La Diputació de Castelló destina 200.000 euros per a l'enderrocament d'edificis municipals deteriorats

La Diputació Provincial de Castelló destina 200.000 euros per a l'enderrocament d'edificis de titularitat municipal que presenten un elevat grau de deterioració i contribuir a la millora dels espais i serveis per a la ciutadania.

La institució provincial ha obert el termini de la convocatòria per a sol·licitar l'ajuda destinada als municipis de menys de 20.000 habitants per a la compensació pels gastos derivats d'actuacions d'enderrocament d'edificis de titularitat municipal, durant el present exercici econòmic 2024. La Diputació de Castelló pretén a través d'esta línia d'ajudes sufragar els gastos d'inversió relacionats amb les obres d'execució i retirada d'enderrocs.

“Fruit de l'escolta activa de l'equip de govern provincial amb els alcaldes i alcaldesses naix esta nova línia d'ajudes per a donar resposta a una de les necessitats com és l’enderrocament d'edificis de titularitat municipal, bé per a garantir la seguretat pel seu estat de deterioració, o bé perquè el municipi vaja a destinar esta propietat per a construir un nou espai obert als veïns”, ha expressat el vicepresident i responsable de l'àrea de Planificació i Cooperació, Héctor Folgado.

Subvencions

Tal com s'establix en les bases de la convocatòria, únicament seran objecte d'ajuda els gastos de caràcter d'inversió pel que, com ha incidit el vicepresident i diputat provincial, “en cap cas se subvencionaran gastos en béns corrents”. Per tant, es consideraran subvencionables els gastos en obres d'execució de l'enderrocament i retirada d'enderrocs, incloent en tot cas pressupost d'execució per contracta, honoraris de redacció de projecte i honoraris de direcció. Es consideraran al seu torn gastos no subvencionables les renovacions, així com, ampliacions de qualsevol infraestructura, a més de qualsevol gasto de tipus ordinari en matèria de servicis bàsics.

Quant a la quantia de la subvenció, esta no podrà superar el 100% de les despeses subvencionables de l'activitat, sent la subvenció màxima per beneficiari de 25.000 euros, mentres que la quantia total màxima fixada per a la convocatòria és de 200.000 euros . Així mateix, en les bases s'especifica que es permet compatibilitzar estes subvencions amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens, sempre que la quantia total de les subvencions no supere el cost de l'activitat subvencionada.

Les sol·licituds

Entre la documentació que s'haurà de remetre al costat de la sol·licitud figuren el certificat de titularitat de l'edifici municipal; el projecte d'enderrocament, que ha d'incloure estudi de seguretat i salut o estudi bàsic i estudi de gestió de residus; l'acta de replanteig; la fitxa cadastral de la parcel·la en la qual es troba l'edificació, així com la declaració de situació legal de ruïna o informe tècnic d'inspecció acreditatiu del grau de deterioració de l'immoble.

Quant als criteris de valoració, prevaldrà l'antiguitat de l'edificació i el grau de deterioració de l'immoble, seguit del posterior destí del sòl i la població total del municipi.

Els interessats a concórrer en este procediment ja poden presentar les seues sol·licituds dins del termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.