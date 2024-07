La generación sí-sí escala: 47.100 castellonenses estudian y trabajan

Paula ha pasado todo el curso levantándose a las 6.30 horas para teletrabajar como dinamizadora de redes sociales, antes de irse a las clases de la universidad por la mañana; y, por la tarde, volver a conectarse para finalizar sus tareas como autónoma. Carlos tiene un empleo de administrativo en jornada intensiva; y de tardes, se ha matriculado en inglés para perfeccionar su nivel y promocionar; y en sus ratos libres estudia para presentarse a oposiciones.

47.100 castellonenses estudian y trabajan a la vez, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre de este 2024. Son, eso sí, un colectivo de diferentes edades, no solo jóvenes, y suponen un 19% del total de los ocupados, prácticamente, uno de cada cinco trabajadores llevan una vida un tanto más ajetreada de lo normal, al cumplir con doble obligación: profesional junto a estudios y exámenes.

¿Qué tipo de estudios llevan a cabo? Pues del total de 47.100, 10.900 castellonenses trabajan al tiempo que cursan estudios reglados; mientras que 35.600 asisten a cursos de formación no reglada, al mismo tiempo que acuden a su puesto de trabajo.

Este ritmo de vida tan ajetreado, de quienes estudian y tienen también un empleo, ha ido a más en los últimos años. Hace nada, en el primer trimestre del 2023, solamente un año atrás, esta situación era la de 40.500 castellonenses (el 16,5% de la población trabajadora); y ahora son 6.600 más.

Academia. / GABRIEL UTIEL

Cambio de tendencia Una década atrás, de enero a marzo del 2014, la cifra era de 23.600 y la tasa un 11,4%, ha subido 7,5 puntos, con lo cual este ejercicio es ya el doble. Y es que los tiempos van cambiando. Si en el 2008 con la crisis económica emergió una generación ni-ni, jóvenes de 15 a 24 años que no estudiaban ni trabajan y no encontraban un medio de vida, estos se han desplomado, en España y también en Castellón (del 20% al 12%), como publicó Mediterráneo. Como factores, la mejora de la economía, el auge de la FP y programas de empleo y formación como el de Garantía Juvenil. Ahora prima el sí-sí -un término que se vuelve a emplear para calificar a los chicos y chicas de 15 a 29 años que estudian y trabajan-, si bien este artículo la cifra total de sí-sí abarca a todas las edades. Y se ven en la Uned, la UJI, CEU, la FUE-UJI, EOI, academias de opositores o de idiomas.

Perfil: De 20 a 24 años, discontinuos El perfil de la persona contratada menor de 30 años en la provincia de Castellón es un varón, de 20 a 24 años, con un nivel formativo de Estudios primarios o no acreditados, y un contrato temporal a jornada completa por circunstancias de la producción. En cuanto a la jornada laboral, destacar la figura de fijos discontinuos como la más utilizada dentro de este colectivo, con 17.178 contratos.

El reclutamiento de personal por niveles formativos y sexo de los jóvenes menores de 30 años, refleja que mayoritariamente se ficha a hombres en aquellas ocupaciones de menor nivel formativo, se iguala por sexos en el nivel de Bachiller y la Formación profesional de Grado Medio y Superior, y, por último, la mayoría de los contratos con nivel universitario corresponden al colectivo de mujeres.

Consell de la Joventut

El vicepresidente del Consell de la Joventut de Castellón, David Soler, quiso mostrar su punto de vista y resaltó: «En los Consejos de la Juventud, en los últimos años, estamos hablando mucho de los sí-sí, los jóvenes que sí estudian y sí trabajan. Según los datos del Consejo de Juventud de España estos representan a un 33% de los jóvenes, mientras que los que no estudian y no trabajan no llegan al 3%», manifestó. «La mayoría de ellos no lo harán por gusto y no están muy conformes con la situación, destaca siempre la sensación de no llegar ni a una cosa ni a la otra», dijo el portavoz de la entidad juvenil.

En opinión de Soler, «conviene hablar más de la valentía de la juventud que se esfuerza y mucho en construir un futuro estudiando y que, además, se ve obligada a trabajar, algunos para sostener sus estudios y otros para poder sostener su ocio, que también se ha visto muy encarecido».

Camarero. / Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

Lo cierto es que, como constata el ente juvenil, «cada vez vemos a más personas jóvenes en edad universitaria (desde los 18 a los 22 años o 24) que compaginan trabajos en fin de semana, en hostelería o en educación (en actividades como monitores extraescolares, refuerzos escolares…)». Se trata de «empleos con pocas horas semanales, muy mal remunerados, y en los que normalmente se exigen más horas de las que se pagan», resaltó sobre este asunto Soler.

