PortCastelló serà un banc de proves per a la robòtica submarina: conveni de col·laboració amb l'UJI

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i el president de l'Autoritat Portuària, Rubén Ibáñez, han signat un conveni de col·laboració que permetrà a l'equip de l'Interactive and Robotic Systems Lab (IRS-Lab) de l'UJI dur a terme activitats d'R+D en robòtica submarina en un entorn marí mitjançant l'ús de les instal·lacions portuàries. Així, l'Autoritat Portuària posa a disposició les seues instal·lacions amb la finalitat de facilitar la recerca i desenvolupament de tecnologies subaquàtiques marines que ja s'estan provant en l'entorn controlat del Centre d'Investigació en Robòtica i Tecnologia Subaquàtica (CIRTESU), un equipament científic de primer nivell situat en el campus.

Conveni entre l'UJi i PortCastelló. / Andreu Agost

Alcón ha subratllat la importància de generar espais de col·laboració entre les institucions públiques que faciliten l'activitat científica i el desenvolupament de tecnologia d'avantguarda. «A més de respondre a desafiaments altament complexos, aquesta aposta compartida per la innovació incentiva la creació i consolidació d'importants projectes d'investigació i multiplica les possibilitats de transferir el coneixement que es genera en la Universitat a la societat, un compromís que l'UJI ha definit com a eix estratègic de la seua acció institucional», ha assenyalat la rectora de l'UJI.

Combinar coneixements

Per la seua part, el president de l'Autoritat Portuària ha ressaltat que amb aquest acord «responem al compromís de PortCastelló de donar compliment al Marc Estratègic de Ports de l'Estat» i ha incidit en com «en intensificar esforços de col·laboració per a la incubació i acceleració d'idees i combinar recursos i coneixements, contribuïm a la creació d'un teixit d'empreses emergents, així com a l'obertura de noves línies de negoci, alhora que generem oportunitats de creixement i ocupació».

Un altre dels objectius d'aquest acord és augmentar el Technology Readiness Level -una mesura per a descriure l'estat de maduresa d'una tecnologia en desenvolupament- i afrontar nous reptes que responguen a les necessitats de la societat i del port gràcies a l'accés a un espai de proves en entorn marí amb una infraestructura mínima per a la investigació.

Experimentació

D'aquesta manera, tant els experiments centrats en robots de superfície (batimetries submarines d'alta definició i autònomes), com aquells orientats als robots submarins (inspecció d'estructures, presa de mostres, comunicacions sense fils, etcètera), podran executar-se de manera realista, i alhora, amb la seguretat que ofereixen les aigües interiors del port, incloent-hi facilitats per a la presa de potència dels equips, grues o polispastos per a poder manejar-los, entre altres.

Reunió entre els representantes de les dues institucions. / Andreu Agost

Cal destacar que l'equip del IRS-Lab de l'UJI ha aconseguit projectes rellevants, com per exemple el de desminatge submarí (SIMBAAD), i afronta actualment nous desafiaments tecnològics, com el disseny de sistemes robòtics d'inspecció, reparació i manteniment de xarxes en granges marines (ThinkInAzul), així com en la inspecció robòtica remota de canonades (El-Peacetolero), entre altres.

Altres participants

A més de la rectora i el president de l'Autoritat Portuària, la signatura pública ha comptat amb la participació per part de l'UJI del vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo, i José Vicente Martí com a integrant del CIRTESU. Per part de PortCastelló, hi han assistit María José Rubio, cap del Departament de Creixement Blau; Bernat Ibáñez, cap de la Unitat d'Innovació, i María Sáez, responsable d'Innovació.