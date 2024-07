La colegiación de médicos extranjeros en Castellón se duplica tras el covid

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, volvió a solicitar este miércoles al Gobierno central que «abra la mano» tanto en lo que respecta a la homologación de títulos extranjeros extracomunitarios como en la oferta de plazas MIR como una vía para solventar el déficit de médicos.

Desde la pandemia, la colegiación de profesionales sanitarios foráneos se ha duplicado en la provincia. Sin embargo, el proceso de homologación de títulos sigue siendo muy lento, lo que hace que se demore durante varios meses, explican desde el colegio de médicos, que pidieron también que se agilice todo ese procedimiento para que los médicos debidamente titulados puedan ejercer su profesión. Esto hace que este verano, habiendo consultorios estivales que no han podido abrir sus puertas debido al déficit de profesionales, haya extranjeros que no pudieran trabajar por no contar con un reconocimiento oficial, según ha podido saber este rotativo.

Evolución

Según datos del Colegio de Médicos de Castellón, de las 29 colegiaciones de otros países registradas en el 2018 se pasó a 41 en 2019 y a 58 en el 2020, mientras que en el 2022 y 2023 hubo 76 y 74 respectivamente y en lo que va de año suponen 55, casi tantas como en 2021 (ver cuadro adjunto).

Procedencia

La mayoría de ellos son latinoamericanos. De hecho, venezolanos (81), colombianos (63), cubanos (45), argentinos (32), dominicanos (20), son los principales países de los 389 registrados desde el 2018 en Castellón. Por detrás se sitúan rumanos (16), bolivianos (14) y ecuatorianos (12).

Desde el colegio de médicos señalan que la homologación de títulos de Medicina en España debe garantizar la igualdad en la atención médica; por ello, como la organización de la que forman parte, abogan por una armonización de estándares en toda Europa y que la homologación debe ser competencia exclusiva del Ministerio, para garantizar la seguridad y calidad en la atención médica.

Retener talento

El conseller consideró «imprescindible» que el Ejecutivo central «adopte medidas para que el sistema sanitario público español pueda tener todos los médicos que requiera». Para retener el talento, Gómez señaló que están trabajando en un proceso de fidelización ofreciendo a los residentes contratos de uno a tres años en función de la especialidad, basándose en criterios de incentivación docentes e investigadores y aplicando el decreto ley 2/2024 de agrupación sanitaria interdepartamental que contempla concursos de méritos para quienes vayan a plazas de difícil cobertura, para que «los grandes profesionales valencianos que se forman en la Comunitat se queden». Señaló que otras autonomías se han interesado por el decreto ley para aplicarlo. Informa Alba Boix.

Como publicó Mediterráneo, la solicitud de certificados de idoneidad para ejercer en el extranjero se ha intensificado en Castellón.

