Alivio ante la renuncia de la promotora a la macroplanta fotovoltaica Magda

Vecinos y alcaldes de la comarca de la Plana AltaCastellón afectados por el desarrollo de la macroplanta fotovoltaica Magda respiraron este miércoles aliviados ante la decisión de la empresa promotora de renunciar a llevar a cabo el proyecto, al menos, tal y como se encontraba planteado hasta el momento.

La compañía Tregmul Trade S.L., perteneciente a Akuo Energy España, presentó recientemente, según pudo confirmar este diario, la solicitud de archivo del expediente administrativo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De esta forma, según explicaron fuentes de la empresa impulsora, Magda «se está redefiniendo respetando los términos y condiciones favorables establecidos por la declaración de impacto ambiental (DIA)». No obstante, Akuo aseguró que «dado el interés de un proyecto solar para la región», la iniciativa «se reconfigura con los actores locales para el consumo industrial local», dejando una puerta abierta y declinando hacer más comentarios sobre el cambio de rumbo y si existe alguna alternativa concreta sobre la mesa.

211.008 módulos solares

Atrás queda así el macroproyecto que, en su última versión, contemplaba utilizar 240 hectáreas de terreno principalmente ubicado en les Coves de Vinromà, Cabanes y Benlloc para instalar 211.008 módulos fotovoltaicos, lo que crearía así una planta con una potencia de 129,7 MW, que al superar los 50 depende en su tramitación del Gobierno central.

A ello había que sumar una línea de muy alta tensión (MAT) para evacuar la energía, que discurriría desde les Coves hasta la subestación de la Plana (en Almassora), la cual discurría en paralelo a la MAT Morella-La Plana que impulsa Red Eléctrica.

Desde sus inicios el desarrollo de la Magda ha estado envuelto de polémica, tanto a nivel vecinal como político, protagonizando manifestaciones y declaraciones en rechazo en instituciones como la Diputación. Esto hizo que las reacciones, principalmente de satisfacción, se sucedieran este miércoles. Una de ellas fue de la alcaldesa de les Coves, Irma Povedano, quien aseguró haber sido conocedora de la noticia por los medios de comunicación y celebró la decisión: «Esperamos que todo esto se cumpla y sea el fin a una pesadilla que se alarga ya varios años», valoró, a la vez que destacó que «mucha gente ha luchado a lo largo de todo este tiempo para tratar de frenar la planta».

«No nos dejamos chafar»

También el munícipe de Benlloc, Ángel Ribés, mostró su «satisfacción». «Estamos muy contentos. Hace ya tiempo que tenía el convencimiento de que no se llevaría a cabo la planta», declaró, explicando que «desde el primer momento abrimos las puertas a los vecinos para presentar alegaciones» y denunciando que el proyecto de energía renovable de la Magda «pretendía instalar placas solares en la parte más protegida del término municipal». «Somos poca gente, pero no nos dejamos chafar», sentenció Ribés

El primer edil de Cabanes, David Casanova, calificó la decisión de la promotora de «muy buena noticia que cogemos con mucha cautela», pues como argumentó «nadie nos asegura que no sea una estrategia para desarrollar después otros proyectos similares».

«Los socialistas siempre hemos estado en contra de este proyecto y lo hemos batallado junto a la sociedad civil, los ayuntamientos y el Consell de Ximo Puig», planteó a su vez la portavoz del PSPV de la provincia de Castellón, Ruth Sanz, recordando la apuesta de su formación por «defender la preservación del territorio y la necesidad de implantar las energías renovables de manera ordenada y respetuosa con el medio ambiente».

Su homólogo de Compromís en la Diputación, David Guardiola, consideró que «como hemos visto, con una reducción de Magda anunciada este martes, todavía insuficiente, la lucha organizada puede parar estos proyectos especulativos. Por eso, continuaremos trabajando».

La demanda, en vigor

Mientras, la asociación Nostra Terra, dentro del optimismo, abogó por la cautela hasta recibir una comunicación oficial. «La noticia no deja de ser buena en cuanto a que se pueda redefinir», declaró una de sus miembros, María Cinta Moliner, quien advirtió que la entidad «seguirá con la demanda al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) si el expediente no se cierra de forma definitiva».

«Nuestra sorpresa ya vino cuando no entró al Consejo de Ministros del martes y no obtuvo la luz verde a la autorización de construcción», prosiguió Moliner, considerando que el motivo de que no se materializara este visto bueno, más allá de la renuncia presentada, «parece que se debe a que los condicionantes de la declaración de impacto ambiental (DIA) eran muy extensos y la promotora no los estaría cumpliendo».

Críticas en rechazo a la MAT del Clúster Maestrazgo En la otra cara estuvieron las críticas por la aprobación por parte del Gobierno Central, según aseguraron distintas organizaciones a falta de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, del macroproyecto eólico aragonés del Clúster Maestrazgo y su infraestructura de evacuación, la línea de muy alta tensión (MAT) que discurre desde Teruel hasta la provincia de Castellón, atravesando unos 20 kilómetros los términos municipales de localidades de la comarca de Els Ports como Portell y Cinctorres hasta finalizar en Morella. Es allí donde está prevista su conexión con otra MAT, la de Redeia (antigua Red Eléctrica), que ya está en construcción. «Los ministros del PSOE, en Consejo de Ministros en solitario, han desoído a sus socios para aprobar el Clúster del Maestrazgo que, con sus líneas de evacuación, fractura la comarca de Els Ports y el interior», criticó el portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, quien consideró «extremadamente grave que hayan desoído también los acuerdos de muchísimos pueblos y de administraciones contra esta línea de muy alta tensión». Este proyecto también arrastra una larga lista de opositores, entre ellos el propio Consell, que anunció en su día que acudiría a los tribunales contra su desarrollo, o las propias localidades.

