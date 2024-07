"La lista de espera de Traumatología del Provincial ha bajado de 197 a 46 días"

--El Provincial ha registrado un notable descenso de las listas de espera en el último semestre ¿cómo lo valora?

--Muy positivamente. Gracias a la implicación de todos los trabajadores hemos podido implantar unas medidas organizativas que están permitiendo optimizar los recursos que disponemos en nuestro hospital, tanto de personal como de quirófanos; lo cual se ha visto reflejado en un descenso, en el primer semestre del año, de cerca del 40% del tiempo de demora para operarse.

--El centro no cierra ninguna cama por vacaciones ¿es así?

--Así es. Somos el centro de referencia para la hospitalización psiquiátrica, así como para la oncología para más de 500.000 personas con las que estamos plenamente comprometidos. Quiero destacar y agradecer el esfuerzo y profesionalidad del personal que lo hace posible.

--¿Qué objetivos le gustaría alcanzar a partir de septiembre?

Lo que me gustaría es continuar con la integración del Provincial en el funcionamiento diario de la red asistencial en el contexto de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental de Castellón. Estamos en un momento de reorganización de los recursos con el objetivo de asegurar y mejorar la atención de la población y, como hospital con servicios de referencia, tenemos una oportunidad que no debemos dejar escapar.

--¿Qué mejoras se han percibido los pacientes de su gestión desde que tomó posesión?

--Además de la reducción en las listas de espera que ya ha señalado, destacaría que los pacientes que llevan seguimiento en nuestro hospital ya no necesitan venir a nuestras instalaciones para realizarse análisis de sangre de seguimiento, sino que pueden hacérselos en sus centros de salud de la misma manera que si están en seguimiento en el hospital de Vinaròs, en el General o en La Plana. Nuestros especialistas solicitan aquí el análisis y ellos acuden a su centro de salud donde tienen acceso a la solicitud. Estamos mejorando la integración de los sistemas de información con los de la Conselleria de Sanitat lo cual revertirá en un claro beneficio para los pacientes.

--¿Esperan contar con nuevas dotaciones tecnológicas a partir de este otoño o 2025? ¿cuáles serían?

--Como saben, existe una cámara hiperbárica instalada hace años en nuestro hospital que apenas ha estado en funcionamiento. Al asumir la dirección, nos encontramos con que para poder atender pacientes era obligatorio que se realizaran unas tareas de mantenimiento por parte de la empresa (que es alemana). Durante estos meses hemos realizado todas las gestiones y, si no hay contratiempos, después del verano finalizarán todas las cuestiones técnicas. Así pues, podremos contar con una dotación tecnológica que hasta ahora nunca se ha empleado realmente.

--El servicio de radiodiagnóstico ¿tiene ya toda su plantilla al completo? ¿cómo se ha notado en la actividad?

--En estos momentos falta por cubrir una plaza, que se ocupará próximamente. En el último mes, hemos pasado de 5 radiólogos a 6 y se ha realizado una reorganización y redistribución de la carga de trabajo que ha permitido aumentar la actividad del servicio un 25% respecto a los meses previos; en concreto, se han realizado 80 TACs más semanalmente y 260 mamografías y ecografías mensuales. Ello ha sido posible gracias a la implicación y buen hacer de todo el servicio.

--A nivel de personal, ¿qué pasos quedan por dar en la modificación de puestos de trabajo?

--La plantilla del personal estaba formada por funcionairos y personal laboral. La ley obliga a que, toda plaza básica que se queda libre se reconvierta a plaza estatutaria (que es el tipo de plazas que tiene Conselleria). Lo que hemos logrado es desatascar ese procedimiento y hacerlo automático, lo que nos permite que no haya discontinuidad en los cuidados ya que nos encontramos que había plazas desde hacía más de 1 año que no se habían podido cubrir por no estar realizados los trámites.

La ley también obliga a llevar a cabo el proceso de homologación de las denominaciones de los puestos del Consorcio con respecto a los propios de la Conselleria de Sanidad y ese proceso está en marcha en estos momentos.

--¿Qué balance haría de la actividad en el edificio oncológico en este periodo?

--Lo más destacable, sin duda, es que los pacientes que acuden al hospital de día para administrarse los tratamientos quimioterápicos están en mejores condiciones que antes. El incremento de la actividad asistencial del servicio de oncología es progresivo en los últimos años y supone un 5-10% anual. En el último trimestre se han administrado del orden de 4.500 sesiones de quimioterapia, y se han realizado 9.000 consultas ambulatorias de las que 463 eran nuevos pacientes.

El edificio ha permitido que los pacientes tengan en un único espacio las consultas externas y el hospital de día. Además, ha permitido agrupar las consultas de consejo genético y la zona de ensayos clínicos. Actualmente, el hospital participa en más de 60 de ensayos clínicos que mejorarán la atención de los pacientes oncológicos.

--¿Se van a tener que derivar pacientes para algunos tratamientos oncológicos a Valencia, como radioterapia?

Eso es algo que no está contemplado en estos momentos.

--En cuanto a la actividad en traumatología, la atención especializada ¿han conseguido normalizar las listas de espera?

--En septiembre, cuando asumimos la dirección, los pacientes de traumatología tenían que esperar una media de 197 días para operarse. Ahora, la espera es de 46 días. Hemos pasado de 722 personas pendientes de operarse a 82. En el último trimestre se han realizado un 20% más de operaciones que el mismo trimestre de hace un año. Esto ha sido posible gracias a los trabajadores del servicio y su profesionalidad ejemplar. Una vez mejorada la lista de espera quirúrgica, porque era inasumible, vamos a mejorar la demora en las consultas externas.

--La unidad del sueño ¿por qué se ha decidido no reabrirla?

--Nunca se ha adoptado esa decisión. La Unidad del Sueño está funcionando exactamente igual que los últimos 4 años. Solo 2 pacientes han requerido la realización de una polisomnografía hospitalaria en los últimos años y se han realizado unas 300 poligrafías domiciliarias anualmente.

--En materia de oftalmología ¿han notado un incremento de la demanda? ¿qué cirugías destacaría?

--Estudios recientes estiman que alrededor del 40% de la población es miope y la cifra va en aumento, relacionada con el tiempo de exposición a las pantallas. Las consultas externas en el último trimestre han aumentado un 5% respecto al 2023, con un total de 5.636 de las cuales 931 eran primeras visitas. A nivel quirúrgico, el servicio de oftalmología es el que más pacientes atiende. El tiempo medio de demora para operarse era en septiembre de 131 días y ahora es de 81, y había 1.362 personas pendientes de intervención y ahora hay 710. Las cataratas son las intervenciones más frecuentes en esta especialidad.

