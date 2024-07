Compromís denuncia la "incoherència" del PP en la gestió de l'aigua

El portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, David Guardiola, denuncia el contrasentit del discurs del Partit Popular a la província respecte a la gestió de l’aigua, perquè "en el Ple de la Diputació debatrem una proposta del Partit Popular per demanar al Govern de l'Estat espanyol que les dessaladores de les nostres comarques siguen d'interés públic, davant la situació d'emergència hídrica als pobles de Castelló.

Mentre, a Torreblanca, se signa un conveni amb Acuamed per a dur endavant el projecte de Golf que consumirà més del triple del que consumeix ara com ara el municipi", explica.

Situació de sequera

A més, "és més preocupant que, mentre per un costat aprovem per unanimitat mesures per dur cubes d'aigua als pobles de l'interior, com ara els masos de les Useres que porten una setmana sense aigua; i mentre el camp i la ramaderia anuncien pèrdues, el PP amb els vots del PSOE, autoritza multiplicar el consum d'aigua a Torreblanca".

Així, Guardiola insisteix que "la gestió de l'aigua precisa d'una visió supramunicipal, com la que es va planificar amb el Pla Director de l'Aigua, i precisa sobretot de responsabilitat i de primar els interessos generals sobre els particulars, garantir l'abastament de les persones i no els 'pelotazos'".

Pagament

En la mateixa línia, Miriam Pañella, portaveu de Compromís en Torreblanca, ha criticat la contradicció en la postura del PP. "Mentre el PP a la Diputació de Castelló presenta una moció per a sol·licitar a l'Estat que es faça càrrec de les dessaladores, de les amortitzacions, de les connexions cap a altres pobles; a Torreblanca, el PP vol que la paguem l’aigua del Golf els torreblanquins i torreblanquines"

Pañella ha assenyalat que aquesta decisió s'ha pres "d'una manera totalment irresponsable", ja que s'ha aprovat signar el conveni amb Acuamed tot i tenir un informe d'intervenció que assenyala que no hi ha dades suficients per a saber com afectarà la sostenibilitat financera de l'Ajuntament de Torreblanca.