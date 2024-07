L'equip Want de l'UJI desenvoluparà un indicador per a mesurar la salut laboral

L'envelliment de la població a tot el món posa en relleu la importància de comprendre els factors que impulsen la salut i el benestar en la vellesa. Actualment, el 19,2% de la població és major de 65 anys i es calcula que en 2050 la xifra assolirà el 36%. Als desafiaments en l'economia i en els sistemes de salut se suma el de mantenir l'ocupabilitat de les persones i garantir la seua capacitat per a arribar fins a la jubilació.

El grup d'investigació Want – Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables de la Universitat Jaume I de Castelló, liderat per la catedràtica Marisa Salanova i compost pels investigadors i professors Richard Merhi, Susana Llorens i Valeria Cruz, així com el personal en formació Robert Mirica i Jaime Martín, en col·laboració amb vuit socis de set països d'Europa i Àsia, desenvolupen el projecte Healthy working environments for all ages: an evidence-driven framework (Wage).

Factors de risc

El treball té com a propòsit comprendre com influeix la combinació dels factors físics i psicosocials en la salut laboral en funció dels diferents grups d'edat. El projecte conclourà amb el desenvolupament d'un indicador (Wage Index) que servirà per a avaluar i fomentar la salut física i psicològica en el lloc de treball i que afavorirà l'adopció de directrius per a millorar els ambients laborals.

L'equip Want de la universitat pública de Castelló, dirigit per Marisa Salanova. / Mediterráneo

El projecte es va iniciar el desembre de 2023 i té prevista la seua finalització el novembre de 2027. La iniciativa es focalitza en la importància d'adaptar els entorns laborals a les necessitats d'una població envellida, promovent la salut i el benestar en totes les etapes de la vida laboral. Així mateix, s'acompanyarà de recomanacions i propostes d'intervencions en organitzacions.

Wage és un projecte de col·laboració entre especialistes en diferents camps científics dedicat a la promoció d'entorns de treball saludables per a persones de totes les edats. L'equip està format per grups d'investigació i innovació capdavanters sobre salut laboral, biomecànica, psicologia organitzacional, estudis de polítiques públiques, investigació participativa i tecnologies de dades, i per dos socis industrials.

Projecte interuniversitari

Els participants són Sintef As (Noruega), com a coordinadora; Institut de Biomecànica de València, Universitat Jaume I de Castelló i Seat, SA (Espanya); Faculdade de Motricidade Humana (Portugal); Walk With Path Europe IVA (Dinamarca); Centralyn Instytyt Ochrony Pracy - Panstwowy (Polònia); University of Stirling (el Regne Unit), i Monash University Malaysia SDN BHD (Malàisia).

Wage aborda el desafiament de l'envelliment de la població europea i la seua repercussió en el món laboral amb un enfocament integral, en combinar aspectes físics i psicosocials per a promoure entorns laborals òptims. L'estudi es realitza en fàbriques d'automòbils d'Espanya, Portugal i Polònia. Per a l'avaluació dels aspectes psicosocials s'empra el Model Hero, desenvolupat per l'equip Want de l'UJI, i també es mesuren aspectes físics relacionats amb trastorns musculoesquelètics.

Grups d'edat

Encara que existeixen estudis de l'impacte general de les exigències psicosocials i físiques del treball, són insuficients les investigacions que tinguen en compte l'edat i que incloguen un enfocament integral que revele les diferències funcionals entre els grups d'edat i la seua relació amb els factors de risc. Wage empra models participatius i la recopilació d'evidències per a validar un marc integral d'avaluació i comprensió dels rols i les interaccions entre els factors de risc físics i psicosocials.

D'altra banda, Wage forma part del clúster Wisework-C, conformat pels cinc projectes finançats per la convocatòria de salut del programa Horizon Europe. Amb la participació de més de 60 organitzacions, està centrat en la promoció de la salut mental i física en entorns laborals canviants, especialment en els postpandèmics. L'objectiu del clúster és millorar la cooperació, evitar redundàncies i potenciar l'impacte dels cinc projectes.