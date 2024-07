Vacaciones más caras y destinos paradisíacos en el ‘top’ de Castellón

Una semana en las Canarias, 12 días de crucero, ocho por el Caribe, cuatro días en Andorra o siete en Benidorm en Terra Mítica...Para gustos, colores. Pero los castellonenses -los que puedan permitírselo- se van de viaje, de media, una semana. Donde sea. Pero lejos de casa. Las agencias constatan un repunte de las contrataciones de paquetes vacacionales, y eso que muchos, la generación millennial, reserva vuelo y hotel por internet. Los destinos elegidos son ligeramente distintos en esta época del año: paradisíacos y costeros triunfan en esta campaña estival del 2024 sobre las capitales europeas. Además, descartan de pleno París, por los precios estratosféricos del alojamiento, al coincidir los Juegos Olímpicos del 26 de julio al 11 de agosto.

El presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Castellón y responsable de Viajes Tirado, Diego Tirado, explica que «ha funcionado muy bien la venta anticipada», y no tanto por existir promociones, que no las había, sino «por previsión».

Cruceros y Asia

Para las familias, triunfan los cruceros; y para viajeros veteranos, regresa Asia, «con destinos abandonados desde la pandemia, que se recuperan, como Vietnam, Tailandia o China. Y está muy de moda Japón, para viajes de recién casados».

Las islas españolas, como Mallorca o Tenerife; la costa de Alicante; los cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas o los Fiordos Noruegos también se encuentran en lo alto del ranking. «Estos años atrás se ha perdido el crucero por el Báltico que hacía escala en San Petersburgo. No se hace ya, por la guerra», relata.

En breve, en agosto, esperan que muchos empiecen a buscar ya viajes para septiembre y octubre «y esperemos que esa campaña sea igual de buena».

Escapadas más económicas a Europa

Para desconectar, ¿qué opción puede ser más económica? «Pues, dos o tres días por una capital europea, como Roma, aunque hace calor. Y luego Eurodisney se vende más para la última de agosto y primera de septiembre, antes de la vuelta al cole», apunta.

El aumento de precios, eso sí, es incuestionable pero no ha sido obstáculo para que los castellonenses que puedan permitírselo, se escapen. «Se ha dado un encarecimiento moderado. Se viene notando en el precio de los billetes aéreos, por el incremento del combustible», incide.

En la línea, el responsable de Resertours Viajes, Manuel Lahuerta, explica que los precios han subido «en torno a un 20% respecto al verano pasado». «Los hoteles están a tope y apenas hay disponibilidad si vas a buscar ahora. Si se llena, suben aún más el precio». Y es que para viajar este verano han registrado «mucha demanda», pero la duración ronda la semana «frente a los 15 días de antaño».

Las alternativas: ¿El apartamento, la casa del pueblo o una fiesta única como el Sexenni? La casa en el pueblo -como Vilafamés, Lucena o Navajas-, el apartamento -en Benicàssim, Orpesa, Moncofa o Alcossebre- o la escapada a Rumanía para visitar a la familia son otros planes que no fallan en vacaciones de verano entre los afincados en la provincia.

En el catálogo de excursiones para este verano de las agencias llaman la atención las propuestas para disfrutar de las fiestas del Sexenni de Morella. Una es el 17 de agosto, con transporte, comida y cena a 89 € por persona. Otras son salidas diarias del 18 al 26 de agosto, de 79 € de lunes a viernes; y 82 € sábado y domingo.

Por un poco más, el Caribe resulta casi como ir a Tenerife

Los castellonenses buscan cruceros, viajes al Caribe, Tenerife y Baleares, principalmente. «Para Singapur, Japón o Vietnam ya son 12 días; y España y Europa unos 8. Adultos de unos 40 años o viajes de novios se decantan más por destinos lejanos, como Japón. La gente mayor lo más lejano que pide es Egipto o Turquía», detalla. Le llama la atención que «este estío Lanzarote y Tenerife le cuestan a una familia ahora 2.000 euros una semana cuando antes de la pandemia valían 1.500. Caribe y cruceros triunfan: es lo que más recomiendo y coincide con lo más contratado. Ya sea en el resort o en el barco no tienes que ir haciendo y deshaciendo maletas. y si son familias con hijos, el entretenimiento está asegurado, igual para uno de 9 que otro de 18; los padres por un lado y los niños por otro». Otras opciones, añade Lahuerta, «son los hoteles Senator en la costa de Almería, que son especialistas en familias, pero cuestan 3.000 euros la semana. Hay quien este verano, tras sacarle presupuesto de Tenerife, me dice, pues por un poco más me voy al Caribe». «Una noche en Tenerife cuesta 350 euros; y si te vas al Caribe igual son 150 euros por noche, incluso en avión, porque hay charters. El gasto para una familia puede rondar los 2.700 euros en Tenerife y 2.000 en el Caribe y encima en 5 estrellas con todo incluido. Ya es cuestión de disponibilidad y las horas que quieras pasar de vuelo», remarca el especialista.

Los circuitos son otra opción con mucha venta

En el caso de Resertours, las capitales europeas las venden más para escapadas de Semana Santa, pues ahora «la gente de Castellón no busca tanto ciudades. Si acaso sí que piden circuitos: ej. Normandía, Bretaña francesa, etc. A París, por las Olimpiadas, nada. Sí que tenemos demanda de viajes de circuitos por Europa, Japón, Bali, Turquía,...De paquetes turísticos sí tenemos mucha venta», destaca.

El perfil de vacaciones de castellonenses de avanzada edad cambia ligeramente y tiende a elegir costa de Almería, Benalmádena, Roquetas, Benidorm,... Además, precisamente, en esta última semana, tal y como indicó Lahuerta, «estamos recibiendo ya a una parte de los viajeros del programa de la Diputación de Castellón que han recibido la carta para el primer lote de venta. Tenía una gran cola el lunes a primera hora de la mañana. Pero son reservas para viajar en septiembre y octubre; y en 2025, en marzo, abril y mayo. Y luego en septiembre llega el Imserso por la Península y las islas».

Cogen fuerza las islas exóticas

Desde otra agencia, Viajes El Corte Inglés en Castellón, detallan que «en las últimas semanas destacan notablemente como los más demandados, los cruceros, en especial aquellos que discurren por el Mediterráneo Oriental y los Fiordos Noruegos. En circuitos, comienzan a recuperarse destinos de Medio Oriente y Egipto en particular. También EEUU y centro de Europa». Por otro lado, entre los viajeros que optan por la larga distancia, añaden, «Asia Oriental ha tomado fuerza, con una apuesta por la visita a islas exóticas. Y no falta, por último, el clásico de las capitales europeas».

