sense oferir les garanties necessàries, segons denuncia la Unió Llauradora.

Gran part a més d'eixes intercepcions tenen plagues o malalties molt letals i desconegudes encara en la citricultura europea, per la qual cosa cal previndre la seua entrada amb un reforç de les mesures i l'augment de les importacions no és la millor manera per a evitar-lo.

En el cas de la Falsa Arna s'ha detectat en Zimbaue, la qual cosa posa de manifest segons el parer de la Unió la necessitat d'ampliar l'actual tractament de fred a tots els països de procedència, no sols a Sud-àfrica com ara, i a altres espècies com la mandarina o el pomelo, no únicament a taronja com en aquests moments.

D'una anàlisi de les intercepcions, La Unió ressalta la preocupació per la Taca Negra amb casos ja en els primers enviaments de la nova campanya d'importació procedent de l'hemisferi sud com l'Argentina i Sud-àfrica, en llimes.

Carles Peris, secretari general de la Unió, insisteix en aquest sentit que “després d'una campanya catastròfica per als nostres productors de llimes en gran part per l'augment de les importacions, observem estupefactes com ara països com Sud-àfrica i l'Argentina continuen sense oferir les garanties sanitàries per a realitzar enviaments de cítrics de zones lliures d'eixes malalties. No entenc al que esperen les autoritats comunitàries per a prendre de nou mesures”.

D’altra banda, la Comunitat Valenciana ha fet oficial recentment, després dels avisos d'aquesta organització agrària per a efectuar les prospeccions, la presència de la plaga de quarantena denominada Scirtothrips aurantii Faure i ha adoptat mesures urgents per a la seua erradicació i control. Es tracta d'una plaga d'origen sud-africà que normalment està associada als cítrics, però que és molt polífaga, havent-se trobat fins a 70 espècies de plantes hostes llenyoses i herbàcies de diferents famílies. Detectada per primera vegada al novembre de 2020 a Espanya a la província de Huelva, el servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria la va identificar fa escasses setmanes en fruits de magraner, caqui, cítrics i raïm de taula, a les comarques de la Vega Baja i del Baix Vinalopó, a la província d'Alacant, i les comarques de La Safor i la Ribera Alta, a la província de València; encara que molt possiblement està ja estesa per bona part de la superfície citrícola de la Comunitat Valenciana.

Un cost de milers d'euros

El secretari general de la Unió recalca que “la introducció d'una nova plaga en el nostre territori costa milers d'euros al sector i a les Administracions per al seu control i que ja estem combatent moltes plagues, amb cada vegada menys mitjans, a les quals ara sumem aquest nou trips”.

Les autoritats de la Unió Europea han d'incrementar la pressió inspectora en tots aquells països que no són capaços de garantir la seguretat sanitària dels seus enviaments, com és el cas de Turquia, Egipte, Sud-àfrica o Zimbaue i alguns països de Sud-amèrica com l'Argentina o el Brasil, fonamentalment. Paral·lelament al problema de les plagues ens trobem amb la competència deslleial per la falta de reciprocitat en matèria fitosanitària. Carles Peris indica que “cal prohibir l'entrada de tots aquells productes importats que no complisquen amb els compromisos del pacte verd europeu en la seua estratègia fitosanitària. Cal competir en igualtat de condicions i no com fins ara. No podem fomentar les importacions mentre els nostres cítrics a vegades es podreixen en els arbres”.