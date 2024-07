Compromís urgeix a actuar als boscos de l'interior de Castelló afectats per sequera

Compromís ha presentat una moció a la Diputació de Castelló per a exigir que s’aborden els greus efectes de l'escalfament global sobre els boscos mediterranis de les comarques de Castelló, especialment a l’interior. “Des de fa anys, la falta de precipitacions i l'augment de les temperatures han portat aquests boscos a una situació d'estrés hídric sense precedents, provocant la mort de milers d'arbres i un canvi irreversible en el paisatge”, explica la diputada del grup, Maria Fajardo.

Per això, Compromís demana a la corporació provincial anar a una veu per instar a la Generalitat Valenciana a desenvolupar un pla de gestió forestal integral que incloga la reforestació amb espècies autòctones més resistents a l'estrés hídric; i a prendre mesures de prevenció i mitigació del canvi climàtic en els boscos de la província. Així com, la declaració dels boscos de l'interior de les comarques de Castelló com a zona especialment afectada per la sequera, per tal de destacar la gravetat de la situació i el risc mediambiental.

A més a més, “instem a la Diputació a crear de forma conjunta i coordinada amb la Generalitat Valenciana una línia d'ajudes econòmiques específiques i urgents, destinades als municipis afectats per a la retirada de pins i arbrat mort per la sequera” “Cal treballar unides per reduir el risc d'incendis forestals i restaurar la salut dels nostres boscos, com s’està fent a altres comunitats autònomes”, defensa Fajardo.

De fet, la diputada remarca: “L'estat dels boscos de les nostres comarques no només afecta l'ecosistema i la biodiversitat, sinó que també incrementa el risc d'incendis forestals a causa de la gran quantitat de material sec i mort acumulat, especialment en els municipis d’interior. A més, “la falta de gestió forestal adequada en les últimes dècades i les retallades en aquesta matèria per part del Consell de Mazón agreuja aquesta situació, convertint els nostres boscos en un veritable polvorí”

Per tot això, Compromís exigeix actuar amb urgència per evitar una catàstrofe ecològica major i protegir tant el medi ambient com els pobles que depenen d'aquests boscos, amb retirada de pins i arbrat mort per prevenir incendis i promoure la recuperació de l'ecosistema, i amb l’elaboració d’un pla de gestió forestal integral i campanyes de conscienciació, “essencials per assegurar la sostenibilitat a llarg termini dels nostres boscos”, conclou la diputada.