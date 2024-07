Los 77 funcionarios de refuerzo son insuficientes para el colapso judicial de Castellón

Los juzgados de Castellón no salen a flote pese a los refuerzos que intentan paliar el colapso y la falta de nuevos órganos. Y es que los 77 funcionarios extra --entre jueces, secretarios judiciales, tramitadores, auxilios etc..-- con los que contó la provincia durante el año 2023 para hacer frente a la sobrecarga de trabajo en los partidos judiciales de la provincia --Castelló, Nules, Vila-real, Segorbe y Vinaròs--son insuficientes, como señala la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), que sigue reclamando la necesidad de crear hasta ocho nuevos juzgados.

Según el citado documento, el área de la provincia que contó con más personal de refuerzo fue Castellón, con 41 trabajadores, seguida de Nules, con 22; Vila-real y Vinaròs, con seis cada uno; y Segorbe, con dos. Pese a ese empujón a las plantillas, los jueces decanos hablan de una «evidente» y «excesiva» carga de trabajo, una «necesidad» de cambio del sistema de guardias y unos recursos «claramente insuficientes» que llevan «años sin atenderse».

En concreto, los jueces decanos de Castellón piden que Madrid --primero con el visto bueno del CGPJ y, después, con el Ministerio de Justicia-- dé luz verde a: Instrucción 2 de Segorbe, 6 de Vila-real y 6 y 7 de Vinaròs; Primera instancia 11 de Castellón, Instrucción 7 de Castellón, Violencia sobre la Mujer 2 de Vila-real y Mercantil 2 de Castellón. Además, aboga por ampliar en un magistrado más la sección Cuarta de la Audiencia.

El caso extremo de Segorbe

Especialmente compleja es la situación del juzgado único de Segorbe. No solo porque debe atender todo tipo de causas, sino también porque como se señala en la citada memoria anual, atiende a 32 municipios de la comarca del Alto Palancia con una población superior a las 25.000 personas, cuando la media estatal de un órgano es de 8.000 vecinos y la media europea es de un juez para cada 5.000.

Las deficiencias estructurales que afectan a la dotación de esye órgano judicial aconsejan que el mismo deje de ser el único partido judicial de toda la Comunitat Valenciana con un único órgano jurisdiccional y es por ello que su juez decano considera «absolutamente necesaria» la ampliación de la planta de Segorbe.

No son «urgentes»

Sin embargo, pese a que podría entenderse como una cuestión de toda lógica esta reivindicación, Madrid no lo ve de la misma manera y así lo demostró cuando recientemente elaboró un listado con los 120 juzgados que considera de urgente necesidad en España. No es que entre los agraciados no estuviera Segorbe, es que no estaba ninguno de los ocho reclamados en toda la provincia.

Como ya avanzó también en su día este diario, mención especial merece el caso de Vila-real y, en concreto de su juzgado de violencia sobre la mujer, el primero comarcalizado en toda España como experiencia piloto. Como ha venido denunciando este diario y corrobora la jueza decana, el órgano está «desbordado», siendo el juzgado en esta materia que más casos registró en el 2023 de toda la Comunitat. La gran cantidad de poblaciones que abarca (64) y el aumento de la instalación de dispositivos telemáticos ha hecho que las jornadas de los funcionarios de prolonguen hasta la madrugada.