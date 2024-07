Consejos para los mayores de Castellón ante la ola de calor: "El abanico es el mejor aliado y la sombra, el refugio de descanso"

Castellón, como gran parte del territorio nacional, afronta estos días una ola de calor que obligó este jueves a Sanitat a activar el nivel rojo por riesgo para la salud en 16 municipios de la provincia. Existen iniciativas, como la que impulsa Cruz Roja, que buscan ayudar a las personas más vulnerables en episodios de altas temperaturas. Marisa Torrent, es una voluntaria de Burriana que participa en la campaña consistente en hacer llamadas telefónicas a las personas de más de 65 años para proporcionar hábitos saludables para afrontar el calor.

¿Qué clase voluntariado realiza cara a la ola de calor?

Estoy desde el 2011 en el equipo de incorporación al voluntariado atendiendo a los solicitantes, en el comité local y, además, en el proyecto consistente en hacer llamadas a personas vulnerables por las altas temperaturas. A lo largo del año hay diferentes campañas que nos activan desde la oficina central y esta, en concreto, lleva por lema En guardia contra la ola de calor.

¿A quién va dirigida esta campaña por las altas temperaturas?

Este año las alertas nos sitúan en un escenario de especial preocupación y la campaña va dirigida específicamente a las personas usuarias de programas y proyectos de Cruz Roja más sensibles a las altas temperaturas. En este caso, son unas 1.500 personas mayores de 65 años de toda la provincia de Castellón.

¿Cómo eligen a las personas con las que trabajan estos días?

En Cruz Roja es primordial el compromiso con las personas más vulnerables. Estas ya han sido usuarias de algunos proyectos o programas en algún momento, sea porque han venido a solicitar apoyo, han estado en algún taller, curso... Todas están en la base de datos de Cruz Roja y han dado su autorización. La herramienta de proximidad que utilizamos consiste en un programa de ordenador que va llamando a las diferentes personas agendadas, ya que por protección de datos los 10 ó 12 voluntarios que participamos en esta iniciativa no tecleamos sus números de teléfono. Cuando los localizamos, charlamos y les proporcionamos los consejos frente a las altas temperaturas. Si no hemos podido contactar, el sistema intenta llamar hasta que damos con ellos, hablamos para saber que están bien y les damos las recomendaciones esenciales para estar en guardia contra el calor.

¿Cuál es la razón por la que las personas mayores son más vulnerables a las altas temperaturas?

Normalmente el estilo de vida que llevan las personas de más de 65 años es diferente. Algunas ya tienen alguna enfermedad crónica y, si no, siguen pautas de medicación, lo que hace más aconsejable todavía si cabe que sigan los hábitos que les trasladamos para combatir el calor .

¿Qué recomendaciones les dan?

El objetivo de esta campaña es fomentar los hábitos saludables y prevenir las conductas relacionadas con el impacto que puede tener en su salud las altas temperaturas. Es poner en valor cuestiones que ya sabemos, como que la hidratación constante es fundamental, que el agua es el mejor remedio para no deshidratarse. También que si tienen que salir de casa eviten las horas centrales de máximo calor, que son de doce del mediodía a cinco de la tarde , que la sombra es el refugio de descanso, que lleven un protector para la piel, que porten un abanico siempre pues es su mejor aliado, que sigan una alimentación adecuada, con comidas ligeras y frescas como frutas y ensaladas porque además de nutrir ayudan a hidratar. Aprovechamos también para ver la eficiencia energética de su casa, si usan ventiladores, si tienen aire acondicionado....

¿Qué os trasladan en materia de eficiencia energética? ¿Sus casas están bien acondicionadas?

Hay de todo. Me he encontrado gente que dice: «Tranquila, filla, hoy ya han dicho que hace mucho calor y he enchufado el aire acondicionado del salón y el de mi habitación». Pero también otras personas que te dicen:«¿Qué tengo que hacer?Con el abanico me canso y por más ventanas que abra aquí no pasa el aire?». Por eso intentamos charlar y darles información y actividades y recursos que nosotros ofrecemos a nivel local. Por ejemplo, les invitas a acercarse a la sede.

"Invitaría a quien alguna vez haya pensado en hacer voluntariado que participen en esta actividad"

¿Qué se debe evitar en estos días con el mercurio disparado?

Lo más importante, evitar salir a las horas de más sol o, incluso, que aunque vayan por la mañana no se pongan al sol, porque a lo mejor se encuentran con la vecina y se ponen a hablar y les está dando el sol a la cabeza. Mejor buscar una sombra en un árbol o un balcón para evitar llegar a esa situación de deshidratación o de golpe de calor.

¿Detectáis en esta campaña casos de soledad no deseada?

Sí, muchísima. Hay gente que vive sola pero no lo está, pues su hija le trae la comida o les hacen la compra sus hijos. Pero hay mucha gente sola. Invitaría a quien alguna vez haya pensado en hacer voluntariado a que participe en esta actividad, porque te das cuenta que esa conversación con la persona mayor te proporciona una sensación de conexión que puede ser muy reconfortante. Ves que experimentan soledad y una charla amable y sincera puede generar un profundo impacto en el bienestar emocional y mental, aparte de los consejos que les trasladas para su bienestar físico. También está la sabiduría que ellos te ofrecen, pues te aportan unas perspectivas únicas y consejos de vida súper valiosos.

¿Es gratificante su labor?

Sí. A veces hasta es más gratificante para el voluntario que para la persona destinataria. En Cruz Roja es primordial el compromiso con las personas vulnerables y al voluntariado nos proporciona esta herramienta y otros recursos para las personas que atiende. Alentar a si hay alguna persona que quiera hacer voluntariado a que pregunte.