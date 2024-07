El trabajo con las mejores vistas de Castellón: Cuidar del Penyagolosa desde la cima

Hernán Mora Ibáñez es vecino de Vila-real y tiene raíces familiares en Llucena y Castillo de Villamalefa. Se podría decir que trabaja con las mejores vistas de Castellón, nada que ver con una oficina. Y es que, concretamente, lo hace a 1.813 metros de altura, en la cima del Penyagolosa.

Desde allí desarrolla su función de vigilancia y protección de incendios forestales para la Generalitat valenciana. Para llegar a su puesto de trabajo, en el corazón del parque natural, realiza en coche un trayecto de una hora y media (le cuesta menos si está en la casa de Ludiente donde veranea), ya que tiene su base en Vistabella.

Imagen del refugio-observatorio que el vigilante tiene en la cima de Penyagolosa. / MEDITERRÁNEO

Una vez allí, entre otras funciones, recorre las pistas del Penyagolosa, comprueba que se respeten las normas del paraje y, desde la zona conocida como la Banyadera, sube a pie hasta el pico de la montaña más alta de la provincia (la segunda más elevada de la Comunitat). Son unos tres kilómetros y medio de subida, con un desnivel positivo de 300 metros. Camino que debe recorrer también de bajada al finalizar su jornada (su horario es de 9.00 a 20.00 horas). Un paseo que mantiene al vila-realense en una excelente forma física a sus 50 años recién cumplidos.

Las cabras están ya habituadas a la presencia de Hernán Mora en la cima. / MEDITERRÁNEO

«Somos dos compañeros los que hacemos, de forma alterna, esta función entre los meses de marzo y noviembre. Trabajamos dos días seguidos y los dos siguientes son de descanso. La verdad es que trabajar en este entorno es una experiencia muy especial», cuenta este vigilante, entrevistado por Mediterráneo en el mismo pico.

Imagen de las cabras montesas que van a más en el entorno de Penyagolosa. / MEDITERRÁNEO

En la cima del Penyagolosa cuenta con un refugio desde donde envía, a través de una tablet, las mediciones meteorológicas que realiza. También dispone de radio, por donde se comunica y recibe avisos sobre incendios forestales (precisamente, mientras se realizaba esta entrevista, llegaban los avisos del reciente fuego forestal de Ortells -Morella-).

Caballos salvajes en el parque natural del Penyagolosa. / MEDITERRÁNEO

«Hasta ahora nunca me ha tocado quedarme a hacer noche aquí arriba, pero disponemos de una estufa de pellet, saco de dormir y lo imprescindible por si una tormenta nos deja atrapados. La semana pasada me sorprendió la lluvia, pero pude bajar sin arriesgar demasiado», explica Hernán, quien trabaja rodeado de cabras montesas (con una población en aumento), caballos salvajes, águilas y algún que otro zorro. «Parece como si casi me conocieran», bromea.