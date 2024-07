Denuncian el bloqueo de 1.200 expedientes de la ley de dependencia en Castellón

La grabación de nuevos expedientes para acogerse a la ley de la dependencia ha caído en más de un millar en el último año en la provincia de Castellón, con respecto al mismo periodo del 2023.

Según se desprende del último informe, de la Conselleria de Bienestar Social, en el 2023 se grabaron: 3.050 solicitudes nuevas en Castellón y en el mismo periodo del 2024 en Castelló suman 2.007.

En el conjunto de la Comunitat la situación es similar. De enero a junio del 2023 se grabaron 27.832 nuevas peticiones y en el mismo periodo de este año suman 17.344.

Desde el Colegio de Trabajo Sociales de Castellón (COTS) aseguran que en la provincia de Castellón hay casi 1.200 solicitudes de dependencia pendientes de valorar y casi 18.000 en la Comunitat, si bien Castellón es la que mejor porcentaje tiene de ejecución, con un 96,66%. Sin embargo, al COTS le consta que son muchas más las pendientes, debido a un atasco monumental en la Conselleria, que no ha validado ninguna de las solicitudes presentadas desde abril. Esto supone que los ayuntamientos tramitan y hasta que la Conselleria no valida las solicitudes presentadas, no aparecen como carga de trabajo pendiente, lo que hace que no figuren en las estadísticas.

UGT denunció en marzo que desde enero la Conselleria de Bienestar Social estaba bloqueando la validación de nuevas solicitudes. «Solamente tramita las solicitudes de menores de edad y las peticiones de revisión del grado de dependencia o las prestaciones ya reconocidas, pero no las iniciales de las personas mayores, que quedan paralizadas en un limbo administrativo, pendientes de que se les valore su grado de dependencia», aseguraba el sindicato.

El proceso

El reconocimiento de las prestaciones se inicia con la presentación de la solicitud, habitualmente en los ayuntamientos, cuyos servicios de atención a la dependencia envían la documentación a Conselleria de Servicios Sociales. Si está completa la documentación, Conselleria la valida y la incorpora a la lista de espera de solicitudes pendientes de valoración. Los datos de esta lista de espera son los que se publicitan y son las estadísticas oficiales sobre dependencia.

En concreto, a inicios de julio reflejan que la lista de espera ha bajado en Castellón, situándose en 1.359 personas frente a las 1.847 de febrero, cuando alcanzó la cifra más alta desde octubre del 2020.

En la Comunitat también se observa un descenso, situándose en 15.213 en julio frente a los 19.624 de febrero de este año.

Asimismo, a principios de julio son 18.008 personas las beneficiarias de la ley en Castellón (124 más que el mes pasado y 1.908 más que hace un año. En la Comunitat son 158.351(1.063 más en un mes y 16.615 más que hace un año.

Sin embargo, desde UGT consideran que la Conselleria está dejando en el cajón unas 30 solicitudes al día por la vía de no validarlas, por lo que los ayuntamientos no pueden enviar al valorador al domicilio del peticionario para así determinar su grado de dependencia, paso indispensable para reconocer las prestaciones.

Perplejidad e indefensión

Desde el COTS señalan que este atasco genera perplejidad e indefensión en las trabajadoras sociales de atención primaria, que son quienes reciben la demanda de la ciudadanía, y quienes deben dar respuesta en una materia que no admite demoras y que además se constituye como un derecho subjetivo de las personas. Por ello, consideran necesaria la implicación de la Conselleria en la agilización de los trámites.

Desde el COTS indican que la lista de espera se ha incrementado en un 15% en el último año, a pesar de los esfuerzos realizados por los Ayuntamientos de incorporar el personal subvencionado por el contrato programa a sus plantillas, y acometer los procesos de estabilización de las trabajadoras sociales, para dotar de continuidad y estabilidad al sistema público de servicios sociales, y dar así la respuesta más eficaz posible a la ciudadanía desde la proximidad. Pero ese esfuerzo debe ir acompañado por una respuesta de la propia Conselleria, que no se está dando.