La Diputació enaltix l'or líquid de Castelló amb els premis als millors olis d'oliva

La presidenta de la Diputació Provincial de Castelló, Marta Barrachina, distingix la qualitat i excel·lència de l'or líquid de la província amb el lliurament dels premis AOVE.

El Museu de l'Oli de Segorbe ha acollit l'acte de lliurament d'una nova edició dels Premis AOVE, un certamen en el qual la institució provincial, al costat de la Fundació Intercoop, reconeix la qualitat dels olis elaborats a partir d'oliva procedent de les comarques castellonenca.

La dirigent provincial ha remarcat “la qualitat, singularitat i sabor” de l'or líquid de la província i, a més ha enaltit “l'esforç, la perseverança i el treball diari d'un sector productiu vital per a la nostra província”. “La gran faena i esforç dels oleïcultors que elaboren oli de manera exclusiva a la nostra província és un premi que podem gaudir amb uns excel·lents productes que són senyal de la nostra identitat”, ha indicat Marta Barrachina.

Reconéixer la producció provincial

Eixe treball i dedicació que comporta a obtindre uns olis magnífics i amb una qualitat òptima, s'ha vist reconegut en el lliurament dels premis AOVE, uns guardons en els quals la institució provincial posa l'accent en la necessitat de reconéixer i valorar el segell de sabor castellonenc, així com de fer costat als productors, promocionant ferramentes al sector per a afavorir l'oli d'oliva com a senya d'identitat i d'excel·lència de la província de Castelló.

La present edició ha comptat amb 11 empreses participants i un total de 23 AOVE participants. Les comarques Alt Maestrat, Plana Alta, Alt Palància i Baix Maestrat han estat representades en el conjunt de les candidatures. La presidenta de la Diputació, al costat de l'alcaldessa de Segorbe, M. Carmen Climent, ha fet lliurament dels premis.

El Millor Oli d'Oliva Verge Extra Afruitat Verd Amarg ha sigut per a Oli de Sant Jordi S.L., que s'ha alçat també amb el premi al millor Oli d'Oliva Verge Extra Monovarietal.

I doblet també el que ha fet Pobill Ecològics, empresa que s'ha alçat amb el Millor Oli d'Oliva Verge Extra Afruitat Madur Dolç, per la seua varietat Ex aequo Nana, Ex aequo Arbequina. I també ha aconseguit la millor puntuació en la categoria de millor Oli d'Oliva Verge Extra Ecològic, per la seua varietat Arbequina.

Qualitat elevada

Igual que la presidenta de la Diputació, el jurat format per experts tastadors del sector AOVE en l'àmbit internacional i restauració, han lloat l'elevada qualitat dels nostres AOVE i l'esforç del sector productor “en uns temps marcats per les difícils condicions climàtiques de les últimes campanyes”. “El personal productor de AOVE lluita per mantindre viu un sector i una activitat econòmica que situa en el mapa a la nostra província, tant per excel·lència com per diferenciació, gràcies a les nostres espectaculars varietats autòctones i tradicionals”, ha incidit la dirigent provincial.

Així mateix, esta tercera edició compta per primera vegada amb un premi i categoria per a restaurants, que reconeix la implicació amb la utilització i difusió de l'oli verge de la província de Castelló. Este premi és triat pels mateixos productors participants en la present edició i, en este cas, els restaurants guardonats han sigut Pou de Beca de Vall d'Alba i Casa Rafa de la Jana.

Enaltir els sabors més pròxims

La presidenta de la Diputació ha confirmat l'aposta de la institució provincial per continuar enaltint els productes, sabors i olis de la província i com ha indicat, “Els nostres productes gastronòmics han de ser un al·licient més i un reclam afegit a la nostra excel·lent i atractiva oferida turística i des de la Diputació continuarem treballant per posicionar al nostre or líquid com un referent a nivell nacional i internacional”.