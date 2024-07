Adéla Kotatkova: «La IA puede ayudar a un paciente a entender mejor un diagnóstico médico»

El proyecto ‘Integración de la IA para mejorar la comunicación en la atención sanitaria: facilitando la comprensión de los informes médicos’. ¿En qué consiste?

Es un proyecto interdisciplinario llevado a cabo entre dos instituciones: la UJI, en concreto el Departament de Filologia i Cultures Europees, y el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, donde trabajamos con el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. El objetivo es abordar la dificultad que enfrentan muchos pacientes al tratar de entender los informes médicos, los cuales suelen estar llenos de términos técnicos y siglas que pueden resultar incomprensibles para personas sin formación médica. En el proyecto utilizamos chatbots impulsados por inteligencia artificial (IA), como ChatGPT, para adaptar el lenguaje de los informes médicos a un nivel más asequible para los pacientes. Esto se logra desarrollando instrucciones específicas (prompts) para que el chatbot pueda reescribir los informes, explicando términos médicos y siglas de una manera que los pacientes puedan entender fácilmente. El propósito no es reemplazar a los médicos, sino proporcionar a los pacientes un documento adicional, revisado por un profesional sanitario, que facilite su comprensión y les permita adherirse mejor a sus tratamientos.

Muchas veces, los pacientes o sus familias no entienden bien un diagnóstico, un informe o cualquier lenguaje a veces tan técnico, ¿cómo ayuda la IA en este sentido?

La IA no solo es capaz de generar nuevos textos, sino que su verdadera fortaleza radica en trabajar con textos existentes. La podemos usar para procesar un informe médico con todas sus complejidades y adaptarlo a un lenguaje más accesible. Por ejemplo, puede tomar términos como «hipoacusia derecha» y añadir una explicación más clara, como «pérdida de audición en el oído derecho», para una mayor comprensión. Además, en lugar de presentar una lista de siglas (como FRCV, RAM, DM...), el paciente puede ver estas abreviaturas desglosadas (factores de riesgo cardiovascular, reacción adversa a medicamentos, diabetes mellitus...). Este recurso permite a los pacientes entender mejor su estado de salud y las recomendaciones médicas, lo que puede aumentar su adherencia al tratamiento y reducir la ansiedad asociada a la falta de comprensión.

La IA lo inunda todo en estos momentos, ¿es útil también en el campo lingüístico? ¿Y el sanitario?

Por supuesto, la IA es extremadamente útil en ambos campos. En el lingüístico, la IA puede usarse para analizar y procesar grandes volúmenes de texto, traducir entre lenguas y adaptar contenidos para diferentes audiencias. En el ámbito sanitario, la IA puede facilitar la comunicación entre médico y paciente, traducir términos técnicos a un lenguaje más asequible y ayudar en la gestión de la información clínica, lo que puede llevar a una atención más eficaz y personalizada.

En su carrera como lingüista, siempre ha mirado hacia el campo sanitario. ¿Es posible hacer más claro el léxico de la salud?

No solo es posible, sino también conveniente. Nuestro proyecto muestra que, con las herramientas adecuadas, como chatbots bien entrenados, se puede adaptar el lenguaje técnico médico para que sea más accesibles para los pacientes. Esto no solo es viable, sino que puede tener un impacto positivo en la experiencia del paciente y en su adherencia a los tratamientos médicos. De hecho, es mucho más fácil para una IA recorrer este camino de lo complejo a lo fácil que al revés....

¿Hacen falta especialistas del lenguaje en cada ámbito; el sanitario, el educativo, el político, el industrial...?

Sin lugar a dudas. Cada ámbito tiene sus peculiaridades, pero lo que los une es la importancia crucial de la comunicación. En el ámbito sanitario, esto se vuelve especialmente evidente. En una consulta médica, por ejemplo, la habilidad del profesional para entender y comunicarse con el paciente puede determinar el éxito del tratamiento. A pesar de los avances tecnológicos en la medicina, la comunicación sigue siendo fundamental. Me gusta recordar una famosa frase del doctor William Osler, padre de la medicina moderna: «Escucha a tu paciente, él te está diciendo el diagnóstico». Nuestro trabajo tiene un enorme potencial para aplicarse a muchos ámbitos. La colaboración con otras disciplinas no solo enriquece nuestra labor, sino que también aporta un valor significativo a esos campos. Nuestra formación nos dota de la habilidad para analizar el lenguaje en profundidad y comprender sus matices más sutiles. La correcta transmisión de la información es crucial en todos los ámbitos, ya que no se trata solo de números, sino también de palabras. Es aquí donde los lingüistas podemos ofrecer nuestra experiencia para ayudar y asesorar. En el ámbito de la medicina, especialmente, la importancia de una comunicación efectiva y adecuada es innegable. Por ejemplo, cualquiera que haya experimentado la pérdida de un ser querido sabe lo crucial que es el cómo.

Los médicos, deberían poder usar esta tecnología adaptada cuanto antes. ¿Hay plazos?

Estamos muy contentos por haber sido reconocidos como una de las iniciativas para recibir la ayuda de la Cátedra de Humanización de la Asistencia Sanitaria de VIU, Fundación Asisa y HUCI. La duración de este proyecto es de un año, así que esperamos realizar las primeras pruebas con los pacientes en ese período y evaluar sus respuestas.

La IA, ¿ha venido para quedarse en todos los ámbitos de la vida?

Mi opinión personal es que sí. La comparación con los primeros traductores automáticos es ilustrativa: aunque en aquel entonces solo afectaban a ciertos aspectos de nuestra vida, la IA tiene un alcance mucho más amplio y profundo. Es probable que veamos áreas donde su influencia sea más prominente que en otras, pero su presencia en nuestras vidas será bastante habitual. Ya hemos comenzado a adaptar nuestras prácticas en respuesta a la presencia de la IA. En el campo de la medicina, la IA ya está encontrando su lugar, ofreciendo herramientas que van más allá de los chatbots. Por ejemplo, se desarrollan modelos de IA para asistir en diagnósticos, analizando grandes cantidades de datos y detectando patrones que pueden pasar desapercibidos para los humanos.

Como docente, ¿ve al alumnado preparado en la UJI para el uso de estas tecnologías?

No sé si realmente alguien está completamente preparado para todas las tecnologías. El paisaje tecnológico evoluciona constantemente, con nuevas herramientas y funciones. La mayoría de nosotros estamos en constante exploración, probando y adaptándonos a estas innovaciones para entender su funcionamiento. En la UJI es común ver que muchos estudiantes usan el ChatGPT. Pero, como ocurre con cualquier tecnología, es esencial comprender su uso y reconocer sus limitaciones. Por esto, el profesorado está integrándolas en clase, enseñando a los alumnos cómo aprovechar los chatbots y concienciándoles sobre sus restricciones. La colaboración con un chatbot puede ser más efectiva si el alumnado tiene una base sólida y comprende de qué está hablando. Pero si se usa para reemplazar tareas que el alumno no domina, es probable que el resultado no sea satisfactorio.