El último informe del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) del 2023 apunta que la afiliación de menores de 30 años a la Seguridad Social, por tramos, ha aumentado en la franja de 16 a 19 años y de 20 a 24 años en un 5% y 3%, respectivamente. Por el contrario, se mantiene entre 25 y 29 años, con un 0,76% más. En los últimos 10 años la afiliación ha sido positiva con un incremento del 29,08 %. De las 15 actividades económicas con mayor contratación de menores de 30 años, diez son del sector servicios, destacando servicio de comidas y bebidas con 4.883 afiliaciones; comercio al por menor con 3.461 y Educación con 3.379. En industria 1.757 menores de 30 años trabajan en el azulejo; y en el campo, casi 2.000.

Eva Broch (42 años, Vila-real): «Es muy complicado, pero no imposible»

Eva. / Mediterráneo

*Tiene un empleo como auxiliar de Enfermería y estudia el Grado de Enfermería, además de ser madre.

«Trabajo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el Hospital la Plana, donde llevo unos 14 años en la consulta de Dermatología; al mismo tiempo estudio el Grado de Enfermería y soy madre. Cuando terminé Bachillerato no conseguí aprobar la selectividad y opté por los ciclos formativos. Terminé, empecé a trabajar y me acomodé. Pero con la pandemia resurgió la espinita y opté por hacer la prueba de acceso para mayores de 40 años, me presenté y entré en la UJI. Me quedan 78 créditos para completar el grado, espero terminar 2025, y si no, en 2026. Una profesora me aconsejó que mi objetivo fuera limpiar cursos. En tres años he completado todo 1º y 2º; y un 70% de tercero. Es complicado, pero no imposible. En lo personal tengo dos niños de 6 y 7 años. Sin el apoyo de mis padres sería imposible: ellos les llevan y recogen del cole, extraescolares, baño y cena. Este año reduje mi jornada por mis hijos. Mi marido trabaja mucho, así que con los cuatro intentamos pasar momentos de calidad y un día a la semana nos escapamos a la playa o la montaña . En este grado, salvo el primer año, tengo cada semestre cuatro meses de prácticas. Sumado a un empleo de 35 horas semanales, es difícil llegar a todo».

Paula Baganedo (24 años, Castelló): «Priorizo un proyecto en cada momento»

Paula. / Erik Pradas

*Cantante, actriz, monitora, estudiante de arte dramático y de máster.

«Soy de Castelló pero actualmente resido en Madrid. Soy actriz y tengo una pequeña compañía, Teatro Planeta, con la que hacemos bolos. Pero también trabajo como cantante y amenización para hoteles. Y en otras ocasiones, como monitora infantil en escuelas de verano e impartiendo actividades extraescolares en colegios. Básicamente, hasta hace un mes estaba estudiando la carrera de Arte Dramático y un máster de teatro y artes escénicas. Ahora mismo me voy a embarcar en unas oposiciones y, al mismo tiempo, quiero intentar trabajar como monitora en extraescolares y también como actriz. Durante el curso, mientras estudiaba la carrera y el máster, con trabajos de actriz o monitora, es difícil de compaginar porque sientes que no puedes dar el 100% en todos los proyectos que llevas a cabo. Lo que siempre he intentado es en todo momento pensar en las prioridades y en que proyectos, si el profesional o el académico, en ese momento necesitaba más de mí, porque se acercara la fecha de un examen o porque los resultados de ese trabajo fueran más importantes para mí. En función de esas previsiones, intentaba dar más energía o más tiempo a un aspecto o a otro. Así es como he podido compaginarlo».

Paula Horhoi. (25 años, Castelló): «La organización y la disciplina son claves»

Paula. / Mediterráneo

*Es ingeniera química y ha terminado un máster en Gestión de Procesos Industriales.

«Soy ingeniera química, trabajo en Porcelanosa (Vila-real) y acabo de terminar un Máster en Gestión de Procesos Industriales en la FUE-UJI, que inicié en octubre del 2023. Quería obtener una perspectiva más amplia del sector industrial y he podido adquirir conocimientos avanzados en optimización y gestión de procesos. Creo firmemente en la formación continua, ya que nos permite estar al día con las últimas tecnologías y metodologías, mejorando nuestra eficiencia y capacidad de innovación. El máster fue muy enriquecedor y me dio la oportunidad de interactuar con profesionales expertos, aprender de sus experiencias y aplicar nuevos conceptos directamente en mi trabajo diario. Para compaginar todo la clave ha sido organización y disciplina. Me costó un poco aprender a organizar mi tiempo, pero he comprendido lo importante de llevar una planificación rigurosa para cumplir con todas mis responsabilidades. Ahora valoro cada segundo. Utilizo herramientas de gestión de tiempo, como agendas y apps, para llevar un control de mis tareas y evitar dejar todo para última hora. Trato de mantener un equilibrio dedicando tiempo a mis hobbies y a estar con mi familia y amigos: es fundamental para mi bienestar».

